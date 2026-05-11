Program Listing for File in_memory_pubsub_session.hpp
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_PUBSUB_IN_MEMORY_NETWORK_CONTEXTS_GXF_IN_MEMORY_PUBSUB_SESSION_HPP
#define HOLOSCAN_PUBSUB_IN_MEMORY_NETWORK_CONTEXTS_GXF_IN_MEMORY_PUBSUB_SESSION_HPP
#include <gxf/core/gxf.h>
#include <atomic>
#include <chrono>
#include <condition_variable>
#include <cstdint>
#include <memory>
#include <mutex>
#include <set>
#include <string>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <vector>
#include <gxf/pubsub/endpoint_info.hpp>
#include <gxf/pubsub/in_memory_discovery.hpp>
#include <gxf/pubsub/in_memory_serializer.hpp>
#include <gxf/pubsub/in_memory_transport.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_discovery.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_entity_serializer.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_transport.hpp>
#include <holoscan/core/resources/gxf/serialization_buffer.hpp>
#include <holoscan/core/resources/gxf/std_entity_serializer.hpp>
namespace holoscan {
struct InMemorySessionParticipant {
mutable std::mutex mutex;
bool discovery_active = false;
bool transport_active = false;
bool participant_closed = false;
nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherDiscoveredCallback publisher_discovered_callback;
nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberDiscoveredCallback subscriber_discovered_callback;
nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherLostCallback publisher_lost_callback;
nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberLostCallback subscriber_lost_callback;
nvidia::gxf::PubSubTransport::ReceiveCallback receive_callback;
nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionEstablishedCallback connection_established_callback;
nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionLostCallback connection_lost_callback;
std::unordered_set<nvidia::gxf::PublisherGid> publisher_gids;
std::unordered_set<nvidia::gxf::SubscriberGid> subscriber_gids;
};
class InMemoryPubSubSession : public std::enable_shared_from_this<InMemoryPubSubSession> {
public:
static std::shared_ptr<InMemoryPubSubSession> get_or_create(const std::string& session_id);
static void reset_all_for_testing();
~InMemoryPubSubSession();
struct Frontends {
std::shared_ptr<nvidia::gxf::PubSubDiscovery> discovery;
std::shared_ptr<nvidia::gxf::PubSubTransport> transport;
};
Frontends create_frontends();
void join(gxf_context_t context);
void leave(gxf_context_t context);
bool is_multi_context() const;
const std::string& session_id() const { return session_id_; }
// ---- Internal methods used by frontends ----
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> ensure_backends();
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> retain_participant(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant);
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> release_participant(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant);
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> replay_existing_publishers(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant) const;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> replay_existing_subscribers(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant) const;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> announce_publisher(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant,
const nvidia::gxf::PublisherInfo& info);
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> announce_subscriber(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant,
const nvidia::gxf::SubscriberInfo& info);
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> remove_publisher(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant,
const nvidia::gxf::PublisherGid& gid);
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> remove_subscriber(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant,
const nvidia::gxf::SubscriberGid& gid);
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::PublisherInfo>> query_publishers(
const std::string& topic_name) const;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::SubscriberInfo>> query_subscribers(
const std::string& topic_name) const;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<std::vector<std::string>> get_all_topics() const;
[[nodiscard]] bool wait_for_subscribers(const std::string& topic_name, size_t expected_count,
std::chrono::milliseconds timeout) const;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> send(
const nvidia::gxf::Gid& destination_gid, const std::vector<uint8_t>& payload,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) const;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> send(
const nvidia::gxf::Gid& destination_gid, std::vector<uint8_t>&& payload,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) const;
size_t send_queue_size() const;
private:
explicit InMemoryPubSubSession(const std::string& session_id);
std::shared_ptr<nvidia::gxf::InMemoryDiscovery> discovery() const;
std::shared_ptr<nvidia::gxf::InMemoryTransport> transport() const;
std::vector<std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>> snapshot_participants();
void cleanup_expired_participants_locked();
void reset_locked();
void notify_publisher_discovered(const nvidia::gxf::PublisherInfo& info);
void notify_subscriber_discovered(const nvidia::gxf::SubscriberInfo& info);
void notify_publisher_lost(const nvidia::gxf::PublisherGid& gid);
void notify_subscriber_lost(const nvidia::gxf::SubscriberGid& gid);
static nvidia::gxf::PubSubTransport::ReceiveCallback make_receive_callback(
const std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant>& participant);
struct SessionRegistry;
static SessionRegistry& registry();
