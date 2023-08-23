H3C & NVIDIA Networking Reference Solutions Guide
Introduction

This reference guide lists available joint solutions by H3C and Mellanox.

This reference guide lists available joint solutions by H3C and Mellanox.

Switches

Product

Description

Mellanox PN

H3C PN

H3C Sales PN

Switches

H3C Mellanox SX1410 Low Latency Ethernet Switch with 48 SFP Plus Ports and 12 QSFP Plus Ports

MSX1410-BB2R2

9801A1E9

9801A1E9

H3C UniServer BX1020B 36*EDR unmanaged IB switch module(16*downlink ports+20*uplink ports)(FIO)

0231ADW5

Adapters

Product

Description

Mellanox PN

H3C PN

H3C Sales PN

Ethernet Cards

ConnectX®-3 Pro EN network interface card, 40/56GbE, dual-port QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s

MCX354A-FCBT

0629A000

0231A7D1/0231A7D2

ConnectX®-3 Pro EN network interface card, 40/56GbE, dual-port QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s

MCX354A-FCBT

0629A001

ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB 40/56GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6

MCX453A-FCAT

0629A003

0231A9CA

ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB 40/56GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6

MCX453A-FCAT

0629A004

ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB and 40/56GbE, dual-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6

MCX454A-FCAT

0629A007

ConnectX®-4 EN network interface card, 40/56GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6

MCX414A-BCAT

9901A3WA

ConnectX®-4 EN network interface card, 100GbE single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6

MCX415A-CCAT

0631A012

0231A7PU/0231A7XR

ConnectX®-4 Lx EN network interface card, 10GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6

MCX4121A-XCAT

0631A013

0231A7Q0/0231A7XS

ConnectX®-4 EN network interface card, 40/56GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6

MCX416A-BCAT

0631A017/9901A3SR

0231A9CV

ConnectX®-4 EN network interface card, 100GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6

MCX416A-CCAT

0631A018/9901A3SQ

9901A3SQ

ConnectX-4 100Gb/s Ethernet Dual QSFP28 Port Adapter Card

MCX416M-CCAT

9901A3TH

ConnectX®-4 Lx EN network interface card, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6

MCX4121A-ACAT

0631A015
0631A01V(Baidu)
0631A023(Tencent)

0231A7G5/0231A7G6

ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket

MCX4421A-ACQN

0631A01J

ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket

MCX4421A-ACQN_C07

0631A01R

FWQ05055

ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE single-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket

MCX4411A-ACQN

0631A01K

ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE single-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket

MCX4411A-ACQN_C07

0631A01T

FWQ05054

ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP 3.0, with host management, 25GbE Dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, Thumbscrew bracket

MCX4621A-ACAB

0631A025

ConnectX®-5 EN network interface card for OCP, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x16, no bracket Halogen free

MCX542A-ACAN

0631A01C

FWQ05048

ConnectX®-5 EN network interface card for OCP2.0, Type 1, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket Halogen free

MCX542B-ACAN

0631A01W
0631A02D(JD)

ConnectX®-5 EN network interface card for OCP2.0, Type 1, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket Halogen free

MCX542B-ACAN_C07

0631A029

ConnectX®-5 EN network interface card, 10/25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket

MCX512A-ACAT

0631A01H
0631A026(Baidu)
0631A028(Tencent)
0631A02C(JD)

ConnectX®-5 EN network interface card, 100GbE single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket

MCX515A-CCAT

0631A02G(Tencnet)

ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6

MCX555A-ECAT

0629A002

0231A7GH/0231A7GM

ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6

MCX555A-ECAT

0629A005

0231A7GH/0231A7GM

ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6

MCX556A-ECAT

9901A3WJ

ConnectX®-5 EN network interface card for OCP 3.0, with host management, 25GbE Dual-port SFP28, PCIe3.0 x16, Internal Lock bracket

MCX562A-ACAI

2x 25G mLOM on Storage server

MT27712A0-FDCF-AE

2x 25G mLOM on Storage server

MT27712A0-FDCF-AE

ConnectX-4 Lx EN, 2-port, 25GbE, PCIe 3.0 x8 adatper with NCSI

N/A

0231A6V4

ConnectX-4 Lx EN, 2-port, 25GbE, PCIe 3.0 x8 adatper with NCSI

N/A

0231A7NH

ConnectX®-3 Pro EN, 2-Port, 10GbE, PCIe 3.0 8GT/s

N/A

0231A6CB

ConnectX®-3 Pro EN, 2-Port, 10GbE, PCIe 3.0 8GT/s for Cloud

N/A

0231A5GQ

H3C NIC 620F B2-UIS3M2N25GP2B-2端口25Gb光接口网卡(SFP+)(CMCTO)-G3-国内海外合一版

0231A7NH

H3C NIC 620F B2-UIS3M2N25GP2BX-2端口25Gb光接口网卡(SFP+)-G3-国内海外合一版

0231A7QX

H3C NIC 520F B2-RS3M1NXP2KX-2端口万兆光接口网卡(SFP+)-国内海外合一版

0231A7R1

H3C NIC 520F B2-RS3M1NXP2K-2端口万兆光接口网卡(SFP+)(CMCTO)-国内海外合一版

0231A8K5

B16000 2端口25Gb以太网Mezz卡-640i(FIO)

0231ADH5

B16000 2端口25G以太网Mezz卡-641i(CMCTO)

0231AFD4

2端口IB EDR Mezz卡-1040i(FIO)

0231ADVX

BlueField SmartNICs

Product

Description

Mellanox PN

H3C PN

BlueField SmartNIC

BlueField® SmartNIC 25GbE dual-port SFP28, PCIe Gen3.0/4.0 x8, BlueField® G-Series 8 Cores, Crypto disabled, 16GB on-board DDR, tall bracket, HHHL

MBF1M332A-AENAT

0631A02E

BlueField® SmartNIC 25GbE dual-port SFP28, PCIe Gen3.0/4.0 x8, BlueField® G-Series 16 Cores, Crypto disabled, 16GB on-board DDR, tall bracket, HHHL

MBF1M332A-ASNAT

0631A02A(Tencent)

Transceivers

Product

Description

Mellanox PN

Transceivers

100GBase-SR4 QSFP28 transceiver (MPO, 850nm, upto 100m)

MMA1B00-C100-H3C

Optical Cables

Product

Description

Mellanox PN

H3C Sales PN

Optical 25GbE Cables (AOC)

AOC-AOC-SFP28-SFP28-5m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2505-A2AR

1426A011

AOC-AOC-SFP28-SFP28-10m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2510-A2AG

1426A012

AOC-AOC-SFP28-SFP28-5m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2505-A2AG

1426A013

AOC-AOC-SFP28-SFP28-10m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2510-A2AR

1426A014

AOC-AOC-SFP28-SFP28-7m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2507-A2AG

1426A015

AOC-AOC-SFP28-SFP28-20m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2520-A2AG

1426A016

AOC-AOC-SFP28-SFP28-20m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2520-A2AR

1426A017

AOC-AOC-SFP28-SFP28-7m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C

OS8504-2507-A2AR

1426A018

一次性采购物料-光纤连接器-25G SFP28 to SFP28 AOC(水绿色)-多模-M-7m

SFP25G-AOC07M-TG

9904A05R

一次性采购物料-光纤连接器-25G SFP28 to SFP28 AOC(水绿色)-多模-M-5m

SFP25G-AOC05M-TG

9904A05T

Mellanox Email Contact Information for H3C Sales and Technical Assistance

Huadeg@nvidia.com
