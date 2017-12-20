GRID Software Supported Products

GRID Software v4.3 (GRID) Revision 02
The NVIDIA GRID™ Software product support matrix.

An at-a-glance summary of supported hardware, hypervisor software versions, and guest operating system (OS) releases for this release of NVIDIA GRID™ Software.

PackageHypervisor/BM OSGRID SW Product DeploymentHW Supported1Guest OS SupportSupported Virtualization Products2
GRID for vSphere 6.5ESXi 6.5vGPU, vDGA, vSGA3M6, M60, M10, K1, K2Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)Horizon, XenDesktop
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016XenApp, RDSH
RHEL 6.6+/7.x (64 bit), Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)Horizon
GRID for vSphere 6.0ESXi 6.0vGPU, vDGA, vSGA3M6, M60, M10, K1, K2Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)Horizon, XenDesktop
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016XenApp, RDSH
RHEL 6.6+/7.x (64 bit), Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)Horizon
GRID for vSphere 5.5ESXi 5.5VDGA, VSGA3M6, M60, M10, K1, K2Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)Horizon, XenDesktop
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016XenApp, RDSH
RHEL 6.6+/7.x (64 bit), Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)Horizon
GRID for XenServer 7.2XenServer 7.2vGPU, PTM6, M60, M10Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)XenDesktop
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016XenApp, RDSH
RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS /16.04 LTS (64 bit)VNC
GRID for XenServer 7.1XenServer 7.1vGPU, PTM6, M60, M10, K1, K2Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)XenDesktop
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016XenApp, RDSH
RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS /16.04 LTS (64 bit)VNC
GRID for XenServer 7.0XenServer 7.0vGPU, PTM6, M60, M10, K1, K2Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64 bit)XenDesktop
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2, WinServer 2016XenApp, RDSH
RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS /16.04 LTS (64 bit)VNC
GRID for XenServer 6.5XenServer 6.5 SP1vGPU, PTM6, M60, M10, K1, K2Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64) bitXenDesktop
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2XenApp, RDSH
RHEL 7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS (64 bit)VNC
GRID for WindowsWin 7/8/8.1/10BareMetal4M60, M10, M6, K1, K2XenDesktop
WinServer 2008 R2XenApp, RDSH, RemoteFX
WinServer 2012 R2XenApp, RDSH, RemoteFX
WinServer 2016BareMetal4/DDAM6, M60, M10, K1, K2Win 10 (32/64) bit, WinServer 2012 R2, WinServer 2016, Ubuntu 16.04 LTS, RHEL 7.3XenApp, RDSH, RemoteFX
GRID for RHEL KVMRHEL 7.1+ KVMPTM6, M60, M10, K1, K2Win 7 (32/64 bit), Win8/8.1 (32/64 bit), Win 10 (32/64) bit
WinServer 2008 R2, WinServer 2012 R2
RHEL 6.6/7.x (64 bit), Ubuntu 14.04 LTS/16.04 LTS (64 bit)

Notes
  1. GRID K1 and K2 do not support vGPU on a Linux guest OS.
  2. Not a complete list. Refer to vendor product documentation for complete support details.
  3. vSGA is supported only by Horizon.
  4. Only M6, K1, and K2 are supported as the primary display device in a bare-metal deployment.

