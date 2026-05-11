Program Listing for File video_io_parse_helpers.hpp
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP
#define SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP
#include "holoscan/operators/video_io/video_io_capabilities.hpp"
#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <string>
namespace holoscan::ops::video_io {
inline VideoColorSpaceKind parse_color_space(const std::string& s) {
std::string lower = s;
std::transform(lower.begin(), lower.end(), lower.begin(), [](unsigned char c) {
return static_cast<char>(std::tolower(c));
});
if (lower == "bt601") {
return VideoColorSpaceKind::kBt601;
}
if (lower == "bt709") {
return VideoColorSpaceKind::kBt709;
}
if (lower == "bt2020") {
return VideoColorSpaceKind::kBt2020;
}
if (lower == "srgb") {
return VideoColorSpaceKind::kSrgb;
}
if (lower == "auto" || lower.empty()) {
return VideoColorSpaceKind::kAuto;
}
return VideoColorSpaceKind::kUnknown;
}
inline VideoTransport parse_transport_token(const std::string& s) {
std::string lower = s;
std::transform(lower.begin(), lower.end(), lower.begin(), [](unsigned char c) {
return static_cast<char>(std::tolower(c));
});
if (lower == "sdi") {
return VideoTransport::kSdi;
}
if (lower == "hdmi") {
return VideoTransport::kHdmi;
}
if (lower == "ethernet" || lower == "eth") {
return VideoTransport::kEthernet;
}
if (lower == "usb") {
return VideoTransport::kUsb;
}
if (lower == "v4l2") {
return VideoTransport::kV4l2;
}
if (lower == "file") {
return VideoTransport::kFile;
}
if (lower == "auto" || lower.empty()) {
return VideoTransport::kUnknown;
}
return VideoTransport::kOther;
}
} // namespace holoscan::ops::video_io
#endif// SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP