Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
|
Lifecycle Phase
|
Definition
|
EOL
|
End of Life
|
LTB
|
Last Time Buy
|
HVM
|
GA level
|
MP
|
GA level
|
P-Rel
|
GA level
|
Preliminary
|
Engineering Sample
|
Prototype
|
Engineering Sample
NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.
Switch and HCAs InfiniBand Cable Connectivity Matrix
NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX®-6 HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g. ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.
As a reference:
|
Speed Mode
|
Speed Supported
|
Number of Lanes Used
|
HDR
|
200Gb/s InfiniBand
|
4 lanes of 50Gb/s
|
HDR100
|
100Gb/s InfiniBand
|
2 lanes of 50Gb/s
|
EDR
|
100Gb/s InfiniBand
|
4 lanes of 25Gb/s
|
FDR
|
56Gb/s
|
4 lanes of 14Gb/s
The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX-6 HCA, and the cables.
Switch-to-Switch Connectivity
|
Switch
|
Switch
|
Cable
|
H cable DAC
|
H cable AOC
|
HDR DAC
|
HDR AOC
|
EDR DAC/AOC
|
FDR DAC/AOC
|
NVIDIA Quantum™
|
NVIDIA Quantum
|
No such cable
|
HDR100
|
HDR
|
HDR
|
EDR
|
N/A
|
NVIDIA Quantum
|
NVIDIA® Switch-IB®/Switch-IB 2
|
N/A
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
NVIDIA Quantum
|
NVIDIA® SWITCHX®-2
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
FDR
HCA-to-Switch Connectivity Matrix
|
Adapter
|
Switch
|
Cable
|
Y cable DAC/AOC
|
HDR DAC
|
HDR AOC
|
HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only)
|
EDR DAC
|
EDR AOC
|
FDR DAC/AOC
|
ConnectX-6 200Gb/s
|
NVIDIA Quantum-2
|
NDR Switch
|
N/A
|
2 × HDR
|
2 × HDR
|
4 × HDR100
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
ConnectX-6 100Gb/s
|
NVIDIA Quantum-2
|
N/A
|
2 × EDR
|
N/A
|
4 × HDR100
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
ConnectX-4/ ConnectX-5
|
NVIDIA Quantum-2
|
N/A
|
2 × EDR
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
ConnectX-6 200Gb/s
|
NVIDIA Quantum
|
HDR Switch
|
HDR100
|
HDR
|
HDR
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
ConnectX-6 100Gb/s
|
NVIDIA Quantum
|
HDR100
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
ConnectX-4/ ConnectX-5
|
NVIDIA Quantum
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
FDR
|
ConnectX-3/ ConnectX-3 Pro
|
NVIDIA Quantum
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
FDRa
|
FDRa
|
ConnectX-6
|
Switch-IB/ Switch-IB 2
|
EDR Switch
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
ConnectX-6
|
SWITCHX-2
|
FDR Switch
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
FDR
a. Connectivity between NVIDIA Quantum and ConnectX-3 and ConnectX-3 Pro is not supported when using ports #27-34.
VPI Protocol Support
ConnectX-6 VPI supports having one port as InfiniBand and the second port as Ethernet according to the following matrix of combinations.
FDR is not supported in VPI mode.
This section provides details on the following tests:
To set the right configuration, run:
mlxconfig -d <mst device> s LINK_TYPE_P1=
1/
2 LINK_TYPE_P2=
1/
2
where:
LINK_TYPE_P1 - sets the configuring protocol for port 1
LINK_TYPE_P2 - sets the configuring protocol for port 2
(1/2) - values used for the different protocols:
1 – for InfiniBand
2 - for Ethernet
Legend:
|
Configuration Combination Support
|
V
|
Supported
|
X
|
Not supported
-
Port #1
InfiniBand
Port #2
Ethernet
Port #2 - Ethernet
200GbE/50GbE
100GbE/25GbE
40GbE/10GbE
1GbE
Port #1 - InfiniBand
#1
#2
#1
#2
#1
#2
#1
#2
HDR / HDR100
V
V
V
V
V
X
V
V
EDR
V
V
V
V
V
X
V
V
FDR*
X
V
X
V
X
X
X
V
QDR/SDR
V
V
V
V
V
X
V
V
* FDR is not supported in VPI mode.
