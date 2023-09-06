NVIDIA ConnectX-6 Adapter Cards Firmware Release Notes v20.38.1900
Bug Fixes in this Firmware Version

This version does not include bug fixes.For a list of old Bug Fixes, please see Bug Fixes History.
