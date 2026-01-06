On This Page
Installation Notes
Type
Model
Latest Tested Firmware Version
NDR switches
31.2010.6102
HDR switches
27.2010.6102
EDR switches
15.2010.5108
FDR switches
11.2000.1142
Type
Model
Latest Tested OS Version
NDR switches
MLNX-OS 3.11.1014
HDR switches
MLNX-OS 3.11.1014
EDR switches
MLNX-OS 3.10.5002
FDR switches
MLNX-OS 3.8.1054
For supported HCAs per MLNX_OFED version, please refer to MLNX_OFED Release Notes.
The platform and GUI requirements are detailed in the following tables:
Platform
Details
Browser
Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera or Safari
Memory
UFM SM Version
Platform
Type and Version
SM
UFM package includes SM version 5.17.2
UFM NVIDIA SHARP Software Version
Platform
Type and Version
NVIDIA® Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™
UFM package includes NVIDIA SHARP software version 3.5.1