Program Listing for File fastdds_discovery.hpp
include/holoscan/pubsub/fastdds/pubsub/fastdds_discovery.hpp)
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_DISCOVERY_HPP
#define HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_DISCOVERY_HPP
#include <memory>
#include <mutex>
#include <string>
#include <unordered_map>
#include <vector>
#include <fastdds/dds/domain/DomainParticipant.hpp>
#include <fastdds/dds/domain/DomainParticipantListener.hpp>
#include <fastdds/rtps/builtin/data/ParticipantBuiltinTopicData.hpp>
#include <fastdds/rtps/builtin/data/PublicationBuiltinTopicData.hpp>
#include <fastdds/rtps/builtin/data/SubscriptionBuiltinTopicData.hpp>
#include <fastdds/rtps/participant/ParticipantDiscoveryInfo.hpp>
#include <fastdds/rtps/reader/ReaderDiscoveryStatus.hpp>
#include <fastdds/rtps/writer/WriterDiscoveryStatus.hpp>
#include <gxf/pubsub/endpoint_info.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_discovery.hpp>
namespace holoscan {
// Forward declarations
class FastDdsPubSubContext;
class FastDdsDiscovery : public nvidia::gxf::PubSubDiscovery {
public:
explicit FastDdsDiscovery(FastDdsPubSubContext* context);
~FastDdsDiscovery() override;
// Delete copy operations
FastDdsDiscovery(const FastDdsDiscovery&) = delete;
FastDdsDiscovery& operator=(const FastDdsDiscovery&) = delete;
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubDiscovery Lifecycle
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override;
nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override;
bool is_initialized() const override;
//----------------------------------------------------------------------------
// Discovery Model
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::DiscoveryModel discovery_model() const override {
return nvidia::gxf::DiscoveryModel::kDecentralizedPassive;
}
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubDiscovery Registration
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::Expected<void> announce_publisher(const nvidia::gxf::PublisherInfo& info) override;
nvidia::gxf::Expected<void> announce_subscriber(const nvidia::gxf::SubscriberInfo& info) override;
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubDiscovery Deregistration
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::Expected<void> remove_publisher(const nvidia::gxf::PublisherGid& gid) override;
nvidia::gxf::Expected<void> remove_subscriber(const nvidia::gxf::SubscriberGid& gid) override;
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubDiscovery Query
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::PublisherInfo>> query_publishers(
const std::string& topic_name) override;
nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::SubscriberInfo>> query_subscribers(
const std::string& topic_name) override;
nvidia::gxf::Expected<std::vector<std::string>> get_all_topics() override;
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubDiscovery Callbacks
//----------------------------------------------------------------------------
void set_on_publisher_discovered(PublisherDiscoveredCallback callback) override;
void set_on_subscriber_discovered(SubscriberDiscoveredCallback callback) override;
void set_on_publisher_lost(PublisherLostCallback callback) override;
void set_on_subscriber_lost(SubscriberLostCallback callback) override;
//----------------------------------------------------------------------------
// Native Buffer Capability Advertisement
//----------------------------------------------------------------------------
void set_local_native_capability(const nvidia::gxf::NativeBufferCapability& cap) {
std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
local_native_capability_ = cap;
}
nvidia::gxf::NativeBufferCapability local_native_capability(int device_id = -1) const override {
std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
if (device_id < 0 || !local_native_capability_.supports_native_buffers()) {
return local_native_capability_;
}
// Build a capability for the requested device by looking up its UUID.
return capability_for_device(device_id);
}
static std::vector<uint8_t> serialize_native_capability(
const nvidia::gxf::NativeBufferCapability& cap);
static nvidia::gxf::NativeBufferCapability parse_native_capability(
const std::vector<uint8_t>& user_data);
private:
class DiscoveryListener;
static nvidia::gxf::Gid guid_to_gid(const eprosima::fastdds::rtps::GUID_t& guid);
FastDdsPubSubContext* context_;
bool initialized_ = false;
// Discovered remote endpoints (from DDS SEDP listener callbacks).
// Local endpoints are tracked by the shared TopicRegistry (set by PubSubContext
// via set_topic_registry()), so we don't need separate local_publishers_/
// local_subscribers_ maps.
std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, nvidia::gxf::NativeBufferCapability>
discovered_participant_capabilities_;
std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, nvidia::gxf::PublisherInfo> discovered_publishers_;
std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, nvidia::gxf::SubscriberInfo> discovered_subscribers_;
mutable std::mutex mutex_;
// Callbacks
PublisherDiscoveredCallback on_publisher_discovered_;
SubscriberDiscoveredCallback on_subscriber_discovered_;
PublisherLostCallback on_publisher_lost_;
SubscriberLostCallback on_subscriber_lost_;
// DDS listener
std::unique_ptr<DiscoveryListener> listener_;
nvidia::gxf::NativeBufferCapability capability_for_device(int device_id) const;
// Local native buffer capability (set before initialize)
nvidia::gxf::NativeBufferCapability local_native_capability_;
};
} // namespace holoscan
#endif// HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_DISCOVERY_HPP