-
Port #2
InfiniBand
Port #1
Ethernet
Port #2 - InfiniBand
HDR/HDR100
EDR
FDR*
QDR
Port #1 – Ethernet
#1
#2
#1
#2
#1
#2
#1
#2
200GbE/50GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
100GbE/25GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
40GbE/10GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
1GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
* FDR is not supported in VPI mode.
HDR / 200GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
HDR
|
N/A
|
980-9I86N-00H003*
|
MCA1J00-H003E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I86O-00H004*
|
MCA1J00-H004E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I977-00H003*
|
MCA7J50-H003R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I978-00H004*
|
MCA7J50-H004R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I979-00H005
|
MCA7J50-H005R
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored
|
EOL [Prototype]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I548-00H001
|
MCP1650-H001E30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I549-00H002
|
MCP1650-H002E26
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54A-00H00A
|
MCP1650-H00AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54B-00H01A
|
MCP1650-H01AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54C-00V001
|
MCP1650-V001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54D-00V002
|
MCP1650-V002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54E-00V002
|
MCP1650-V002E26_FF
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54G-00V003
|
MCP1650-V003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54H-00V00A
|
MCP1650-V00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54I-00V01A
|
MCP1650-V01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54L-00V02A
|
MCP1650-V02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I39E-00H001
|
MCP7H50-H001R30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I99F-00H002
|
MCP7H50-H002R26
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I98G-00H01A
|
MCP7H50-H01AR30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98H-00V001
|
MCP7H50-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98I-00V002
|
MCP7H50-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98J-00V003
|
MCP7H50-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98K-00V01A
|
MCP7H50-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98M-00V02A
|
MCP7H50-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3X-00V001
|
MCP7H70-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3Y-00V002
|
MCP7H70-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I43Z-00V003
|
MCP7H70-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I430-00V01A
|
MCP7H70-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I431-00V02A
|
MCP7H70-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I123-00H003
|
MFS1S00-H003-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I124-00H003
|
MFS1S00-H003E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I457-00H003
|
MFS1S00-H003V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I449-00H005
|
MFS1S00-H005-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45A-00H005
|
MFS1S00-H005E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45D-00H005
|
MFS1S00-H005V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44F-00H010
|
MFS1S00-H010-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45G-00H010
|
MFS1S00-H010E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45H-00H010
|
MFS1S00-H010E_FF
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45J-00H010
|
MFS1S00-H010V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44L-00H015
|
MFS1S00-H015-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45M-00H015
|
MFS1S00-H015E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45O-00H015
|
MFS1S00-H015V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44Q-00H020
|
MFS1S00-H020-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45R-00H020
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45T-00H020
|
MFS1S00-H020V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45X-00H030
|
MFS1S00-H030-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45Y-00H030
|
MFS1S00-H030E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I440-00H030
|
MFS1S00-H030V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I455-00H050
|
MFS1S00-H050E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I447-00H050
|
MFS1S00-H050V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44G-00H100
|
MFS1S00-H100E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44H-00H100
|
MFS1S00-H100V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44I-00H130
|
MFS1S00-H130E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44K-00H130
|
MFS1S00-H130V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45L-00H150
|
MFS1S00-H150E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44N-00H150
|
MFS1S00-H150V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45O-00H200
|
MFS1S00-H200E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
|
EOL [EVT]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44P-00V003
|
MFS1S00-V003E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45Q-00V005
|
MFS1S00-V005E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45R-00V010
|
MFS1S00-V010E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44S-00V015
|
MFS1S00-V015E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44T-00V020
|
MFS1S00-V020E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44U-00V030
|
MFS1S00-V030E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44V-00V050
|
MFS1S00-V050E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44W-00V100
|
MFS1S00-V100E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I452-00H003
|
MFS1S50-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I445-00H003
|
MFS1S50-H003V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I956-00H005
|
MFS1S50-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I969-00H005
|
MFS1S50-H005V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95A-00H010
|
MFS1S50-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96D-00H010
|
MFS1S50-H010V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95E-00H015
|
MFS1S50-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96H-00H015
|
MFS1S50-H015V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95I-00H020
|
MFS1S50-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96L-00H020
|
MFS1S50-H020V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95M-00H030
|
MFS1S50-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96P-00H030
|
MFS1S50-H030V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95S-00H040
|
MFS1S50-H040V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
|
Prototype
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95T-00H050
|
MFS1S50-H050V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
|
Prototype
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95Q-00V003
|
MFS1S50-V003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96R-00V005
|
MFS1S50-V005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96S-00V010
|
MFS1S50-V010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96T-00V015
|
MFS1S50-V015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95U-00V020
|
MFS1S50-V020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95V-00V030
|
MFS1S50-V030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95Z-00H003
|
MFS1S90-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I960-00H005
|
MFS1S90-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I961-00H010
|
MFS1S90-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I962-00H015
|
MFS1S90-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I423-00H020
|
MFS1S90-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I424-00H030
|
MFS1S90-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I17S-00HS00
|
MMA1T00-HS
|
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I20T-00V000
|
MMA1T00-VS
|
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I055-00H000*
|
MMS1W50-HM*
|
NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
|
MP
* These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 1959529 in the Known Issues section.
