name = "nixl-bench-test" [[Tests]] id = "bench.1" num_nodes = 1 time_limit = "00:10:00" name = "my_nixl_bench_test" description = "Example NIXL Bench test" test_template_name = "NIXLBench" [Tests.cmd_args] docker_image_url = "<docker container url here>" path_to_benchmark = "/workspace/nixlbench/build/nixlbench" backend = "UCX" initiator_seg_type = "DRAM" target_seg_type = "DRAM" op_type = "WRITE"