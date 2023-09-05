Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA® BlueField-2 SmartNICs firmware Rev 24.35.3006. This firmware supports the following protocols:
InfiniBand - QDR, FDR, EDR, HDR100, HDR
Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2
PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1
1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.
2. Speed that supports PAM4 mode only.
|
NVIDIA SKU
|
Legacy OPN
|
PSID
|
Description
|
P1004/699210040230
|
N/A
|
NVD0000000015
|
BlueField-2 A30X; P1004 SKU 205; Generic; GA100; 24GB HBM2e; PCIe passive Dual Slot 230W GEN4; DPU Crypto ON W/ Bkt; 1 Dongle; Black; HF; VCPD
|
900-9D219-0086-ST1
|
MBF2M516A-CECOT
|
MT_0000000375
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0086-ST0
|
MBF2M516A-EECOT
|
MT_0000000376
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-ST1
|
MBF2M516A-EENOT
|
MT_0000000377
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D206-0053-SQ0
|
MBF2H332A-AENOT
|
MT_0000000539
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D206-0063-ST2
|
MBF2H332A-AEEOT
|
MT_0000000540
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D206-0083-ST3
|
MBF2H332A-AECOT
|
MT_0000000541
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D219-0066-ST0
|
MBF2M516A-EEEOT
|
MT_0000000559
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-SN1
|
MBF2M516A-CENOT
|
MT_0000000560
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0066-ST2
|
MBF2M516A-CEEOT
|
MT_0000000561
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0006-ST0
|
MBF2H516A-CEEOT
|
MT_0000000702
|
BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-ST2
|
MBF2H516A-CENOT
|
MT_0000000703
|
BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0066-ST3
|
MBF2H516A-EEEOT
|
MT_0000000704
|
BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-SQ0
|
MBF2H516A-EENOT
|
MT_0000000705
|
BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D250-0038-ST1
|
MBF2M345A-HESOT
|
MT_0000000715
|
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D250-0048-ST1
|
MBF2M345A-HECOT
|
MT_0000000716
|
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D218-0073-ST1
|
MBF2H512C-AESOT
|
MT_0000000723
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D218-0083-ST2
|
MBF2H512C-AECOT
|
MT_0000000724
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D208-0086-ST4
|
MBF2M516C-EECOT
|
MT_0000000728
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0086-SQ0
|
MBF2H516C-CECOT
|
MT_0000000729
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST5
|
MBF2M516C-CESOT
|
MT_0000000731
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST6
|
MBF2M516C-EESOT
|
MT_0000000732
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0086-ST3
|
MBF2M516C-CECOT
|
MT_0000000733
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST2
|
MBF2H516C-EESOT
|
MT_0000000737
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST1
|
MBF2H516C-CESOT
|
MT_0000000738
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D218-0083-ST4
|
MBF2H532C-AECOT
|
MT_0000000765
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D218-0073-ST0
|
MBF2H532C-AESOT
|
MT_0000000766
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D208-0076-ST3
|
MBF2H536C-CESOT
|
MT_0000000767
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D208-0086-ST2
|
MBF2H536C-CECOT
|
MT_0000000768
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D250-0048-ST0
|
MBF2M355A-VECOT
|
MT_0000000786
|
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|
900-9D250-0038-ST3
|
MBF2M355A-VESOT
|
MT_0000000787
|
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|
900-9D218-0073-ST4
|
MBF2H512C-AEUOT
|
MT_0000000972
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|
900-9D208-0076-STA
|
MBF2H516C-CEUOT
|
MT_0000000973
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|
900-9D208-0076-STB
|
MBF2H536C-CEUOT
|
MT_0000001008
|
BlueField®-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI Disabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.
Driver Software, Tools and Switch Firmware
The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:
|
Supported Version
|
NVIDIA BlueField-2 Firmware
|
24.35.2000 / 24.35.1012 / 24.34.1002
|
BlueField DPU OS Software
|
3.9.3.1
|
MLNX_OFED
|
5.8-3.0.7.0 / 5.8-2.0.3.0 / 5.8- 1.1.2.1
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MLNX_EN (MLNX_OFED based code)
|
5.8-3.0.7.0 / 5.8-2.0.3.0 / 5.8- 1.1.2.1
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
WinOF-2
|
3.10.52010 / 3.10.51000 / 3.10.50000
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MFT
|
4.22.1-307 / 4.22.1 / 4.22.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
mstflint
|
4.22.1-307 / 4.22.1 / 4.22.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
FlexBoot
|
3.6.902
Note: Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.
|
UEFI
|
14.29.15
Note: Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.
|
MLNX-OS
|
3.10.5002 onwards
|
Cumulus
|
5.4 onwards
|
NVIDIA Quantum-2 Firmware
|
31.2010.5108 onwards
|
NVIDIA Quantum Firmware
|
27.2010.5108 onwards
Validated and Supported Cables and Modules
Validated and Supported 100GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
100GbE
|
MCP1600-C001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C001E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C001LZ
|
NVIDIA passive copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C002E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C003E26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C003E30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP1600-C003LZ
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C005AM
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 5m, 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C005E26L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, black, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP1600-C00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C00AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C00BE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C01A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C01AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C02A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C02AE26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, black, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C02AE30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, black, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP1600-C03A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs, 1m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs, 2m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7F00-A005R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, colored, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7F00-A01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs,1.5m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7F00-A02ARLZ
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, colored, 28AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A03AR26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, colored, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7H00-G001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 1m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 2m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G003R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 3m, 28AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7H00-G004R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, colored, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7H00-G01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 1.5m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G02AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 2.5m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MFA1A00-C003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
100GbE
|
MFA1A00-C005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
100GbE
|
MFA1A00-C010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
100GbE
|
MFA1A00-C015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
100GbE
|
MFA1A00-C020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
100GbE
|
MFA1A00-C030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
100GbE
|
MFA1A00-C050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
100GbE
|
MFA1A00-C100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
100GbE
|
MFA7A20-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
|
100GbE
|
MFA7A20-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
|
100GbE
|
MFA7A20-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
|
100GbE
|
MFA7A20-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
|
100GbE
|
MFA7A50-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
|
100GbE
|
MFA7A50-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
|
100GbE
|
MFA7A50-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
|
100GbE
|
MFA7A50-C015
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
|
100GbE
|
MFA7A50-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
|
100GbE
|
MFA7A50-C030
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
|
100GbE
|
MMA1B00-C100D
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
100GbE
|
MMA1B00-C100D_FF
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
100GbE
|
MMA1L10-CR
|
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
100GbE
|
MMA1L30-CM
|
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|
100GbE
|
MMS1C10-CM
|
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
Validated and Supported 56GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
56GbE
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
56GbE
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
56GbE
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
56GbE
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
56GbE
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
56GbE
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
56GbE
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
56GbE
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
56GbE
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
56GbE
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
56GbE
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
56GbE
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
56GbE
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
56GbE
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
56GbE
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
56GbE
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
56GbE
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
56GbE
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
56GbE
|
MCP1700-F001C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Red pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F001D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Yellow pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F002C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Red pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F002D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Yellow pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F003C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Red pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F003D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Yellow pull-tab
|
56GbE
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
56GbE
|
MCP170L-F002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m
|
56GbE
|
MCP170L-F003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
56GbE
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
56GbE
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
Validated and Supported 40GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
40GbE
|
MC2206128-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
|
40GbE
|
MC2206128-005
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
|
40GbE
|
MC2206130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
|
40GbE
|
MC2206130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
|
40GbE
|
MC2206130-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
|
40GbE
|
MC2206130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
|
40GbE
|
MC2210126-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
|
40GbE
|
MC2210126-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
40GbE
|
MC2210128-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
40GbE
|
MC2210130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
|
40GbE
|
MC2210130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
|
40GbE
|
MC2210310-003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
40GbE
|
MC2210310-005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
40GbE
|
MC2210310-010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
|
40GbE
|
MC2210310-015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
|
40GbE
|
MC2210310-020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
|
40GbE
|
MC2210310-030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
|
40GbE
|
MC2210310-050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
|
40GbE
|
MC2210310-100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
|
40GbE
|
MC2210411-SR4E
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
|
40GbE
|
MC2609125-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
|
40GbE
|
MC2609130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
|
40GbE
|
MC2609130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
|
40GbE
|
MCP1700-B001E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B002E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B003E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B01AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B02AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP7900-X01AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, blue pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X002A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X003A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X01AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X02AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2.5m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MMA1B00-B150D
|
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
Validated and Supported 25GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
25GbE
|
MAM1Q00A-QSA28
|
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
|
25GbE
|
MCP2M00-A001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
|
25GbE
|
MCP2M00-A001E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
|
25GbE
|
MCP2M00-A002E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A003E26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, black, 26AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A003E30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, black, 30AWG, CA-L
|
25GbE
|
MCP2M00-A004E26L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, black, 26AWG, CA-L
|
25GbE
|
MCP2M00-A005E26L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, black, 26AWG, CA-L
|
25GbE
|
MCP2M00-A00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
|
25GbE
|
MCP2M00-A00AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A01AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A02AE26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, black, 26AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A02AE30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, black, 30AWG, CA-L
|
25GbE
|
MFA2P10-A003
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
|
25GbE
|
MFA2P10-A005
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
|
25GbE
|
MFA2P10-A007
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
|
25GbE
|
MFA2P10-A010
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
|
25GbE
|
MFA2P10-A015
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
|
25GbE
|
MFA2P10-A020
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
|
25GbE
|
MFA2P10-A030
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
|
25GbE
|
MFA2P10-A050
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
|
25GbE
|
MMA2P00-AS
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 150m
Validated and Supported 10GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
10GbE
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
10GbE
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
10GbE
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
10GbE
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
10GbE
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
10GbE
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
10GbE
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
10GbE
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
10GbE
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
10GbE
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
10GbE
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
10GbE
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
10GbE
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
10GbE
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
10GbE
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
10GbE
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
10GbE
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
10GbE
|
MCP2100-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, blue pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, blue pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, blue pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2101-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Green pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, black pull-tab, connector label
|
N/A
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
N/A
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
Validated and Supported 1GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
1GbE
|
MC3208011-SX
|
NVIDIA optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
|
1GbE
|
MC3208411-T
|
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
Validated and Supported HDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
HDR
|
MCP7H50-H001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 1m, 30AWG
|
HDR
|
MCP7H50-H002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 2m, 26AWG
|
HDR
|
MCP7H50-H01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 1.5m, 30AWG
Validated and Supported EDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
EDR
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E001E30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EDR
|
MCP1600-E002E30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E003E26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E004E26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, black, 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E005E26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, black, 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E00A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E00AE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E00BE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E01AE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E01BE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E02AE26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, black, 26AWG
|
EDR
|
MFA1A00-E001
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
EDR
|
MFA1A00-E003
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
EDR
|
MFA1A00-E005
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
EDR
|
MFA1A00-E010
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
EDR
|
MFA1A00-E010_FF
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
EDR
|
MFA1A00-E015
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
EDR
|
MFA1A00-E020
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
EDR
|
MFA1A00-E030
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
EDR
|
MFA1A00-E050
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
EDR
|
MFA1A00-E100
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
EDR
|
MMA1B00-E100
|
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
Validated and Supported FDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
FDR
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
FDR
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
FDR
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
FDR
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
FDR
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
FDR
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
FDR
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
FDR
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
FDR
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
FDR
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
FDR
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
FDR
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
FDR
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
FDR
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
FDR
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
FDR
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
FDR
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
FDR
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
FDR
|
MCP1700-F001C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Red pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F001D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Yellow pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F002C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Red pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F002D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Yellow pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F003C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Red pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F003D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Yellow pull-tab
|
FDR
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
FDR
|
MCP170L-F002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m
|
FDR
|
MCP170L-F003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
FDR
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
FDR
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
Validated and Supported QDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
QDR
|
MC2206125-007
|
NVIDIA passive copper cable, IB QDR, 40Gb/s, QSFP,7m