NVIDIA Networking Server-Side Documentation of Flexboot v3.7.300 & UEFI v14.33.10
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking Server-Side Documentation of Flexboot v3.7.300 & UEFI v14.33.10  Exiting FlexBoot User Interface

Exiting FlexBoot User Interface

To exit FlexBoot User Interface press ESC from the System Setup menu.

worddavba015071c7bb7be2835c57946bf3a23b-version-1-modificationdate-1707231586933-api-v2.png

© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Mar 27, 2024
content here