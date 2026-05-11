Program Listing for File video_io_parse_helpers.hpp

/* * SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); * you may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at * * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. */ #ifndef SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP #define SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP #include "holoscan/operators/video_io/video_io_capabilities.hpp" #include <algorithm> #include <cctype> #include <string> namespace holoscan::ops::video_io { inline VideoColorSpaceKind parse_color_space(const std::string& s) { std::string lower = s; std::transform(lower.begin(), lower.end(), lower.begin(), [](unsigned char c) { return static_cast<char>(std::tolower(c)); }); if (lower == "bt601") { return VideoColorSpaceKind::kBt601; } if (lower == "bt709") { return VideoColorSpaceKind::kBt709; } if (lower == "bt2020") { return VideoColorSpaceKind::kBt2020; } if (lower == "srgb") { return VideoColorSpaceKind::kSrgb; } if (lower == "auto" || lower.empty()) { return VideoColorSpaceKind::kAuto; } return VideoColorSpaceKind::kUnknown; } inline VideoTransport parse_transport_token(const std::string& s) { std::string lower = s; std::transform(lower.begin(), lower.end(), lower.begin(), [](unsigned char c) { return static_cast<char>(std::tolower(c)); }); if (lower == "sdi") { return VideoTransport::kSdi; } if (lower == "hdmi") { return VideoTransport::kHdmi; } if (lower == "ethernet" || lower == "eth") { return VideoTransport::kEthernet; } if (lower == "usb") { return VideoTransport::kUsb; } if (lower == "v4l2") { return VideoTransport::kV4l2; } if (lower == "file") { return VideoTransport::kFile; } if (lower == "auto" || lower.empty()) { return VideoTransport::kUnknown; } return VideoTransport::kOther; } } // namespace holoscan::ops::video_io #endif// SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP