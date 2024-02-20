NVIDIA ConnectX-6 Dx Adapter Cards Firmware Release Notes v22.40.1000
NVIDIA ConnectX-6 Dx Adapter Cards Firmware Release Notes v22.40.1000

Firmware Compatible Products

The chapter contains the following sections:

These are the release notes for the NVIDIA® ConnectX®-6 Dx adapters firmware. This firmware supports the following protocols:

  • Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2

  • PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1

1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.

2. Speed that supports PAM4 mode only.

Warning

When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.

Warning

Please make sure to use a PCIe slot that can supply the required power to the ConnectX-6 Dx adapter card as stated in section Specifications in the adapter card’s User Manual.

Supported Devices

This firmware supports the devices and protocols listed below:

NVIDIA SKU

Legacy OPN

PSID

Device Name

900-9X624-0055-SI0 / 900-9X624-0055-SB0

MCX623432AN-GDA

MT_0000000325

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock

900-9X658-0016-MB0

MCX623435MN-CDAB

MT_0000000326

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with Multi-Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock

900-9X658-0056-SB1

MCX623436AN-CDAB

MT_0000000327

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock

900-9X6AP-0055-ST1

MCX623102AN-GDAT

MT_0000000353

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0/3.0 x16

900-9X6AP-0053-ST0

MCX623102AN-ADAT

MT_0000000355

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x16

900-9X661-0053-SQ0

MCX621102AN-ADAT

MT_0000000356

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x8

900-9X6AG-0056-ST1

MCX623106AN-CDAT

MT_0000000359

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0/3.0 x16;

900-9X6AG-0018-ST0

MCX623105AN-VDAT

MT_0000000362

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

900-9X658-0086-SB0

MCX623436AC-CDAB

MT_0000000394

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;

900-9X671-0016-SN0

MCX623405AN-CDAN

MT_0000000396

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

900-9X661-0083-ST1

MCX621102AC-ADAT

MT_0000000430

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot

900-9X6AP-0085-ST0

MCX623102AC-GDAT

MT_0000000432

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AP-0075-ST0

MCX623102AS-GDAT

MT_0000000433

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X6AG-0016-ST0

MCX623105AN-CDAT

MT_0000000434

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

900-9X6AG-0038-ST0

MCX623105AS-VDAT

MT_0000000435

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X6AG-0086-ST0

MCX623106AC-CDAT

MT_0000000436

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AG-0076-ST0

MCX623106AS-CDAT

MT_0000000437

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X6AG-0048-ST0

MCX623105AC-VDAT

MT_0000000442

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X658-0048-SB0

MCX623435AC-VDAB

MT_0000000457

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X658-0038-SI0

MCX623435AS-VDAI

MT_0000000458

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X671-0046-SN0

MCX623405AC-CDAN

MT_0000000459

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management ; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AP-0083-ST0

MCX623102AC-ADAT

MT_0000000460

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X658-0076-SI0

MCX623436AS-CDAI

MT_0000000471

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X658-0018-SB0

MCX623435AN-VDAB

MT_0000000512

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto;

900-9X6AP-0065-ST0

MCX623102AE-GDAT

MT_0000000529

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

900-9X6AG-0028-ST0

MCX623105AE-VDAT

MT_0000000530

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

900-9X671-0018-SN0

MCX623405AN-VDAN

MT_0000000602

ConnectX®-6 Dx EN adapter card, 200GbE OCP2.0, With Host management, Type 2, Single-port QSFP56, PCIe 4.0 x16, No Crypto, No Bracket

900-9X6AG-0066-ST0

MCX623106AE-CDAT

MT_0000000528

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

900-9X624-0075-SI0

MCX623432AS-GDAI

MT_0000000472

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X661-0063-ST0

MCX621102AE-ADAT

MT_0000000536

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto; No Secure Boot;

900-9X624-0053-SI0 / 900-9X624-0003-SB0

MCX623432AN-ADA

MT_0000000357

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP28; PCIe 3.0/4.0 x16

900-9X624-0083-SB0

MCX623432AC-ADAB

MT_0000000440

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;

900-9X624-0085-SB0

MCX623432AC-GDAB

MT_0000000393

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;

900-9X658-0066-SB0

MCX623436AE-CDAB

MT_0000000456

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

900-9X624-0063-SB0

MCX623432AE-ADAB

MT_0000000455

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

900-9X675-0046-MB0

MCX623439MC-CDAB

MT_0000000652

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Single-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X624-0073-SB0

MCX623432AS-ADAB

MT_0000000759

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X6AP-0073-ST0

MCX623102AS-ADAT

MT_0000000760

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

900-9X658-0076-MB0

MCX623436MS-CDAB

MT_0000000773

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket

900-9X658-0056-MB0

MCX623436MN-CDAB

MT_0000000771

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket

900-9X675-0076-MB0

MCX623430MS-CDAB

MT_0000000774

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket

900-9X658-0018-MB1 / 900-9X658-0018-MI0

MCX623435MN-VDA

MT_0000000358

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE for OCP 3.0; with Multi Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16

900-9X658-0016-SB0

MCX623435AN-CDAB

MT_0000000694

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

900-9X6AG-0046-ST0

MCX623105AC-CDAT

MT_0000000709

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X658-0046-SB0 / 900-9X658-0046-SI0

MCX623435AC-CDA

MT_0000000695

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AG-0026-ST0

MCX623105AE-CDAT

MT_0000000710

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

900-9X658-0026-SB0

MCX623435AE-CDAB

MT_0000000696

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

900-9X624-0053-MB0

MCX623432MN-ADAB

MT_0000000808

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; Multi Host or Socket Direct; PCIe 4.0 x16; No Crypto

900-9X663-0083-SQ0

MCX621202AC-ADAT

MT_0000000846

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot

900-9X663-0073-SQ0

MCX621202AS-ADAT

MT_0000000845

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Secure Boot; No Crypto

900-9X6AK-0086-SQ0

MCX623106TC-CDAT

MT_0000000761

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support; PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AK-0086-SQ1

MCX623106GC-CDAT

MT_0000000762

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support and GNSS; PPS Out ; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AJ-0086-ST0

MCX623106PC-CDAT

MT_0000000500

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AK-0056-ST1

MCX623106GN-CDAT

MT_0000000744

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support and GNSS; PPS Out ; PCIe 4.0 x16; No Crypto; Tall Bracket

900-9X6AJ-0056-ST0

MCX623106PN-CDAT

MT_0000000438

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto

900-9X6AK-0056-ST0

MCX623106TN-CDAT

MT_0000000743

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support; PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto; Tall Bracket

900-9X6AJ-0066-SQ0

MCX623106PE-CDAT

MT_0000000606

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot; Tall Bracket

900-9X6AK-0076-SQ1

MCX623106TS-CDAS

MT_0000001118

ConnectX-6 Dx VPI adapter card; 100Gbs (HDR100; EDR IB and 100GbE); Dual-port QSFP56; PTP; PPS Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto and Secure Boot

Driver Software, Tools and Switch Firmware

The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:

Supported Version

ConnectX-6 Dx Firmware

22.40.1000 / 22.39.2048 / 22.39.1002

MLNX_OFED

24.01-0.3.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MLNX_EN (MLNX_OFED based code)

24.01-0.3.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

WinOF-2

24.1.50000 / 23.10.50000 / 23.7.50000

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MFT

4.27.0 / 4.26.1 / 4.26.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

mstflint

4.27.0 / 4.26.1 / 4.26.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

FlexBoot

3.7.300

UEFI

14.33.10

Cumulus

5.4 onwards

© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Feb 20, 2024
