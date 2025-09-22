Template Struct codec< std::vector< typeT > >
Defined in File codecs.hpp
-
template<typename typeT>
struct codec<std::vector<typeT>>
-
Public Static Functions
-
static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const std::vector<typeT> &value, Endpoint *endpoint)
-
static inline expected<std::vector<typeT>, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
