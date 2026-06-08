NVIDIA Virtual GPU Management Pack for VMware Aria Operations Documentation

NVIDIA® Virtual GPU Management Pack for VMware Aria Operations (formerly VMware vRealize Operations) enables you to use a VMware Aria Operations cluster to monitor the performance of NVIDIA physical GPUs and virtual GPUs.

Last updated June 8, 2026

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NVIDIA Virtual GPU Management Pack for VMware Aria Operations 4.0 June 2026

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3.2March 2023
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3.01January 2023
2.2September 2022
2.1June 2022
2.0May 2020
1.1October 2018
1.0September 2017

1 NVIDIA has withdrawn NVIDIA Virtual GPU Management Pack for VMware Aria Operations 3.0 after becoming aware of an issue with this release that causes data collection to fail after an upgrade from release 2.2. NVIDIA has released a fix for this issue in NVIDIA Virtual GPU Management Pack for VMware Aria Operations release 3.1.

 