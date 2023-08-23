H3C & NVIDIA Networking Reference Solutions Guide

NVIDIA Networking is a leading supplier of end-to-end Ethernet and InfiniBand intelligent interconnect solutions and services for servers, storage, and hyper-converged infrastructure. Mellanox intelligent interconnect solutions increase data center efficiency by providing the highest throughput and lowest latency, delivering data faster to applications and unlocking system performance. Mellanox offers a choice of high-performance solutions: network and multicore processors, network adapters, switches, cables, software and silicon, that accelerate application runtime and maximize business results for a wide range of markets including high-performance computing, enterprise data centers, Web 2.0, cloud, storage, network security, telecom and financial services. More information is available at: http://network.nvidia.com.

This reference guide lists available joint solutions by H3C and Mellanox.





Product Description Mellanox PN H3C PN H3C Sales PN Switches H3C Mellanox SX1410 Low Latency Ethernet Switch with 48 SFP Plus Ports and 12 QSFP Plus Ports MSX1410-BB2R2 9801A1E9 9801A1E9 H3C UniServer BX1020B 36*EDR unmanaged IB switch module(16*downlink ports+20*uplink ports)(FIO) 0231ADW5

Product Description Mellanox PN H3C PN H3C Sales PN Ethernet Cards ConnectX®-3 Pro EN network interface card, 40/56GbE, dual-port QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s MCX354A-FCBT 0629A000 0231A7D1/0231A7D2 ConnectX®-3 Pro EN network interface card, 40/56GbE, dual-port QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s MCX354A-FCBT 0629A001 ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB 40/56GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6 MCX453A-FCAT 0629A003 0231A9CA ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB 40/56GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6 MCX453A-FCAT 0629A004 ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB and 40/56GbE, dual-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6 MCX454A-FCAT 0629A007 ConnectX®-4 EN network interface card, 40/56GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6 MCX414A-BCAT 9901A3WA ConnectX®-4 EN network interface card, 100GbE single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6 MCX415A-CCAT 0631A012 0231A7PU/0231A7XR ConnectX®-4 Lx EN network interface card, 10GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6 MCX4121A-XCAT 0631A013 0231A7Q0/0231A7XS ConnectX®-4 EN network interface card, 40/56GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6 MCX416A-BCAT 0631A017/9901A3SR 0231A9CV ConnectX®-4 EN network interface card, 100GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6 MCX416A-CCAT 0631A018/9901A3SQ 9901A3SQ ConnectX-4 100Gb/s Ethernet Dual QSFP28 Port Adapter Card MCX416M-CCAT 9901A3TH ConnectX®-4 Lx EN network interface card, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6 MCX4121A-ACAT 0631A015

0631A023(Tencent) 0231A7G5/0231A7G6 ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket MCX4421A-ACQN 0631A01J ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket MCX4421A-ACQN_C07 0631A01R FWQ05055 ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE single-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket MCX4411A-ACQN 0631A01K ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE single-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket MCX4411A-ACQN_C07 0631A01T FWQ05054 ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP 3.0, with host management, 25GbE Dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, Thumbscrew bracket MCX4621A-ACAB 0631A025 ConnectX®-5 EN network interface card for OCP, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x16, no bracket Halogen free MCX542A-ACAN 0631A01C FWQ05048 ConnectX®-5 EN network interface card for OCP2.0, Type 1, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket Halogen free MCX542B-ACAN 0631A01W

0631A02D(JD) ConnectX®-5 EN network interface card for OCP2.0, Type 1, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket Halogen free MCX542B-ACAN_C07 0631A029 ConnectX®-5 EN network interface card, 10/25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket MCX512A-ACAT 0631A01H

0631A02C(JD) ConnectX®-5 EN network interface card, 100GbE single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket MCX515A-CCAT 0631A02G(Tencnet) ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6 MCX555A-ECAT 0629A002 0231A7GH/0231A7GM ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6 MCX555A-ECAT 0629A005 0231A7GH/0231A7GM ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6 MCX556A-ECAT 9901A3WJ ConnectX®-5 EN network interface card for OCP 3.0, with host management, 25GbE Dual-port SFP28, PCIe3.0 x16, Internal Lock bracket MCX562A-ACAI 2x 25G mLOM on Storage server MT27712A0-FDCF-AE 2x 25G mLOM on Storage server MT27712A0-FDCF-AE ConnectX-4 Lx EN, 2-port, 25GbE, PCIe 3.0 x8 adatper with NCSI N/A 0231A6V4 ConnectX-4 Lx EN, 2-port, 25GbE, PCIe 3.0 x8 adatper with NCSI N/A 0231A7NH ConnectX®-3 Pro EN, 2-Port, 10GbE, PCIe 3.0 8GT/s N/A 0231A6CB ConnectX®-3 Pro EN, 2-Port, 10GbE, PCIe 3.0 8GT/s for Cloud N/A 0231A5GQ H3C NIC 620F B2-UIS3M2N25GP2B-2端口25Gb光接口网卡(SFP+)(CMCTO)-G3-国内海外合一版 0231A7NH H3C NIC 620F B2-UIS3M2N25GP2BX-2端口25Gb光接口网卡(SFP+)-G3-国内海外合一版 0231A7QX H3C NIC 520F B2-RS3M1NXP2KX-2端口万兆光接口网卡(SFP+)-国内海外合一版 0231A7R1 H3C NIC 520F B2-RS3M1NXP2K-2端口万兆光接口网卡(SFP+)(CMCTO)-国内海外合一版 0231A8K5 B16000 2端口25Gb以太网Mezz卡-640i(FIO) 0231ADH5 B16000 2端口25G以太网Mezz卡-641i(CMCTO) 0231AFD4 2端口IB EDR Mezz卡-1040i(FIO) 0231ADVX

Product Description Mellanox PN H3C PN BlueField SmartNIC BlueField® SmartNIC 25GbE dual-port SFP28, PCIe Gen3.0/4.0 x8, BlueField® G-Series 8 Cores, Crypto disabled, 16GB on-board DDR, tall bracket, HHHL MBF1M332A-AENAT 0631A02E BlueField® SmartNIC 25GbE dual-port SFP28, PCIe Gen3.0/4.0 x8, BlueField® G-Series 16 Cores, Crypto disabled, 16GB on-board DDR, tall bracket, HHHL MBF1M332A-ASNAT 0631A02A(Tencent)

Product Description Mellanox PN Transceivers 100GBase-SR4 QSFP28 transceiver (MPO, 850nm, upto 100m) MMA1B00-C100-H3C

Product Description Mellanox PN H3C Sales PN Optical 25GbE Cables (AOC) AOC-AOC-SFP28-SFP28-5m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2505-A2AR 1426A011 AOC-AOC-SFP28-SFP28-10m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2510-A2AG 1426A012 AOC-AOC-SFP28-SFP28-5m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2505-A2AG 1426A013 AOC-AOC-SFP28-SFP28-10m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2510-A2AR 1426A014 AOC-AOC-SFP28-SFP28-7m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2507-A2AG 1426A015 AOC-AOC-SFP28-SFP28-20m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2520-A2AG 1426A016 AOC-AOC-SFP28-SFP28-20m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2520-A2AR 1426A017 AOC-AOC-SFP28-SFP28-7m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C OS8504-2507-A2AR 1426A018 一次性采购物料-光纤连接器-25G SFP28 to SFP28 AOC(水绿色)-多模-M-7m SFP25G-AOC07M-TG 9904A05R 一次性采购物料-光纤连接器-25G SFP28 to SFP28 AOC(水绿色)-多模-M-5m SFP25G-AOC05M-TG 9904A05T

