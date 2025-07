At every train.checkpoint_interval , a PyTorch Lightning checkpoint is saved. It is called model_epoch_<epoch_num>.pth . These are saved in train.results_dir , like so:

Copy Copied! $ ls /results/train 'model_epoch_000.pth' 'model_epoch_001.pth' 'model_epoch_002.pth' 'model_epoch_003.pth' 'model_epoch_004.pth'