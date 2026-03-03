|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
26.2867
|
2.03927
|
2.50127
|
3.38444
|
2
|
37.9656
|
2.66554
|
3.13718
|
4.35343
|
4
|
52.68
|
3.90231
|
4.27135
|
6.70392
|
8
|
60.0354
|
6.66561
|
7.94382
|
12.7633
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
31.9811
|
2.33799
|
2.66042
|
3.81389
|
2
|
42.7697
|
2.92146
|
3.48803
|
4.87088
|
4
|
55.6321
|
4.42112
|
5.65174
|
7.68267
|
8
|
63.8819
|
7.67295
|
9.85235
|
12.8664
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
26.3775
|
1.34108
|
1.54733
|
1.99489
|
2
|
38.9406
|
1.6354
|
1.87501
|
2.2296
|
4
|
56.8026
|
2.16781
|
2.43267
|
2.74134
|
8
|
74.5635
|
3.30279
|
3.59166
|
4.28577
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
37.3683
|
1.04883
|
1.2315
|
1.5244
|
2
|
56.919
|
1.27984
|
1.44713
|
1.80017
|
4
|
84.6404
|
1.62568
|
1.8017
|
2.21461
|
8
|
116.29
|
2.32152
|
2.69288
|
3.06221
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
26.407
|
1.39359
|
1.59803
|
2.0832
|
2
|
38.9544
|
1.70536
|
1.89963
|
2.53018
|
4
|
57.3626
|
2.17563
|
2.41663
|
4.14745
|
8
|
74.4845
|
3.24898
|
3.77144
|
7.65627
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.9981
|
0.996788
|
1.16798
|
1.65174
|
2
|
37.7592
|
1.23002
|
1.43918
|
2.28275
|
4
|
55.8361
|
1.59303
|
1.92639
|
2.96886
|
8
|
72.8569
|
2.47273
|
3.09559
|
4.60961
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.0178
|
2.16171
|
2.67937
|
3.57496
|
2
|
35.7852
|
2.8741
|
3.43384
|
4.825
|
4
|
45.7635
|
4.75694
|
5.46036
|
8.43625
|
8
|
53.6928
|
7.49429
|
9.33626
|
15.9536
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
30.4228
|
2.45499
|
2.8447
|
4.16917
|
2
|
39.371
|
3.23598
|
3.9612
|
5.80284
|
4
|
47.5513
|
5.20845
|
6.5702
|
9.05081
|
8
|
53.4489
|
9.45831
|
12.3315
|
16.7165
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.7329
|
1.4008
|
1.59731
|
2.02982
|
2
|
37.3419
|
1.70973
|
1.97817
|
2.38832
|
4
|
52.8377
|
2.39732
|
2.73125
|
3.28759
|
8
|
62.3088
|
3.89276
|
4.19171
|
5.01999
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
37.6181
|
1.06453
|
1.2618
|
1.56666
|
2
|
54.3727
|
1.34588
|
1.54159
|
1.90145
|
4
|
77.2692
|
1.85304
|
2.06099
|
2.62032
|
8
|
100.463
|
2.67849
|
3.19095
|
3.68078
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.6851
|
1.45086
|
1.65187
|
2.14367
|
2
|
37.6205
|
1.77873
|
2.00517
|
2.71895
|
4
|
52.6492
|
2.39175
|
2.70523
|
4.71649
|
8
|
62.1082
|
3.8764
|
4.39479
|
9.33342
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
26.3125
|
1.00717
|
1.19257
|
1.67369
|
2
|
36.9222
|
1.2762
|
1.478
|
2.46823
|
4
|
51.398
|
1.83249
|
2.24098
|
3.33602
|
8
|
63.8143
|
2.85154
|
3.58795
|
5.41236
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
24.8964
|
2.12924
|
2.65001
|
3.58206
|
2
|
34.9882
|
2.98058
|
3.54244
|
5.17292
|
4
|
44.407
|
4.79422
|
5.67429
|
8.66048
|
8
|
52.0275
|
7.6554
|
9.58992
|
15.6379
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
29.9773
|
2.48201
|
2.85844
|
4.27288
|
2
|
38.6565
|
3.3019
|
4.04395
|
6.12123
|
4
|
45.7503
|
5.44284
|
7.03912
|
9.69829
|
8
|
51.1056
|
9.83193
|
12.5469
|
16.8656
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.3765
|
1.38744
|
1.56635
|
2.01276
|
2
|
37.2191
|
1.7271
|
2.00251
|
2.42118
|
4
|
51.1486
|
2.51382
|
2.8324
|
3.51729
|
8
|
59.8422
|
4.07464
|
4.40873
|
5.24835
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
36.2303
|
1.0951
|
1.27495
|
1.57815
|
2
|
53.9788
|
1.35253
|
1.54013
|
1.93965
|
4
|
76.3488
|
1.85225
|
2.07805
|
