Validated and Supported Cables and Switches

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase

N/A

400GE

980-9I08L-00W003

C-DQ8FNM003-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 3m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08N-00W005

C-DQ8FNM005-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 5m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08P-00W010

C-DQ8FNM010-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 10m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08R-00W020

C-DQ8FNM020-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 20m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08T-00W050

C-DQ8FNM050-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 50m

Preliminary

NDR

N/A

980-9I600-00N003

MCA4J80-N003-FLT

Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I601-00N003

MCA4J80-N003-FTF

NVIDIA Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned

MP

NDR

N/A

980-9I948-00N004

MCA7J60-N004

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 4m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I949-00N005

MCA7J60-N005

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I81B-00N004

MCA7J65-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m

Prototype

NDR

N/A

980-9I81C-00N005

MCA7J65-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m

Prototype

NDR

N/A

980-9I50D-00N004

MCA7J70-N004

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 4m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I50E-00N005

MCA7J70-N005

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I76G-00N004

MCA7J75-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m

Prototype

NDR

N/A

980-9I76H-00N005

MCA7J75-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m

Prototype

N/A

400GE

980-9I35O-00W001

MCP1660-W001E30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35P-00W002

MCP1660-W002E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35Q-00W003

MCP1660-W003E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35R-00W00A

MCP1660-W00AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 0.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35S-00W01A

MCP1660-W01AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35T-00W02A

MCP1660-W02AE26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

NDR

N/A

980-9IA0F-00N001

MCP4Y10-N001

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m

MP

NDR

N/A

980-9IA0G-00N001

MCP4Y10-N001-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9IA0J-00N002

MCP4Y10-N002-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 2m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9IA0K-00N00A

MCP4Y10-N00A

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m

MP

NDR

N/A

980-9IA0R-00N01A

MCP4Y10-N01A-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1.5m, flat top

MP

N/A

400GE

980-9I48Y-00W001

MCP7F60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I48Z-00W002

MCP7F60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I822-00W02A

MCP7F60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3S-00W001

MCP7H60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3T-00W002

MCP7H60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3U-00W003

MCP7H60-W003R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3V-00W01A

MCP7H60-W01AR30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3W-00W02A

MCP7H60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

NDR

N/A

980-9I432-00N001

MCP7Y00-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I433-00N001

MCP7Y00-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I924-00N002

MCP7Y00-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I925-00N002

MCP7Y00-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I92N-00N003

MCP7Y00-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I926-00N01A

MCP7Y00-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I927-00N01A

MCP7Y00-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I92O-00N02A

MCP7Y00-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I928-00N001

MCP7Y10-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I929-00N002

MCP7Y10-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80P-00N003

MCP7Y10-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80A-00N01A

MCP7Y10-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80Q-00N02A

MCP7Y10-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80B-00N001

MCP7Y40-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80C-00N002

MCP7Y40-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75R-00N003

MCP7Y40-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75D-00N01A

MCP7Y40-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75S-00N02A

MCP7Y40-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75E-00N001

MCP7Y50-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75F-00N001

MCP7Y50-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46G-00N002

MCP7Y50-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46H-00N002

MCP7Y50-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46T-00N003

MCP7Y50-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46I-00N01A

MCP7Y50-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46J-00N01A

MCP7Y50-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46U-00N02A

MCP7Y50-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I73U-000003

MFP7E10-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I73V-000005

MFP7E10-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I57W-000007

MFP7E10-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I57X-00N010

MFP7E10-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-000015

MFP7E10-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I57Z-000020

MFP7E10-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N025

MFP7E10-N025

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N030

MFP7E10-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N035

MFP7E10-N035

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N040

MFP7E10-N040

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-00N050

MFP7E10-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I571-00N003

MFP7E20-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I572-00N005

MFP7E20-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N007

MFP7E20-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I554-00N010

MFP7E20-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I555-00N015

MFP7E20-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I556-00N020

MFP7E20-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I557-00N030

MFP7E20-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I55Z-00N050

MFP7E20-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I558-00N001

MFP7E30-N001

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 1m

MP

NDR

N/A

980-9I559-00N002

MFP7E30-N002

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m

MP

NDR

N/A

980-9I55A-00N003

MFP7E30-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I55B-00N005

MFP7E30-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58C-00N007

MFP7E30-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58D-00N010

MFP7E30-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I58E-00N015

MFP7E30-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I58F-00N020

MFP7E30-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I58G-00N030

MFP7E30-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I580-00N030

MFP7E30-N040

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I58H-00N050

MFP7E30-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I581-00N050

MFP7E30-N060

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m

MP

NDR

N/A

980-9I582-00N050

MFP7E30-N070

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m

MP

NDR

N/A

980-9I58I-00N100

MFP7E30-N100

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m

MP

NDR

N/A

980-9I58J-00N150

MFP7E30-N150

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m

MP

NDR

N/A

980-9I58K-00N003

MFP7E40-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I58L-00N005

MFP7E40-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58M-00N007

MFP7E40-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58N-00N010

MFP7E40-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I56O-00N015

MFP7E40-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I56P-00N020

MFP7E40-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I56Q-00N030

MFP7E40-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I56R-000050

MFP7E40-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I693-00NS00

MMA1Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I510-00NS00

MMA4Z00-NS

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, finned

MP

NDR

N/A

980-9I51A-00NS00

MMA4Z00-NS-FLT*

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I51S-00NS00

MMA4Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I51B-00NS00

MMA4Z00-NV4

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,4xNVlink4, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm, finned

Prototype

NDR

N/A

980-9I51C-00NS00

MMA4Z00-NV4-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,4xNVlink4, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm, flat top

Prototype

N/A

400GE

980-9I16Y-00W000

MMS1V00-WM

NVIDIA transceiver, 400GbE, QSFP-DD, MPO, 1310nm, DR4

MP

NDR

N/A

980-9I039-00NS00

MMS4X00-NL

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 30m, finned

EOL [EVT]

NDR

N/A

980-9I30F-00NS00

MMS4X00-NL400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 30m, flat top

EOL [Prototype]

NDR

N/A

980-9I30G-00NM00

MMS4X00-NM

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO, 1310nm SMF, up to 500m, finned

MP

NDR

N/A

980-9I301-00NM00

MMS4X00-NM-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

Prototype

NDR

N/A

980-9I30H-00NM00

MMS4X00-NS

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, finned

MP

NDR

N/A

980-9I30I-00NM00

MMS4X00-NS-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I31N-00NM00

MMS4X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

Note: * MMA4Z00-NS-FLT transceiver is used with the following ConnectX-7 adapter cards ONLY: MCX750500B-0D0K / MCX750500C-0D0K / MCX750500B-0D00 / MCX750500C-0D00.