Struct Documentation

template<>
struct YAMLNodeParser<IOSpec*>

Public Static Functions

static inline IOSpec *parse(const YAML::Node&)
