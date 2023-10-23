Supported Flash Types
MFT supports the following Flash types.
|
Vendor
|
Flash Family
|
Tested P/N
|
Winbond
|
W25QxxBV
|
W25Q32FVSSIG
|
W25Q32FVSSIGS
|
W25Q32FVSSIGT
|
W25Q128FVSIGS
|
W25Qxxx
|
W25Q256JVBIMT
|
W25Q128JVSIQ
|
Macronicx
|
MX25L16xxx
|
MX25L12845GM2I-08G
|
MX25Lxxx
|
MX25L25645GXDI-08G
|
Micron
|
N25Q0xxx
|
MT25QL128ABA1ESE-0SIT
|
ISSI
|
IS25LPxxx
|
IS25LP128-JBLE SPA# U1323A
|
IS25WPxxx
|
IS25WP256E-RHLE
|
Cypress
|
S25FL256L
|
S25FL256LDPBHV023
|
S25FL128SAGMFVG00
|
Gigadevice
|
GD25LB256EBFRY
|
GD25B256DFIGR