NVIDIA ConnectX-6 Adapter Cards Firmware Release Notes v20.38.1900
NVIDIA ConnectX-6 Adapter Cards Firmware Release Notes v20.38.1900
Bug Fixes in this Firmware Version
Bug Fixes in this Firmware Version
This version does not include bug fixes.For a list of old Bug Fixes, please see
Bug Fixes History
.
© Copyright 2023, NVIDIA.
Last updated on Sep 6, 2023
content here