* MMS1W50-HM transceiver is tested and qualified only with the following OPNs: MCX653105A-HDAT and MCX653106A-HDAT.
HDR links raise with RS_FEC.
EDR / 100GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
100GE
|
980-9I90Z-00C000
|
FTLC9152RGPL
|
100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62O-00C001
|
MCP1600-C001
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C001
|
MCP1600-C001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I621-00C002
|
MCP1600-C002
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I622-00C002
|
MCP1600-C002E26N
|
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62V-00C002
|
MCP1600-C002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62X-00C003
|
MCP1600-C003
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62Z-00C003
|
MCP1600-C003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C003
|
MCP1600-C003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I625-00C005
|
MCP1600-C005E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I626-00C00A
|
MCP1600-C00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I627-00C00A
|
MCP1600-C00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I629-00C00B
|
MCP1600-C00BE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62B-00C01A
|
MCP1600-C01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62C-00C01A
|
MCP1600-C01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62G-00C02A
|
MCP1600-C02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62H-00C02A
|
MCP1600-C02AE26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62I-00C02A
|
MCP1600-C02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62M-00C03A
|
MCP1600-C03A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62P-00C001
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Q-00E001
|
MCP1600-E001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62S-00C002
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62T-00E002
|
MCP1600-E002E26
|
NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
|
Preliminary
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62U-00E002
|
MCP1600-E002E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62V-00C003
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62W-00E003
|
MCP1600-E003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Y-00E004
|
MCP1600-E004E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Z-00E005
|
MCP1600-E005E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I620-00E00A
|
MCP1600-E00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I621-00E00A
|
MCP1600-E00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I622-00E00B
|
MCP1600-E00BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I623-00C01A
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I624-00E01A
|
MCP1600-E01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I625-00E01C
|
MCP1600-E01BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I626-00C02A
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I627-00E02A
|
MCP1600-E02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I645-00C001
|
MCP7F00-A001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I486-00C001
|
MCP7F00-A001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48A-00C002
|
MCP7F00-A002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48B-00C002
|
MCP7F00-A002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48G-00C003
|
MCP7F00-A003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48H-00C003
|
MCP7F00-A003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48J-00C005
|
MCP7F00-A005R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48M-00C01A
|
MCP7F00-A01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48N-00C01A
|
MCP7F00-A01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48S-00C02A
|
MCP7F00-A02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48T-00C02A
|
MCP7F00-A02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48U-00C02A
|
MCP7F00-A02ARLZ
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48X-00C03A
|
MCP7F00-A03AR26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61C-00C005
|
MCP7H00-G00000
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61D-00C001
|
MCP7H00-G001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99F-00C001
|
MCP7H00-G001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99G-00C001
|
MCP7H00-G001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99J-00C002
|
MCP7H00-G002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99K-00C002
|
MCP7H00-G002R26N
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99L-00C002
|
MCP7H00-G002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99O-00C003
|
MCP7H00-G003R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99Q-00C003
|
MCP7H00-G003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I39R-00C003
|
MCP7H00-G003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99S-00C004
|
MCP7H00-G004R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99W-00C01A
|
MCP7H00-G01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99X-00C01A
|
MCP7H00-G01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I992-00C02A
|
MCP7H00-G02AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I994-00C02A
|
MCP7H00-G02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I395-00C02A
|
MCP7H00-G02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13S-00C003
|
MFA1A00-C003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13X-00C005
|
MFA1A00-C005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I134-00C010
|
MFA1A00-C010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13A-00C015
|
MFA1A00-C015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13F-00C020
|
MFA1A00-C020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13N-00C030
|
MFA1A00-C030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I130-00C050
|
MFA1A00-C050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13B-00C100
|
MFA1A00-C100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13D-00E001
|
MFA1A00-E001
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13F-00E003
|
MFA1A00-E003
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13J-00E005
|
MFA1A00-E005
