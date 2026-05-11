Program Listing for File fastdds_transport.hpp

/* * SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); * you may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at * * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. */ #ifndef HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_TRANSPORT_HPP #define HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_TRANSPORT_HPP #include <memory> #include <mutex> #include <string> #include <unordered_map> #include <vector> #include <fastdds/dds/domain/DomainParticipant.hpp> #include <fastdds/dds/publisher/DataWriter.hpp> #include <fastdds/dds/publisher/DataWriterListener.hpp> #include <fastdds/dds/publisher/Publisher.hpp> #include <fastdds/dds/subscriber/DataReader.hpp> #include <fastdds/dds/subscriber/DataReaderListener.hpp> #include <fastdds/dds/subscriber/Subscriber.hpp> #include <fastdds/dds/topic/Topic.hpp> #include <fastdds/dds/topic/TypeSupport.hpp> #include <gxf/pubsub/pubsub_native_buffer.hpp> #include <gxf/pubsub/pubsub_transport.hpp> #include <holoscan/pubsub/common/sidecar_dispatch_queue.hpp> #include <holoscan/pubsub/fastdds/pubsub/fastdds_holoscan_entity_type_support.hpp> #include <holoscan/pubsub/fastdds/pubsub/fastdds_qos_profiles.hpp> namespace holoscan { // Forward declarations class FastDdsPubSubContext; class FastDdsTransport : public nvidia::gxf::PubSubTransport { public: explicit FastDdsTransport(FastDdsPubSubContext* context); ~FastDdsTransport() override; // Delete copy operations FastDdsTransport(const FastDdsTransport&) = delete; FastDdsTransport& operator=(const FastDdsTransport&) = delete; //---------------------------------------------------------------------------- // PubSubTransport Lifecycle //---------------------------------------------------------------------------- nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override; nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override; bool is_initialized() const override; //---------------------------------------------------------------------------- // Transport Model //---------------------------------------------------------------------------- nvidia::gxf::TransportModel transport_model() const override { return nvidia::gxf::TransportModel::kTopicBased; } //---------------------------------------------------------------------------- // Backend Capabilities //---------------------------------------------------------------------------- bool native_topic_matching() const override { return true; } bool native_qos_enforcement() const override { return true; } bool supports_multicast() const override { return true; } bool requires_explicit_connections() const override { return false; } //---------------------------------------------------------------------------- // Native Buffer (CUDA IPC) Capabilities //---------------------------------------------------------------------------- bool supports_native_buffers() const override { return native_buffers_enabled_; } bool supports_mixed_local_remote_fanout() const override { return native_buffers_enabled_; } bool supports_native_profile(const std::string& profile) const override { return profile == "cuda_ipc_same_gpu_v1"; } nvidia::gxf::Expected<void> send_native_descriptor( const std::string& topic_name, const nvidia::gxf::NativeDescriptorPayload& descriptor, const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override; void set_native_buffers_enabled(bool enabled); //---------------------------------------------------------------------------- // PubSubTransport Connection Management (mostly no-ops for DDS) //---------------------------------------------------------------------------- nvidia::gxf::Expected<void> connect_to(const nvidia::gxf::EndpointInfo& remote_endpoint) override; nvidia::gxf::Expected<void> disconnect_from(const nvidia::gxf::Gid& remote_gid) override; bool is_connected_to(const nvidia::gxf::Gid& remote_gid) const override; //---------------------------------------------------------------------------- // Topic-Based Endpoint Lifecycle (called by PubSubContext) //---------------------------------------------------------------------------- nvidia::gxf::Expected<void> create_publisher_endpoint( const std::string& topic_name, const nvidia::gxf::Gid& publisher_gid, const nvidia::gxf::QoSProfile& qos = nvidia::gxf::QoSProfile{}) override; nvidia::gxf::Expected<void> create_subscriber_endpoint( const std::string& topic_name, const nvidia::gxf::Gid& subscriber_gid, const nvidia::gxf::QoSProfile& qos = nvidia::gxf::QoSProfile{}) override; nvidia::gxf::Expected<void> remove_publisher_endpoint( const nvidia::gxf::Gid& publisher_gid) override; nvidia::gxf::Expected<void> remove_subscriber_endpoint( const nvidia::gxf::Gid& subscriber_gid) override; //---------------------------------------------------------------------------- // PubSubTransport Data Plane //---------------------------------------------------------------------------- // Bring base class overloads into scope (topic-based send, move-semantic variants) using PubSubTransport::send; nvidia::gxf::Expected<void> send(const nvidia::gxf::Gid& destination_gid, const std::vector<uint8_t>& payload, const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override; nvidia::gxf::Expected<void> send(const std::string& topic_name, const std::vector<uint8_t>& payload, const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override; void set_on_receive(ReceiveCallback callback) override; void set_on_connection_established(ConnectionEstablishedCallback callback) override; void set_on_connection_lost(ConnectionLostCallback callback) override; //---------------------------------------------------------------------------- // PubSubTransport Metrics //---------------------------------------------------------------------------- size_t get_send_queue_size() const override; size_t get_receive_queue_size() const override; size_t get_connection_count() const override; private: class ReaderListener; class WriterListener; class SidecarReaderListener; eprosima::fastdds::dds::Topic* get_or_create_topic(const std::string& topic_name); eprosima::fastdds::dds::DataWriter* get_or_create_sidecar_writer(const std::string& topic_name); nvidia::gxf::Expected<void> create_sidecar_reader(const std::string& topic_name, const nvidia::gxf::Gid& subscriber_gid); nvidia::gxf::Expected<void> send_impl(const std::string& topic_name, const std::vector<uint8_t>& payload, const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata); void enqueue_sidecar_receive(nvidia::gxf::Gid publisher_gid, std::vector<uint8_t>&& payload, nvidia::gxf::MessageMetadata metadata); FastDdsPubSubContext* context_; bool initialized_ = false; // Type support (registered once per participant, managed by DDS via TypeSupport wrapper) // Note: We store the type name to use for creating topics after registration std::string registered_type_name_; bool type_registered_ = false; // DDS Publisher and Subscriber (one each, shared by all writers/readers) eprosima::fastdds::dds::Publisher* publisher_ = nullptr; eprosima::fastdds::dds::Subscriber* subscriber_ = nullptr; // Writers by publisher GID struct WriterInfo { eprosima::fastdds::dds::DataWriter* writer = nullptr; eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr; std::string topic_name; }; std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, WriterInfo> writers_; // Readers by subscriber GID struct ReaderInfo { eprosima::fastdds::dds::DataReader* reader = nullptr; eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr; std::string topic_name; nvidia::gxf::Gid subscriber_gid; }; std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, ReaderInfo> readers_; // Topics by name (shared between writers and readers) std::unordered_map<std::string, eprosima::fastdds::dds::Topic*> topics_; mutable std::mutex endpoints_mutex_; // Callbacks (receive_callback_ is guarded by callback_mutex_) mutable std::mutex callback_mutex_; ReceiveCallback receive_callback_; ConnectionEstablishedCallback connection_established_callback_; ConnectionLostCallback connection_lost_callback_; // Listeners std::unique_ptr<ReaderListener> reader_listener_; std::unique_ptr<WriterListener> writer_listener_; // Type support (stored to ensure proper lifetime) eprosima::fastdds::dds::TypeSupport type_support_; // Native buffer (CUDA IPC) state bool native_buffers_enabled_ = false; // Sidecar writers for native descriptor messages (keyed by base topic name) struct SidecarWriterInfo { eprosima::fastdds::dds::DataWriter* writer = nullptr; eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr; }; std::unordered_map<std::string, SidecarWriterInfo> sidecar_writers_; // Sidecar readers for native descriptor messages struct SidecarReaderInfo { eprosima::fastdds::dds::DataReader* reader = nullptr; eprosima::fastdds::dds::Topic* topic = nullptr; }; std::unordered_map<std::string, SidecarReaderInfo> sidecar_readers_; std::unique_ptr<SidecarReaderListener> sidecar_reader_listener_; std::unique_ptr<SidecarDispatchQueue> sidecar_dispatch_queue_; }; } // namespace holoscan #endif// HOLOSCAN_PUBSUB_FASTDDS_PUBSUB_FASTDDS_TRANSPORT_HPP