2.64824
|
8
|
96.3217
|
2.80936
|
3.31854
|
3.90351
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.2758
|
1.44721
|
1.65356
|
2.15285
|
2
|
37.604
|
1.77375
|
2.01242
|
2.72198
|
4
|
51.4024
|
2.49608
|
2.79586
|
5.08613
|
8
|
59.5006
|
4.04908
|
4.63766
|
9.81065
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.2419
|
1.03367
|
1.22135
|
1.71075
|
2
|
36.4417
|
1.27991
|
1.50347
|
2.44608
|
4
|
50.6761
|
1.8483
|
2.28897
|
3.48173
|
8
|
61.1923
|
2.97418
|
3.84112
|
5.69605
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
23.864
|
2.21488
|
2.74259
|
3.76037
|
2
|
33.5527
|
3.10486
|
3.74949
|
5.343
|
4
|
42.1649
|
5.07062
|
5.93531
|
9.05
|
8
|
47.4944
|
8.55144
|
10.6804
|
18.5123
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
28.6128
|
2.60506
|
3.0003
|
4.4652
|
2
|
36.6462
|
3.51057
|
4.29037
|
6.38079
|
4
|
43.646
|
5.66035
|
7.43962
|
10.2525
|
8
|
46.5824
|
10.8355
|
14.4172
|
19.4719
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
24.1934
|
1.4668
|
1.6551
|
2.11026
|
2
|
35.5399
|
1.81347
|
2.08718
|
2.53916
|
4
|
47.9159
|
2.66117
|
2.97279
|
3.50095
|
8
|
57.1626
|
4.3184
|
4.66154
|
5.64512
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
34.9025
|
1.13927
|
1.33301
|
1.64506
|
2
|
51.477
|
1.42015
|
1.62161
|
2.02865
|
4
|
71.5458
|
2.03029
|
2.23385
|
2.80834
|
8
|
91.6256
|
3.00349
|
3.51311
|
4.12845
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
24.0672
|
1.5234
|
1.74705
|
2.25971
|
2
|
35.6375
|
1.8885
|
2.14569
|
2.97039
|
4
|
47.8865
|
2.65449
|
2.95025
|
5.46151
|
8
|
56.8241
|
4.30345
|
4.90771
|
10.5702
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
24.3206
|
1.07742
|
1.26691
|
1.793
|
2
|
34.7435
|
1.35411
|
1.58727
|
2.62002
|
4
|
48.3788
|
1.91256
|
2.35622
|
3.66184
|
8
|
57.9614
|
3.2078
|
4.05819
|
6.1864
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
40.5707
|
1.30604
|
1.5894
|
2.16364
|
2
|
56.9553
|
1.79082
|
2.16168
|
3.29733
|
4
|
66.8099
|
3.26993
|
3.64887
|
6.21649
|
8
|
62.5757
|
6.792
|
8.24721
|
13.8332
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
49.4655
|
1.48434
|
1.73773
|
2.54071
|
2
|
61.9468
|
2.11053
|
2.53549
|
3.89271
|
4
|
66.7364
|
4.09326
|
4.85237
|
7.36323
|
8
|
61.9911
|
8.39187
|
11.1865
|
14.189
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
40.4369
|
0.867933
|
0.983312
|
1.27003
|
2
|
58.9499
|
1.08901
|
1.2567
|
1.5336
|
4
|
77.0764
|
1.69687
|
1.93364
|
2.22511
|
8
|
79.8035
|
3.2676
|
3.61598
|
4.42012
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
58.1328
|
0.671243
|
0.787934
|
0.980829
|
2
|
87.3839
|
0.83912
|
0.962738
|
1.19282
|
4
|
118.819
|
1.23386
|
1.37922
|
1.73483
|
8
|
133.943
|
2.14844
|
2.5295
|
2.95827
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
40.4461
|
0.897417
|
1.02884
|
1.32677
|
2
|
59.6298
|
1.12109
|
1.25972
|
1.7518
|
4
|
77.4412
|
1.68057
|
1.88498
|
3.61804
|
8
|
79.0987
|
3.16789
|
3.72364
|
8.32152
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
40.7501
|
0.625767
|
0.745007
|
1.02009
|
2
|
58.8772
|
0.795955
|
0.932173
|
1.55014
|
4
|
79.4899
|
1.19318
|
1.46917
|
2.35335
|
8
|
83.196
|
2.30013
|
2.96352
|
4.70573
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
14.9059
|
4.18064
|
5.55622
|
8.90397
|
2
|
13.6982
|
8.77877
|
11.1217
|
18.41
|
4
|
11.9895
|
20.2857
|
23.3168
|
42.145
|
8
|
9.84107
|
45.3629
|
55.302
|
99.5216
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
15.731
|
5.57288
|
6.65737
|
11.7328
|
2
|
13.4258
|
10.9427
|
14.2988
|
21.9515
|
4
|
11.1191
|
24.9354
|
34.4626
|
52.6908
|
8
|
9.31464
|
56.1604
|
76.3938