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13M-00E007
|
MFA1A00-E007
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13O-00E010
|
MFA1A00-E010
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13R-00E010
|
MFA1A00-E010_FF
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13S-00E015
|
MFA1A00-E015
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13V-00E020
|
MFA1A00-E020
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13Y-00E030
|
MFA1A00-E030
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I133-00E050
|
MFA1A00-E050
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I135-00E100
|
MFA1A00-E100
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37H-00C003
|
MFA7A20-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37I-00C005
|
MFA7A20-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40J-00C010
|
MFA7A20-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40K-00C020
|
MFA7A20-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40L-00C002
|
MFA7A20-C02A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40M-00C003
|
MFA7A20-C03A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40N-00C003
|
MFA7A50-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40O-00C005
|
MFA7A50-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49P-00C010
|
MFA7A50-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49Q-00C015
|
MFA7A50-C015
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49R-00C020
|
MFA7A50-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49S-00C030
|
MFA7A50-C030
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I149-00CS00
|
MMA1B00-C100D
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17B-00CS00
|
MMA1B00-C100D_FF
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17D-00CS00
|
MMA1B00-C100T
|
NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4
|
Preliminary
|
EDR
|
N/A
|
980-9I17L-00E000
|
MMA1B00-E100
|
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17P-00CR00
|
MMA1L10-CR
|
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17Q-00CM00
|
MMA1L30-CM
|
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|
MP
|
N/A
|
100GE
|
980-9I16X-00C000
|
MMS1C10-CM
|
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I042-00C000
|
MMS1V70-CM
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
|
P-Rel
EDR links raise with RS-FEC.
FDR / 56GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L004
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67A-00L003
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67C-00L02A
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
EOL [MP]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67D-00L001
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67E-00L002
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67F-00L00A
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67G-00L01A
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15U-00L003
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15V-00L005
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15W-00L010
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15X-00L015
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Y-00L020
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Z-00L025
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I150-00L030
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I151-00L040
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I152-00L050
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I153-00L075
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I154-00L100
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I675-00L001
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I676-00L002
|
MCP170L-F002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I677-00L003
|
MCP170L-F003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I678-00L00A
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L01A
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
|
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
N/A
|
980-9I17M-00FS00
|
MMA1B00-F030D
|
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
|
LTB [HVM]
50GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
50GE
|
980-9I873-00G001
|
MCP2M50-G001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I874-00G002
|
MCP2M50-G002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I875-00G003
|
MCP2M50-G003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I876-00G00A
|
MCP2M50-G00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I877-00G01A
|
MCP2M50-G01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I878-00G02A
|
MCP2M50-G02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
QDR Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy Cables OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
QDR
|
NA
|
980-9I66S-00Q007
|
MC2206125-007
|
NVIDIA passive copper cable, IB QDR, 40Gb/s, QSFP,7m
|
EOL [HVM]
FDR10 / 40GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66U-00B004
|
MC2206128-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66V-00B005
|
MC2206128-005
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66W-00B001
|
MC2206130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66X-00B002
|
MC2206130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66Y-00B003
|
MC2206130-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66Z-00B00A
|
MC2206130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I140-00T003
|
MC2206310-003
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I141-00T005
|
MC2206310-005
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I142-00T010
|
MC2206310-010
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I143-00T015
|
MC2206310-015
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I144-00T020
|
MC2206310-020
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I145-00T030
|
MC2206310-030
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I147-00T050
|
MC2206310-050
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I148-00T100
|
MC2206310-100
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I666-00B004
|
MC2210126-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I667-00B005
|
