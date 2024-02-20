On This Page
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
|
Lifecycle Phase
|
Definition
|
EOL
|
End of Life
|
LTB
|
Last Time Buy
|
HVM
|
GA level
|
MP
|
GA level
|
P-Rel
|
GA level
|
Preliminary
|
Engineering Sample
|
Prototype
|
Engineering Sample
200GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54C-00V001
|
MCP1650-V001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54D-00V002
|
MCP1650-V002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54H-00V00A
|
MCP1650-V00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54I-00V01A
|
MCP1650-V01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54L-00V02A
|
MCP1650-V02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98H-00V001
|
MCP7H50-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98I-00V002
|
MCP7H50-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98J-00V003
|
MCP7H50-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98K-00V01A
|
MCP7H50-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98M-00V02A
|
MCP7H50-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3X-00V001
|
MCP7H70-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3Y-00V002
|
MCP7H70-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I43Z-00V003
|
MCP7H70-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I430-00V01A
|
MCP7H70-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I431-00V02A
|
MCP7H70-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
100GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C001
|
MCP1600-C001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62V-00C002
|
MCP1600-C002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62Z-00C003
|
MCP1600-C003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C003
|
MCP1600-C003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I627-00C00A
|
MCP1600-C00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62C-00C01A
|
MCP1600-C01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62I-00C02A
|
MCP1600-C02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62P-00C001
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62S-00C002
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62V-00C003
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I623-00C01A
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I626-00C02A
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I645-00C001
|
MCP7F00-A001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I486-00C001
|
MCP7F00-A001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48A-00C002
|
MCP7F00-A002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48B-00C002
|
MCP7F00-A002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48G-00C003
|
MCP7F00-A003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48H-00C003
|
MCP7F00-A003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48J-00C005
|
MCP7F00-A005R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48M-00C01A
|
MCP7F00-A01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48N-00C01A
|
MCP7F00-A01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48S-00C02A
|
MCP7F00-A02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48T-00C02A
|
MCP7F00-A02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48U-00C02A
|
MCP7F00-A02ARLZ
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48X-00C03A
|
MCP7F00-A03AR26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61C-00C005
|
MCP7H00-G00000
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61D-00C001
|
MCP7H00-G001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99F-00C001
|
MCP7H00-G001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99G-00C001
|
MCP7H00-G001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99J-00C002
|
MCP7H00-G002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99K-00C002
|
MCP7H00-G002R26N
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99L-00C002
|
MCP7H00-G002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99O-00C003
|
MCP7H00-G003R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99Q-00C003
|
MCP7H00-G003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I39R-00C003
|
MCP7H00-G003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99S-00C004
|
MCP7H00-G004R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99W-00C01A
|
MCP7H00-G01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99X-00C01A
|
MCP7H00-G01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I992-00C02A
|
MCP7H00-G02AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I994-00C02A
|
MCP7H00-G02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I395-00C02A
|
MCP7H00-G02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13S-00C003
|
MFA1A00-C003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13X-00C005
|
MFA1A00-C005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I134-00C010
|
MFA1A00-C010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13A-00C015
|
MFA1A00-C015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13F-00C020
|
MFA1A00-C020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13N-00C030
|
MFA1A00-C030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I130-00C050
|
MFA1A00-C050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13B-00C100
|
MFA1A00-C100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37H-00C003
|
MFA7A20-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37I-00C005
|
MFA7A20-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40J-00C010
|
MFA7A20-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40K-00C020
|
MFA7A20-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40L-00C002
|
MFA7A20-C02A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40M-00C003
|
MFA7A20-C03A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40N-00C003
|
MFA7A50-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40O-00C005
|
MFA7A50-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49P-00C010
|
MFA7A50-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49Q-00C015
|
MFA7A50-C015
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49R-00C020
|
MFA7A50-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49S-00C030
|
MFA7A50-C030
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I149-00CS00
|
MMA1B00-C100D
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
HVM
The spilt cables cables above can be used as split cables when ConnectX-6 Lx adapter card in on the split side.
25GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
25GE
|
980-9I78I-00A000
|
MAM1Q00A-QSA28
|
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63J-00A001
|
MCP2M00-A001
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63L-00A001
|
MCP2M00-A001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63M-00A002
|
MCP2M00-A002
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63N-00A002
|
MCP2M00-A002E26N
|
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63O-00A002
|
MCP2M00-A002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63R-00A003
|
MCP2M00-A003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63S-00A003
|
MCP2M00-A003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63T-00A004
|
MCP2M00-A004E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63V-00A005
|
MCP2M00-A005E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63W-00A00A
|
MCP2M00-A00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63X-00A00A
|
MCP2M00-A00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63Z-00A01A
|
MCP2M00-A01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I631-00A02A
|
MCP2M00-A02AE26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I632-00A02A
|
MCP2M00-A02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9IA1T-00A003
|
MFA2P10-A003
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53W-00A005
|
MFA2P10-A005
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53Z-00A007
|
MFA2P10-A007
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I532-00A010
|
MFA2P10-A010
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I535-00A015
|
MFA2P10-A015
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I536-00A020
|
MFA2P10-A020
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I539-00A030
|
MFA2P10-A030
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53A-00A050
|
MFA2P10-A050
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I094-00AR00
|
MMA2L20-AR
|
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
MP
|
N/A
|
25GE
|
980-9I595-00AM00
|
MMA2P00-AS
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34B-00AS00
|
MMA2P00-AS-SP
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34D-00AS00
|
MMA2P00-AS_FF
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
|
EOL [HVM]
10GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
10GE
|
980-9I71G-00J000
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65P-00J005
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65Q-00J007
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65R-00J001
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65S-00J002
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65T-00J003
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65U-00J00A
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I682-00J004
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I683-00J005
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I684-00J006
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I685-00J007
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I686-00J001
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I688-00J002
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J003
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J00A
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J01A
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J02A
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68A-00J001
|
MCP2100-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J002
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68C-00J003
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68E-00J001
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J002
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J003
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J01A
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68I-00J02A
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-343
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-LR-F
|
MFM1T02A-LR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-409
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-F
|
MFM1T02A-SR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-P
|
MFM1T02A-SR-P
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
1GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
1GE
|
980-9I270-00IM00
|
MC3208011-SX
|
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
1GE
|
980-9I251-00IS00
|
MC3208411-T
|
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
|
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
|
Speed
|
Cable OPN
|
Description
|
10GbE
|
74752-9096
|
Dell Active DAC SFP+, Cisco PN SFP-H10GB-CU5M, Molex PN 74752-9096
|
10GbE
|
74752-9096 (SFP-H10GB-SU5M)
|
Cisco-Molex INC Active DAC SFP+ 5m
|
10GbE
|
74752-9521
|
CISCO-MOLEX SFP28/SFP+ 10G Passive copper cable
|
10GbE
|
74752-9521 (SFP-H10GB-CU5M)
|
Cisco 10GBASE SFP+ modules
|
10GbE
|
BN-QS-SP-CBL-5M
|
40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC Breakout Direct Attach Cable 5m
|
10GbE
|
BN-QS-SP-CBL-5M
|
40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC Breakout Direct Attach Cable 5m
|
10GbE
|
CAB-SFP-SFP-1M
|
Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 1 Meter
|
10GbE
|
CAB-SFP-SFP-1M
|
Arista Compatible 10G SFP+ Passive Cable 1m
|
10GbE
|
CAB-SFP-SFP-3M
|
Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 3 Meter
|
10GbE
|
CAB-SFP-SFP-5M
|
Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 5 Meter
|
10GbE
|
CAB-SFP-SFP-5M
|
Arista Compatible 10G SFP+ Passive Cable 5m
|
10GbE
|
FTLX1471D3BCL-ME
|
10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver Module
|
10GbE
|
FTLX8570D3BCL-C2
|
Cisco FET-10G 10-2566-02 FTLX8570D3BCL-C2 10Gbps Fabric Extender SFP+ Module
|
10GbE
|
FTLX8571D3BCL-ME
|
10gb SFP 850nm Optic Transceiver
|
10GbE
|
L45593-D178-B50
|
QSFP-4SFP10G-CU5M
|
10GbE
|
SFP-10G-SR
|
Cisco 10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, LC duplex connector
|
10GbE
|
SFP-10GB-SR
|
Cisco SFP+ 10GB SR optic module
|
10GbE
|
SFP-H10GB-CU1M
|
Cisco 1-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive
|
10GbE
|
SFP-H10GB-CU3M
|
Cisco 3-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive
|
10GbE
|
SFP-H10GB-CU5M
|
Cisco 5-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive
|
10GbE
|
DM7053
|
10G-Base-T MethodElec modules
|
25GbE
|
FTLF8536P4BCL
|
TRANSCEIVER 25GBE SFP SR
|
25GbE
|
LTF8507-PC07
|
HISENSE ACTIVE FIBER CABLE, 25GBE
|
25GbE
|
SFP-H25G-CU3M
|
CISCO 25GBASE-CR1 COPPER CABLE 3-METER NDCCGJ-C403
100GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
100GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4600-XXXX
|
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3700C-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3420-XXXX
|
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum
|
MSN2410-XXXX
|
48-port 25GbE + 8-port 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum
|
MSN2700-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
N/A
|
QFX5200-32C-32
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Juniper
|
100GbE
|
N/A
|
S6820-56HF
|
48 SFP+ + 8 QSFP Ports 100GbE Switch Ethernet
|
H3C
|
100GbE
|
N/A
|
CE6860-1-48S8CQ-EI
|
Huawei 100GbE Ethernet switch
|
Huawei
|
100GbE
|
N/A
|
7060CX-32S
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Arista
|
100GbE
|
N/A
|
3232C
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
N9K-C9236C
|
36-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
93180YC-EX
|
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
T7032-IX7
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Quanta
10/40GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
10GbE
|
N/A
|
5548UP
|
32x 10GbE SFP+ Switch System
|
Cisco
|
10/40GbE
|
N/A
|
7050Q
|
16 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Arista
|
10/40GbE
|
N/A
|
7050S
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Arista
|
10/40GbE
|
N/A
|
G8264
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Lenovo
|
10/40GbE
|
N/A
|
QFX3500
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Juniper
|
10/40GbE
|
N/A
|
S4810P-AC
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Force10
|
10/40GbE
|
N/A
|
3064
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Cisco
|
10/40GbE
|
N/A
|
8164F
|
48x 10GbE SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Dell
|
10/40GbE
|
N/A
|
S5000
|
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Dell
|
10/40GbE
|
N/A
|
3132Q
|
4x 10GbE SFP+ and 32 x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Cisco
|
40GbE
|
N/A
|
7050QX
|
32x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Arista
|
40GbE
|
N/A
|
G8316
|
16x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Lenovo
|
40GbE
|
N/A
|
S6000
|
32x 40GbE QSFP+ Switch System
|
Dell
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.