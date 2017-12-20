GRID Software Supported Products
The NVIDIA GRID™ Software product support matrix.
An at-a-glance summary of supported hardware, hypervisor software versions, and guest operating system (OS) releases for this release of NVIDIA GRID™ Software.
|Package
|Hypervisor/BM OS
|GRID SW Product Deployment
|HW Supported1
|Guest OS Support
|Supported Virtualization Products2
|GRID for vSphere 6.5
|ESXi 6.5
|vGPU, vDGA, vSGA3
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)
|Horizon, XenDesktop
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016
|XenApp, RDSH
|RHEL 6.6+/7.x (64 bit), Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)
|Horizon
|GRID for vSphere 6.0
|ESXi 6.0
|vGPU, vDGA, vSGA3
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)
|Horizon, XenDesktop
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016
|XenApp, RDSH
|RHEL 6.6+/7.x (64 bit), Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)
|Horizon
|GRID for vSphere 5.5
|ESXi 5.5
|VDGA, VSGA3
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)
|Horizon, XenDesktop
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016
|XenApp, RDSH
|RHEL 6.6+/7.x (64 bit), Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)
|Horizon
|GRID for XenServer 7.2
|XenServer 7.2
|vGPU, PT
|M6, M60, M10
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)
|XenDesktop
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016
|XenApp, RDSH
|RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS /16.04 LTS (64 bit)
|VNC
|GRID for XenServer 7.1
|XenServer 7.1
|vGPU, PT
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)
|XenDesktop
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016
|XenApp, RDSH
|RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS /16.04 LTS (64 bit)
|VNC
|GRID for XenServer 7.0
|XenServer 7.0
|vGPU, PT
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)
|XenDesktop
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016
|XenApp, RDSH
|RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS /16.04 LTS (64 bit)
|VNC
|GRID for XenServer 6.5
|XenServer 6.5 SP1
|vGPU, PT
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64) bit
|XenDesktop
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2
|XenApp, RDSH
|RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS (64 bit)
|VNC
|GRID for Windows
|Win 7/8/8.1/10
|BareMetal4
|M60, M10, M6, K1, K2
|XenDesktop
|WinServer 2008 R2
|XenApp, RDSH, RemoteFX
|WinServer 2012 R2
|XenApp, RDSH, RemoteFX
|WinServer 2016
|BareMetal4/DDA
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 10 (32/64) bit, WinServer 2012 R2, WinServer 2016, Ubuntu 16.04 LTS, RHEL 7.3
|XenApp, RDSH, RemoteFX
|GRID for RHEL KVM
|RHEL 7.1+ KVM
|PT
|M6, M60, M10, K1, K2
|Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64) bit
|WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2
|RHEL 6.6/7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)
Notes
- GRID K1 and K2 do not support vGPU on a Linux guest OS.
- Not a complete list. Refer to vendor product documentation for complete support details.
- vSGA is supported only by Horizon.
- Only M6, K1, and K2 are supported as the primary display device in a bare-metal deployment.
