MSTFLINT Package - Firmware Burning and Diagnostics Tools Documentation v4.34.0-1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Firmware Management  MSTFLINT Package - Firmware Burning and Diagnostics Tools Documentation v4.34.0-1  Supported NVIDIA Devices

Supported NVIDIA Devices

The supported NVIDIA devices are listed in the following table:

IC Group

IC Device

Group II/5th Generation

  • Adapter Cards:

    • NVIDIA ConnectX-8

    • ConnectX-8 - PCIe Switch

    • NVIDIA BlueField-3

    • NVIDIA BlueField-2

    • NVIDIA ConnectX-7

    • ConnectX-7 - PCIe Switch

    • NVIDIA ConnectX-6 Lx

    • NVIDIA ConnectX-6 Dx

    • NVIDIA ConnectX-6

    • NVIDIA ConnectX-5

    • NVIDIA ConnectX-4 Lx

    • NVIDIA ConnectX-4

  • Switch Systems:

    • NVIDIA Quantum-3

    • NVIDIA Quantum-2

    • NVIDIA Quantum

    • NVIDIA Spectrum-4

    • NVIDIA Spectrum-3

    • NVIDIA Spectrum-2

    • NVIDIA Switch-IB 2

    • NVIDIA Switch-IB

  • GPU

    • NVIDIA Blackwell

  • Retimer

    • Arcus-E
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Nov 9, 2025
content here