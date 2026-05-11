Program Listing for File video_io_parse_helpers.hpp

Return to documentation for file (src/operators/video_io/video_io_parse_helpers.hpp)

/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

#ifndef SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP
#define SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP

#include "holoscan/operators/video_io/video_io_capabilities.hpp"

#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <string>

namespace holoscan::ops::video_io {

inline VideoColorSpaceKind parse_color_space(const std::string& s) {
  std::string lower = s;
  std::transform(lower.begin(), lower.end(), lower.begin(), [](unsigned char c) {
    return static_cast<char>(std::tolower(c));
  });
  if (lower == "bt601") {
    return VideoColorSpaceKind::kBt601;
  }
  if (lower == "bt709") {
    return VideoColorSpaceKind::kBt709;
  }
  if (lower == "bt2020") {
    return VideoColorSpaceKind::kBt2020;
  }
  if (lower == "srgb") {
    return VideoColorSpaceKind::kSrgb;
  }
  if (lower == "auto" || lower.empty()) {
    return VideoColorSpaceKind::kAuto;
  }
  return VideoColorSpaceKind::kUnknown;
}

inline VideoTransport parse_transport_token(const std::string& s) {
  std::string lower = s;
  std::transform(lower.begin(), lower.end(), lower.begin(), [](unsigned char c) {
    return static_cast<char>(std::tolower(c));
  });
  if (lower == "sdi") {
    return VideoTransport::kSdi;
  }
  if (lower == "hdmi") {
    return VideoTransport::kHdmi;
  }
  if (lower == "ethernet" || lower == "eth") {
    return VideoTransport::kEthernet;
  }
  if (lower == "usb") {
    return VideoTransport::kUsb;
  }
  if (lower == "v4l2") {
    return VideoTransport::kV4l2;
  }
  if (lower == "file") {
    return VideoTransport::kFile;
  }
  if (lower == "auto" || lower.empty()) {
    return VideoTransport::kUnknown;
  }
  return VideoTransport::kOther;
}

}  // namespace holoscan::ops::video_io

#endif// SRC_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_PARSE_HELPERS_HPP

