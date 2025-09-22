Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
Struct Documentation

template<>
struct codec<std::vector<ops::HolovizOp::InputSpec>>

Public Static Functions

static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const std::vector<ops::HolovizOp::InputSpec> &specs, Endpoint *endpoint)
static inline expected<std::vector<ops::HolovizOp::InputSpec>, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
