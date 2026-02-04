Template Struct resource_default_name< data_loggers::GXFConsoleLogger >
Defined in File component_traits.hpp
template<>
struct resource_default_name<data_loggers::GXFConsoleLogger>
Public Static Attributes
static constexpr const char *value = "gxf_basic_console_logger"