MC2210126-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I668-00B003
|
MC2210128-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66A-00B001
|
MC2210130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66C-00B002
|
MC2210130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14D-00B003
|
MC2210310-003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14E-00B005
|
MC2210310-005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14F-00B010
|
MC2210310-010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14G-00B015
|
MC2210310-015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14H-00B020
|
MC2210310-020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14I-00B030
|
MC2210310-030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14J-00B050
|
MC2210310-050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14K-00B100
|
MC2210310-100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [MP]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I170-00BM00
|
MC2210411-SR4E
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I21O-00TR00
|
MC2210511-LR4
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I64V-00B005
|
MC2609125-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I64W-00B001
|
MC2609130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I64Y-00B003
|
MC2609130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72J-00B005
|
MC6709309-005
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72K-00B010
|
MC6709309-010
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72L-00B020
|
MC6709309-020
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72M-00B030
|
MC6709309-030
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66U-00B001
|
MCP1700-B001E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66V-00B002
|
MCP1700-B002E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66W-00B003
|
MCP1700-B003E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66X-00B01A
|
MCP1700-B01AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66Y-00B02A
|
MCP1700-B02AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I426-00BM00
|
MMA1B00-B150D
|
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I64X-00B01A
|
MCP7900-X01AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Blue Pulltab, customized label
|
EOL [P-Rel][HIBERNATE]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I640-00B002
|
MCP7904-X002A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, Black Pulltab, customized label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I641-00B003
|
MCP7904-X003A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, Black Pulltab, customized label
|
EOL [HVM][HIBERNATE]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I642-00B01A
|
MCP7904-X01AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Black Pulltab, customized label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I643-00B02A
|
MCP7904-X02AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2.5m, Black Pulltab, customized label
|
EOL [P-Rel][HIBERNATE]
25GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
25GE
|
980-9I78I-00A000
|
MAM1Q00A-QSA28
|
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63J-00A001
|
MCP2M00-A001
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63L-00A001
|
MCP2M00-A001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63M-00A002
|
MCP2M00-A002
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63N-00A002
|
MCP2M00-A002E26N
|
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63O-00A002
|
MCP2M00-A002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63R-00A003
|
MCP2M00-A003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63S-00A003
|
MCP2M00-A003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63T-00A004
|
MCP2M00-A004E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63V-00A005
|
MCP2M00-A005E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63W-00A00A
|
MCP2M00-A00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63X-00A00A
|
MCP2M00-A00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63Z-00A01A
|
MCP2M00-A01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I631-00A02A
|
MCP2M00-A02AE26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I632-00A02A
|
MCP2M00-A02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9IA1T-00A003
|
MFA2P10-A003
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53W-00A005
|
MFA2P10-A005
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53Z-00A007
|
MFA2P10-A007
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I532-00A010
|
MFA2P10-A010
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I535-00A015
|
MFA2P10-A015
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I536-00A020
|
MFA2P10-A020
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I539-00A030
|
MFA2P10-A030
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53A-00A050
|
MFA2P10-A050
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I094-00AR00
|
MMA2L20-AR
|
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
MP
|
N/A
|
25GE
|
980-9I595-00AM00
|
MMA2P00-AS
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34B-00AS00
|
MMA2P00-AS-SP
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34D-00AS00
|
MMA2P00-AS_FF
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
|
EOL [HVM]
10GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
10GE
|
980-9I71G-00J000
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65P-00J005
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65Q-00J007
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65R-00J001
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65S-00J002
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65T-00J003
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65U-00J00A
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I682-00J004
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I683-00J005
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I684-00J006
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I685-00J007
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I686-00J001
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I688-00J002
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J003
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J00A
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J01A
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J02A
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68A-00J001
|
MCP2100-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J002
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68C-00J003
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68E-00J001
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J002
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J003
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J01A
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68I-00J02A
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-343
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-LR-F
|
MFM1T02A-LR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-409
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-F
|
MFM1T02A-SR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-P
|
MFM1T02A-SR-P
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
1GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
1GE
|
980-9I270-00IM00
|
MC3208011-SX
|
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
1GE
|
980-9I251-00IS00
|
MC3208411-T
|
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
|
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
|
Speed
|
Cable OPN
|
Description
|
10GbE
|
FTLX8571D3BCL-ME
|
10gb SFP 850nm Optic Transceiver
|
10GbE
|
SP7051-HP
|
HP-MethodeElec. 10GbE AOM
|
40GbE
|
2231254-2
|
Cisco 3m 40GbE copper
|
40GbE
|
AFBR-7QER15Z-CS1
|
Cisco 40GbE 15m AOC
|
40GbE
|
BN-QS-SP-CBL-5M
|
PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M
|
40GbE
|
NDCCGJ-C402
|
15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable
|
40GbE
|
QSFP-40G-SR-BD
|
Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF
|
100GbE
|
1AT-3Q4M01XX-12A
|
O-NET QSFP28 100G Active cable/module
|
100GbE
|
AQPMANQ4EDMA0784
|
QSFP28 100G SMF 500m Transceiver
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100G-3M
|
Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100GbE-3M
|
Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
FCBN425QE1C30-C1
|
100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M
|
100GbE
|
FTLC1151RDPL
|
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
|
100GbE
|
FTLC9152RGPL
|
100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS
|
100GbE
|
FTLC9555REPM3-E6
|
100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver
|
100GbE
|
NDAAFJ-C102
|
SF-NDAAFJ100G-005M
|
100GbE
|
QSFP-100G-AOC30M
|
30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
|
100GbE
|
QSFP28-LR4-AJ
|
CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module
|
100GbE
|
SFBR-89BDDZ-CS2
|
CISCO-PRE 100G AOM BiDi
|
100GbE
|
SQF1002L4LNC101P
|
Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM
HDR / 200Gb/s Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
HDR
|
Quantum
|
MQM8700-xxx
|
40-port Managed Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
|
NVIDIA
|
HDR
|
Quantum
|
MQM8790-xxx
|
40-port Unmanaged, Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
|
NVIDIA
EDR / 100Gb/s Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
EDR
|
Switch-IB
|
MSB7790-XXX
|
36-port Unmanaged EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
|
NVIDIA
|
EDR
|
Switch-IB
|
MSB7700-XXX
|
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
|
NVIDIA
|
EDR
|
Switch-IB 2
|
MSB7800-XXX
|
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
|
NVIDIA
200GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
200GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4600V-XXXX
|
64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx
|
NVIDIA
|
200GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3700-XXXX
|
32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
100GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
100GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4600-XXXX
|
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3700C-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3420-XXXX
|
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum
|
MSN2410-XXXX
|
48-port 25GbE + 8-port 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum
|
MSN2700-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
N/A
|
QFX5200-32C-32
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Juniper
|
100GbE
|
N/A
|
S6820-56HF
|
48 SFP+ + 8 QSFP Ports 100GbE Switch Ethernet
|
H3C
|
100GbE
|
N/A
|
CE6860-1-48S8CQ-EI
|
Huawei 100GbE Ethernet switch
|
Huawei
|
100GbE
|
N/A
|
7060CX-32S
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Arista
|
100GbE
|
N/A
|
3232C
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
N9K-C9236C
|
36-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
93180YC-EX
|
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
T7032-IX7
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Quanta
10/40GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
10GbE
|
N/A
|
5548UP
|
32x 10GbE SFP+ Switch System
|
Cisco
|
10/40GbE
|
N/A
|
7050Q
|
16 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Arista
|
10/40GbE
|
N/A
|
7050S
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Arista
|
10/40GbE
|
N/A
|
G8264
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Lenovo
|
10/40GbE
|
N/A
|
QFX3500
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Juniper
|
10/40GbE
|
N/A
|
S4810P-AC
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Force10
|
10/40GbE
|
N/A
|
3064
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Cisco
|
10/40GbE
|
N/A
|
8164F
|
48x 10GbE SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Dell
|
10/40GbE
|
N/A
|
S5000
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Dell
|
10/40GbE
|
N/A
|
3132Q
|
4x 10GbE SFP+ and 32 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Cisco
|
40GbE
|
N/A
|
7050QX
|
32x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Arista
|
40GbE
|
N/A
|
G8316
|
16x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Lenovo
|
40GbE
|
N/A
|
S6000
|
32x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Dell
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.