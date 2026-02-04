Holoscan SDK v3.11.0
Struct Documentation

template<>
struct resource_default_name<data_loggers::GXFConsoleLogger>

Public Static Attributes

static constexpr const char *value = "gxf_basic_console_logger"
content here