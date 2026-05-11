Program Listing for File fastdds_transport.hpp
include/holoscan/pubsub/fastdds/pubsub/fastdds_transport.hpp)
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_TRANSPORT_HPP
#define HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_TRANSPORT_HPP
#include <memory>
#include <mutex>
#include <string>
#include <unordered_map>
#include <vector>
#include <fastdds/dds/domain/DomainParticipant.hpp>
#include <fastdds/dds/publisher/DataWriter.hpp>
#include <fastdds/dds/publisher/DataWriterListener.hpp>
#include <fastdds/dds/publisher/Publisher.hpp>
#include <fastdds/dds/subscriber/DataReader.hpp>
#include <fastdds/dds/subscriber/DataReaderListener.hpp>
#include <fastdds/dds/subscriber/Subscriber.hpp>
#include <fastdds/dds/topic/Topic.hpp>
#include <fastdds/dds/topic/TypeSupport.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_native_buffer.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_transport.hpp>
#include <holoscan/pubsub/common/sidecar_dispatch_queue.hpp>
#include <holoscan/pubsub/fastdds/pubsub/fastdds_holoscan_entity_type_support.hpp>
#include <holoscan/pubsub/fastdds/pubsub/fastdds_qos_profiles.hpp>
namespace holoscan {
// Forward declarations
class FastDdsPubSubContext;
class FastDdsTransport : public nvidia::gxf::PubSubTransport {
public:
explicit FastDdsTransport(FastDdsPubSubContext* context);
~FastDdsTransport() override;
// Delete copy operations
FastDdsTransport(const FastDdsTransport&) = delete;
FastDdsTransport& operator=(const FastDdsTransport&) = delete;
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubTransport Lifecycle
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override;
nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override;
bool is_initialized() const override;
//----------------------------------------------------------------------------
// Transport Model
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::TransportModel transport_model() const override {
return nvidia::gxf::TransportModel::kTopicBased;
}
//----------------------------------------------------------------------------
// Backend Capabilities
//----------------------------------------------------------------------------
bool native_topic_matching() const override { return true; }
bool native_qos_enforcement() const override { return true; }
bool supports_multicast() const override { return true; }
bool requires_explicit_connections() const override { return false; }
//----------------------------------------------------------------------------
// Native Buffer (CUDA IPC) Capabilities
//----------------------------------------------------------------------------
bool supports_native_buffers() const override { return native_buffers_enabled_; }
bool supports_mixed_local_remote_fanout() const override { return native_buffers_enabled_; }
bool supports_native_profile(const std::string& profile) const override {
return profile == "cuda_ipc_same_gpu_v1";
}
nvidia::gxf::Expected<void> send_native_descriptor(
const std::string& topic_name, const nvidia::gxf::NativeDescriptorPayload& descriptor,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override;
void set_native_buffers_enabled(bool enabled);
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubTransport Connection Management (mostly no-ops for DDS)
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::Expected<void> connect_to(const nvidia::gxf::EndpointInfo& remote_endpoint) override;
nvidia::gxf::Expected<void> disconnect_from(const nvidia::gxf::Gid& remote_gid) override;
bool is_connected_to(const nvidia::gxf::Gid& remote_gid) const override;
//----------------------------------------------------------------------------
// Topic-Based Endpoint Lifecycle (called by PubSubContext)
//----------------------------------------------------------------------------
nvidia::gxf::Expected<void> create_publisher_endpoint(
const std::string& topic_name, const nvidia::gxf::Gid& publisher_gid,
const nvidia::gxf::QoSProfile& qos = nvidia::gxf::QoSProfile{}) override;
nvidia::gxf::Expected<void> create_subscriber_endpoint(
const std::string& topic_name, const nvidia::gxf::Gid& subscriber_gid,
const nvidia::gxf::QoSProfile& qos = nvidia::gxf::QoSProfile{}) override;
nvidia::gxf::Expected<void> remove_publisher_endpoint(
const nvidia::gxf::Gid& publisher_gid) override;
nvidia::gxf::Expected<void> remove_subscriber_endpoint(
const nvidia::gxf::Gid& subscriber_gid) override;
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubTransport Data Plane
//----------------------------------------------------------------------------
// Bring base class overloads into scope (topic-based send, move-semantic variants)
using PubSubTransport::send;
nvidia::gxf::Expected<void> send(const nvidia::gxf::Gid& destination_gid,
const std::vector<uint8_t>& payload,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override;
nvidia::gxf::Expected<void> send(const std::string& topic_name,
const std::vector<uint8_t>& payload,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override;
void set_on_receive(ReceiveCallback callback) override;
void set_on_connection_established(ConnectionEstablishedCallback callback) override;
void set_on_connection_lost(ConnectionLostCallback callback) override;
//----------------------------------------------------------------------------
// PubSubTransport Metrics
//----------------------------------------------------------------------------
size_t get_send_queue_size() const override;
size_t get_receive_queue_size() const override;
size_t get_connection_count() const override;
private:
class ReaderListener;
class WriterListener;
class SidecarReaderListener;
eprosima::fastdds::dds::Topic* get_or_create_topic(const std::string& topic_name);
eprosima::fastdds::dds::DataWriter* get_or_create_sidecar_writer(const std::string& topic_name);
nvidia::gxf::Expected<void> create_sidecar_reader(const std::string& topic_name,
const nvidia::gxf::Gid& subscriber_gid);
nvidia::gxf::Expected<void> send_impl(const std::string& topic_name,
const std::vector<uint8_t>& payload,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata);
void enqueue_sidecar_receive(nvidia::gxf::Gid publisher_gid, std::vector<uint8_t>&& payload,
nvidia::gxf::MessageMetadata metadata);
FastDdsPubSubContext* context_;
bool initialized_ = false;
// Type support (registered once per participant, managed by DDS via TypeSupport wrapper)
// Note: We store the type name to use for creating topics after registration
std::string registered_type_name_;
bool type_registered_ = false;
// DDS Publisher and Subscriber (one each, shared by all writers/readers)
eprosima::fastdds::dds::Publisher* publisher_ = nullptr;
eprosima::fastdds::dds::Subscriber* subscriber_ = nullptr;
// Writers by publisher GID
struct WriterInfo {
eprosima::fastdds::dds::DataWriter* writer = nullptr;
eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr;
std::string topic_name;
};
std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, WriterInfo> writers_;
// Readers by subscriber GID
struct ReaderInfo {
eprosima::fastdds::dds::DataReader* reader = nullptr;
eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr;
std::string topic_name;
nvidia::gxf::Gid subscriber_gid;
};
std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, ReaderInfo> readers_;
// Topics by name (shared between writers and readers)
std::unordered_map<std::string, eprosima::fastdds::dds::Topic*> topics_;
mutable std::mutex endpoints_mutex_;
// Callbacks (receive_callback_ is guarded by callback_mutex_)
mutable std::mutex callback_mutex_;
ReceiveCallback receive_callback_;
ConnectionEstablishedCallback connection_established_callback_;
ConnectionLostCallback connection_lost_callback_;
// Listeners
std::unique_ptr<ReaderListener> reader_listener_;
std::unique_ptr<WriterListener> writer_listener_;
// Type support (stored to ensure proper lifetime)
eprosima::fastdds::dds::TypeSupport type_support_;
// Native buffer (CUDA IPC) state
bool native_buffers_enabled_ = false;
// Sidecar writers for native descriptor messages (keyed by base topic name)
struct SidecarWriterInfo {
eprosima::fastdds::dds::DataWriter* writer = nullptr;
eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr;
};
std::unordered_map<std::string, SidecarWriterInfo> sidecar_writers_;
// Sidecar readers for native descriptor messages
struct SidecarReaderInfo {
eprosima::fastdds::dds::DataReader* reader = nullptr;
eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr;
};
std::unordered_map<std::string, SidecarReaderInfo> sidecar_readers_;
std::unique_ptr<SidecarReaderListener> sidecar_reader_listener_;
std::unique_ptr<SidecarDispatchQueue> sidecar_dispatch_queue_;
};
} // namespace holoscan
#endif// HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_TRANSPORT_HPP