NIXL CTPerf

name = "nixl-perftest-test" [[Tests]] id = "perftest.1" num_nodes = 2 time_limit = "00:20:00" name = "my_nixl_perftest_test" description = "Example NIXL Perftest test" test_template_name = "NixlPerftest" [Tests.cmd_args] docker_image_url = "<docker container url here>" subtest = "sequential-ct-perftest" num_user_requests = 100 batch_size = 1 num_prefill_nodes = 1 num_decode_nodes = 1 prefill_tp = 8 decode_tp = 8 model = "deepseek-r1-distill-llama-70b" [Tests.extra_env_vars] CUDA_VISIBLE_DEVICES = "$SLURM_LOCALID"