std::string session_id_;
mutable std::mutex mutex_;
mutable std::mutex subscriber_wait_mutex_;
mutable std::condition_variable subscriber_wait_cv_;
std::unordered_map<uint64_t, std::weak_ptr<InMemorySessionParticipant>> participants_;
std::shared_ptr<nvidia::gxf::InMemoryDiscovery> discovery_;
std::shared_ptr<nvidia::gxf::InMemoryTransport> transport_;
uint64_t next_participant_id_ = 0;
mutable std::mutex context_mutex_;
std::set<gxf_context_t> contexts_;
};
class SessionDiscoveryFrontend final : public nvidia::gxf::PubSubDiscovery {
public:
SessionDiscoveryFrontend(std::shared_ptr<InMemoryPubSubSession> session,
std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant> participant);
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override;
bool is_initialized() const override;
nvidia::gxf::DiscoveryModel discovery_model() const override {
return nvidia::gxf::DiscoveryModel::kDecentralizedPassive;
}
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> announce_publisher(
const nvidia::gxf::PublisherInfo& info) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> announce_subscriber(
const nvidia::gxf::SubscriberInfo& info) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> remove_publisher(
const nvidia::gxf::PublisherGid& gid) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> remove_subscriber(
const nvidia::gxf::SubscriberGid& gid) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::PublisherInfo>> query_publishers(
const std::string& topic_name) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::SubscriberInfo>> query_subscribers(
const std::string& topic_name) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<std::vector<std::string>> get_all_topics() override;
void set_on_publisher_discovered(
nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherDiscoveredCallback callback) override;
void set_on_subscriber_discovered(
nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberDiscoveredCallback callback) override;
void set_on_publisher_lost(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherLostCallback callback) override;
void set_on_subscriber_lost(
nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberLostCallback callback) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> replay_registered_endpoints();
private:
std::shared_ptr<InMemoryPubSubSession> session_;
std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant> participant_;
std::atomic<bool> initialized_{false};
};
class SessionTransportFrontend final : public nvidia::gxf::PubSubTransport {
public:
SessionTransportFrontend(std::shared_ptr<InMemoryPubSubSession> session,
std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant> participant);
using nvidia::gxf::PubSubTransport::send;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override;
bool is_initialized() const override;
nvidia::gxf::TransportModel transport_model() const override {
return nvidia::gxf::TransportModel::kEndpointAddressed;
}
bool native_topic_matching() const override { return false; }
bool native_qos_enforcement() const override { return false; }
bool supports_multicast() const override { return false; }
bool requires_explicit_connections() const override { return true; }
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> connect_to(
const nvidia::gxf::EndpointInfo& remote_endpoint) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> disconnect_from(
const nvidia::gxf::Gid& remote_gid) override;
bool is_connected_to(const nvidia::gxf::Gid& remote_gid) const override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> send(
const nvidia::gxf::Gid& destination_gid, const std::vector<uint8_t>& payload,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override;
[[nodiscard]] nvidia::gxf::Expected<void> send(
const nvidia::gxf::Gid& destination_gid, std::vector<uint8_t>&& payload,
const nvidia::gxf::MessageMetadata& metadata) override;
void set_on_receive(nvidia::gxf::PubSubTransport::ReceiveCallback callback) override;
void set_on_connection_established(
nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionEstablishedCallback callback) override;
void set_on_connection_lost(
nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionLostCallback callback) override;
size_t get_send_queue_size() const override;
size_t get_receive_queue_size() const override { return 0UL; }
size_t get_connection_count() const override;
private:
std::shared_ptr<InMemoryPubSubSession> session_;
std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant> participant_;
mutable std::mutex mutex_;
std::unordered_map<nvidia::gxf::Gid, nvidia::gxf::EndpointInfo> connections_;
std::atomic<bool> initialized_{false};
};
class StdPubSubEntitySerializer final : public nvidia::gxf::PubSubEntitySerializer {
public:
StdPubSubEntitySerializer(std::shared_ptr<StdEntitySerializer> serializer,
std::shared_ptr<SerializationBuffer> serialize_buffer,
std::shared_ptr<SerializationBuffer> deserialize_buffer,
size_t buffer_size);
nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> serialize(
nvidia::gxf::Entity entity, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator =
nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator>()) override;
nvidia::gxf::Expected<nvidia::gxf::Entity> deserialize(
const std::vector<uint8_t>& data, gxf_context_t context,
nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator) override;
size_t estimate_size(nvidia::gxf::Entity entity) override;
const char* name() const override { return "StdPubSubEntitySerializer"; }
private:
std::shared_ptr<StdEntitySerializer> serializer_;
std::shared_ptr<SerializationBuffer> serialize_buffer_;
std::shared_ptr<SerializationBuffer> deserialize_buffer_;
size_t buffer_size_;
std::mutex mutex_;
};
} // namespace holoscan
#endif// HOLOSCAN_PUBSUB_IN_MEMORY_NETWORK_CONTEXTS_GXF_IN_MEMORY_PUBSUB_SESSION_HPP