Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
Struct Documentation

template<typename T>
struct _type_info<Parameter<std::vector<std::vector<T>>>>

Public Types

using container_type = vector_type
using element_type = base_type_t<T>
using derived_type = std::decay_t<T>

Public Static Attributes

static constexpr int32_t dimension = 2