|
104.507
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
17.9065
|
2.14465
|
2.66442
|
3.96079
|
2
|
17.6863
|
4.13346
|
5.24532
|
6.7035
|
4
|
16.281
|
8.86584
|
10.5843
|
12.674
|
8
|
13.819
|
19.8851
|
21.9904
|
27.6311
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
26.7904
|
1.63459
|
2.00438
|
2.7469
|
2
|
27.7218
|
3.06423
|
3.66466
|
5.05088
|
4
|
25.8234
|
6.25622
|
7.28332
|
9.68234
|
8
|
22.6921
|
13.3635
|
15.8901
|
18.9904
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
17.3311
|
2.3286
|
2.87607
|
4.3078
|
2
|
17.2567
|
4.36889
|
5.3378
|
7.67524
|
4
|
15.9637
|
8.94096
|
10.3726
|
23.2293
|
8
|
13.4777
|
19.4014
|
23.5091
|
56.2237
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
18.8599
|
1.44669
|
1.87181
|
3.1101
|
2
|
19.022
|
2.87861
|
3.5337
|
7.27692
|
4
|
17.3604
|
5.93223
|
7.70771
|
14.4663
|
8
|
14.1413
|
14.1156
|
18.7657
|
30.8777
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
24.8926
|
2.14594
|
2.67499
|
3.60681
|
2
|
34.6774
|
2.99878
|
3.67241
|
5.14107
|
4
|
43.0674
|
5.10826
|
5.87656
|
9.39341
|
8
|
47.3776
|
8.54803
|
10.6197
|
17.5638
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
29.8693
|
2.51427
|
2.89999
|
4.30795
|
2
|
38.044
|
3.39933
|
4.15936
|
6.2249
|
4
|
43.6223
|
5.74422
|
7.59899
|
10.6489
|
8
|
45.0687
|
11.1592
|
14.7241
|
20.0668
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.3254
|
1.40709
|
1.59688
|
2.0528
|
2
|
36.817
|
1.74851
|
2.02427
|
2.45473
|
4
|
50.5628
|
2.54396
|
2.91978
|
3.61169
|
8
|
56.0985
|
4.47452
|
4.82638
|
5.72361
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
36.8149
|
1.08212
|
1.27069
|
1.57721
|
2
|
53.7507
|
1.37057
|
1.56666
|
1.94615
|
4
|
74.8121
|
1.90943
|
2.13149
|
2.75404
|
8
|
91.2649
|
3.03928
|
3.61824
|
4.19196
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.3073
|
1.45916
|
1.66434
|
2.1714
|
2
|
37.2553
|
1.80097
|
2.03974
|
2.80161
|
4
|
50.3437
|
2.58562
|
2.94337
|
5.41708
|
8
|
56.0202
|
4.39519
|
5.0318
|
10.5843
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.6837
|
1.01961
|
1.20561
|
1.69398
|
2
|
36.3235
|
1.30864
|
1.53248
|
2.54312
|
4
|
49.6179
|
1.88027
|
2.28496
|
3.55785
|
8
|
58.6442
|
3.15507
|
4.11201
|
6.14629
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
34.0965
|
1.58011
|
1.96628
|
2.72448
|
2
|
46.4873
|
2.26697
|
2.71925
|
3.91062
|
4
|
55.8697
|
4.02463
|
4.48315
|
7.21816
|
8
|
62.8854
|
6.56656
|
8.19178
|
12.6974
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
40.779
|
1.86284
|
2.15408
|
3.22027
|
2
|
50.1581
|
2.63038
|
3.16101
|
4.68046
|
4
|
57.2902
|
4.3511
|
5.57995
|
7.81723
|
8
|
62.8918
|
8.30041
|
10.1785
|
14.5662
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
35.271
|
1.02293
|
1.16197
|
1.49121
|
2
|
49.5213
|
1.31475
|
1.52514
|
1.86395
|
4
|
66.6292
|
1.9028
|
2.17766
|
2.81436
|
8
|
73.0008
|
3.37777
|
3.61952
|
4.34075
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
51.3997
|
0.784364
|
0.933197
|
1.1595
|
2
|
72.977
|
1.0184
|
1.17174
|
1.46658
|
4
|
97.3946
|
1.48676
|
1.64859
|
2.09218
|
8
|
120.295
|
2.30302
|
2.62656
|
3.18205
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
35.1238
|
1.0647
|
1.21599
|
1.60668
|
2
|
49.6636
|
1.37161
|
1.55412
|
2.12787
|
4
|
66.8252
|
1.90341
|
2.14164
|
3.96884
|
8
|
72.9761
|
3.32665
|
3.78859
|
8.20151
|
batch size
|
tokens/second
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
35.956
|
0.73739
|
0.878487
|
1.25711
|
2
|
49.3781
|
0.963772
|
1.14114
|
1.93997
|
4
|
65.3594
|
1.4497
|
1.79878
|
2.6903
|
8
|
78.4195
|
2.40052
|
2.92004
|
4.53465