H3C & NVIDIA Networking Reference Solutions Guide

NVIDIA Networking is a leading supplier of end-to-end Ethernet and InfiniBand intelligent interconnect solutions and services for servers, storage, and hyper-converged infrastructure.
This reference guide lists available joint solutions by H3C and Mellanox.
Switches
Product
Description
Mellanox PN
H3C PN
H3C Sales PN
Switches
H3C Mellanox SX1410 Low Latency Ethernet Switch with 48 SFP Plus Ports and 12 QSFP Plus Ports
MSX1410-BB2R2
9801A1E9
9801A1E9
H3C UniServer BX1020B 36*EDR unmanaged IB switch module(16*downlink ports+20*uplink ports)(FIO)
0231ADW5
Adapters
Product
Description
Mellanox PN
H3C PN
H3C Sales PN
Ethernet Cards
ConnectX®-3 Pro EN network interface card, 40/56GbE, dual-port QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s
MCX354A-FCBT
0629A000
0231A7D1/0231A7D2
ConnectX®-3 Pro EN network interface card, 40/56GbE, dual-port QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s
MCX354A-FCBT
0629A001
ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB 40/56GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6
MCX453A-FCAT
0629A003
0231A9CA
ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB 40/56GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6
MCX453A-FCAT
0629A004
ConnectX®-4 VPI adapter card, FDR IB and 40/56GbE, dual-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6
MCX454A-FCAT
0629A007
ConnectX®-4 EN network interface card, 40/56GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6
MCX414A-BCAT
9901A3WA
ConnectX®-4 EN network interface card, 100GbE single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6
MCX415A-CCAT
0631A012
0231A7PU/0231A7XR
ConnectX®-4 Lx EN network interface card, 10GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6
MCX4121A-XCAT
0631A013
0231A7Q0/0231A7XS
ConnectX®-4 EN network interface card, 40/56GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6
MCX416A-BCAT
0631A017/9901A3SR
0231A9CV
ConnectX®-4 EN network interface card, 100GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6
MCX416A-CCAT
0631A018/9901A3SQ
9901A3SQ
ConnectX-4 100Gb/s Ethernet Dual QSFP28 Port Adapter Card
MCX416M-CCAT
9901A3TH
ConnectX®-4 Lx EN network interface card, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6
MCX4121A-ACAT
0631A015
0231A7G5/0231A7G6
ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket
MCX4421A-ACQN
0631A01J
ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket
MCX4421A-ACQN_C07
0631A01R
FWQ05055
ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE single-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket
MCX4411A-ACQN
0631A01K
ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP with Host Management, 25GbE single-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket
MCX4411A-ACQN_C07
0631A01T
FWQ05054
ConnectX®-4 Lx EN network interface card for OCP 3.0, with host management, 25GbE Dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, Thumbscrew bracket
MCX4621A-ACAB
0631A025
ConnectX®-5 EN network interface card for OCP, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x16, no bracket Halogen free
MCX542A-ACAN
0631A01C
FWQ05048
ConnectX®-5 EN network interface card for OCP2.0, Type 1, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket Halogen free
MCX542B-ACAN
0631A01W
ConnectX®-5 EN network interface card for OCP2.0, Type 1, with host management, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, no bracket Halogen free
MCX542B-ACAN_C07
0631A029
ConnectX®-5 EN network interface card, 10/25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket
MCX512A-ACAT
0631A01H
ConnectX®-5 EN network interface card, 100GbE single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket
MCX515A-CCAT
0631A02G(Tencnet)
ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6
MCX555A-ECAT
0629A002
0231A7GH/0231A7GM
ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6
MCX555A-ECAT
0629A005
0231A7GH/0231A7GM
ConnectX®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100GbE, dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6
MCX556A-ECAT
9901A3WJ
ConnectX®-5 EN network interface card for OCP 3.0, with host management, 25GbE Dual-port SFP28, PCIe3.0 x16, Internal Lock bracket
MCX562A-ACAI
2x 25G mLOM on Storage server
MT27712A0-FDCF-AE
2x 25G mLOM on Storage server
MT27712A0-FDCF-AE
ConnectX-4 Lx EN, 2-port, 25GbE, PCIe 3.0 x8 adatper with NCSI
N/A
0231A6V4
ConnectX-4 Lx EN, 2-port, 25GbE, PCIe 3.0 x8 adatper with NCSI
N/A
0231A7NH
ConnectX®-3 Pro EN, 2-Port, 10GbE, PCIe 3.0 8GT/s
N/A
0231A6CB
ConnectX®-3 Pro EN, 2-Port, 10GbE, PCIe 3.0 8GT/s for Cloud
N/A
0231A5GQ
H3C NIC 620F B2-UIS3M2N25GP2B-2端口25Gb光接口网卡(SFP+)(CMCTO)-G3-国内海外合一版
0231A7NH
H3C NIC 620F B2-UIS3M2N25GP2BX-2端口25Gb光接口网卡(SFP+)-G3-国内海外合一版
0231A7QX
H3C NIC 520F B2-RS3M1NXP2KX-2端口万兆光接口网卡(SFP+)-国内海外合一版
0231A7R1
H3C NIC 520F B2-RS3M1NXP2K-2端口万兆光接口网卡(SFP+)(CMCTO)-国内海外合一版
0231A8K5
B16000 2端口25Gb以太网Mezz卡-640i(FIO)
0231ADH5
B16000 2端口25G以太网Mezz卡-641i(CMCTO)
0231AFD4
2端口IB EDR Mezz卡-1040i(FIO)
0231ADVX
BlueField SmartNICs
Product
Description
Mellanox PN
H3C PN
BlueField SmartNIC
BlueField® SmartNIC 25GbE dual-port SFP28, PCIe Gen3.0/4.0 x8, BlueField® G-Series 8 Cores, Crypto disabled, 16GB on-board DDR, tall bracket, HHHL
MBF1M332A-AENAT
0631A02E
BlueField® SmartNIC 25GbE dual-port SFP28, PCIe Gen3.0/4.0 x8, BlueField® G-Series 16 Cores, Crypto disabled, 16GB on-board DDR, tall bracket, HHHL
MBF1M332A-ASNAT
0631A02A(Tencent)
Transceivers
Product
Description
Mellanox PN
Transceivers
100GBase-SR4 QSFP28 transceiver (MPO, 850nm, upto 100m)
MMA1B00-C100-H3C
Optical Cables
Product
Description
Mellanox PN
H3C Sales PN
Optical 25GbE Cables (AOC)
AOC-AOC-SFP28-SFP28-5m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2505-A2AR
1426A011
AOC-AOC-SFP28-SFP28-10m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2510-A2AG
1426A012
AOC-AOC-SFP28-SFP28-5m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2505-A2AG
1426A013
AOC-AOC-SFP28-SFP28-10m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2510-A2AR
1426A014
AOC-AOC-SFP28-SFP28-7m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2507-A2AG
1426A015
AOC-AOC-SFP28-SFP28-20m(水绿色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2520-A2AG
1426A016
AOC-AOC-SFP28-SFP28-20m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2520-A2AR
1426A017
AOC-AOC-SFP28-SFP28-7m(橘红色)-25.78125Gbps-H3C
OS8504-2507-A2AR
1426A018
一次性采购物料-光纤连接器-25G SFP28 to SFP28 AOC(水绿色)-多模-M-7m
SFP25G-AOC07M-TG
9904A05R
一次性采购物料-光纤连接器-25G SFP28 to SFP28 AOC(水绿色)-多模-M-5m
SFP25G-AOC05M-TG
9904A05T
