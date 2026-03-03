CloudAI Benchmark Framework
Chakra Replay

This workload (test_template_name is ChakraReplay) replays execution traces from the Chakra execution trace format for performance analysis and debugging.

Usage Examples

Test TOML example:

name = "my_chakra_test"
description = "Example Chakra replay test"
test_template_name = "ChakraReplay"

[cmd_args]
trace_path = "/path/to/trace.et"

Test Scenario example:

name = "chakra-replay-test"

[[Tests]]
id = "chakra.1"
num_nodes = 1
time_limit = "00:10:00"

test_name = "my_chakra_test"

Test-in-Scenario example:

name = "chakra-replay-test"

[[Tests]]
id = "chakra.1"
num_nodes = 1
time_limit = "00:10:00"

name = "my_chakra_test"
description = "Example Chakra replay test"
test_template_name = "ChakraReplay"

  [Tests.cmd_args]
  trace_path = "/path/to/trace.et"

API Documentation

Command Arguments

class cloudai.workloads.chakra_replay.chakra_replay.ChakraReplayCmdArgs(*, docker_image_url: str, mpi: str = 'pmix', trace_type: str = 'et', trace_path: str | None = None, num_replays: int = 1, **extra_data: Any)[source]

Bases: CmdArgs

ChakraReplay test command arguments.

docker_image_url: str
mpi: str
trace_type: str
trace_path: str | None
num_replays: int

Test Definition

class cloudai.workloads.chakra_replay.chakra_replay.ChakraReplayTestDefinition(*, name: str, description: str, test_template_name: str, cmd_args: ChakraReplayCmdArgs, extra_env_vars: dict[str, str | List[str]] = {}, extra_cmd_args: dict[str, str] = {}, extra_container_mounts: list[str] = [], git_repos: list[GitRepo] = [], nsys: NsysConfiguration | None = None, predictor: PredictorConfig | None = None, agent: str = 'grid_search', agent_steps: int = 1, agent_metrics: list[str] = ['default'], agent_reward_function: str = 'inverse')[source]

Bases: TestDefinition

Test object for ChakraReplay.

cmd_args: ChakraReplayCmdArgs
property docker_image: DockerImage
property installables: list[Installable]
property extra_args_str: str
