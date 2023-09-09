NVIDIA MLNX_EN Documentation v23.07-0.5.0.0
General Support

Supported Operating Systems

Operating System

Architecture

Default Kernel Version (Primary)/

Tested with Kernel Version (Community)

OS Support Model

ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV

ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV

UCX-CUDA Version

Alma 8.5

x86_64

4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.4

AArch64

4.18.0-348.2.1.AN8_4.AARCH64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-305.AN8.X86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.6

AArch64

5.10.134+

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.134+

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

BCLINUX21.10SP2

AArch64

4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream v8

AArch64

4.18.0-500.EL8.AARCH64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-500.EL8.X86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream v9

AArch64

5.14.0-350.EL9.AARCH64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.0-350.el9.x86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

CTYUNOS2.0

AArch64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Debian10.8

AArch64

4.19.0-14-arm64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.0-14-amd64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Debian10.9

x86_64

4.19.0-16-amd64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

Debian11.3

AArch64

5.10.0-13-arm64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-13-amd64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

Debian9.13

AArch64

4.9.0-13-arm64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.9.0-13-amd64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp8

AArch64

4.19.36-vhulk1907.1.0.h748.eulerosv2r8.aarch64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp9

AArch64

4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp10

AArch64

4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp11

AArch64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Fedora 35

x86_64

5.16.8-200.fc35.x86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

KYLIN10SP2

AArch64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

KYLIN10SP3

AArch64

4.19.90-52.15.v2207.ky10.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-52.15.v2207.ky10.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 7.9

x86_64

5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.4

x86_64

5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.6

x86_64

5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.7

x86_64

5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.0

x86_64

5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.1

x86_64

5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

OpenSUSE 15.3

AArch64

-

Community

error.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

-

Community

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.3.18-150300.59.43-DEFAULT

Community

error.svg

error.svg

error.svg

OPENEULER20.03SP3

AArch64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

OPENEULER22.03

AArch64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Photon OS 3.0

x86_64

4.19.225-3.ph3

Community

error.svg

error.svg

error.svg

RHEL/CentOS7.2

x86_64

3.10.0-327.el7.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

12.1

RHEL/CentOS7.4

ppc64

3.10.0-693.el7.ppc64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

ppc64le

3.10.0-693.el7.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

3.10.0-693.el7.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS7.6

ppc64

3.10.0-957.el7.ppc64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

ppc64le

3.10.0-957.el7.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

3.10.0-957.el7.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/ CentOS7.6alternate

aarch64

4.14.0-115.el7a.aarch64

Community

check.svg

check.svg

error.svg

ppc64le

4.14.0-115.el7a.ppc64le

Community

check.svg

check.svg

error.svg

RHEL/CentOS7.7

x86_64

3.10.0-1062.el7.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS7.8

ppc64

3.10.0-1127.el7.ppc64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

ppc64le

3.10.0-1127.el7.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

3.10.0-1127.el7.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS7.9

ppc64

3.10.0-1160.el7.ppc64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

ppc64le

3.10.0-1160.el7.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

3.10.0-1160.el7.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS8.0

AArch64

4.18.0-80.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-80.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-80.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS8.1

AArch64

4.18.0-147.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-147.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-147.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS8.2

AArch64

4.18.0-193.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-193.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-193.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS8.3

AArch64

4.18.0-240.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-240.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-240.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS8.4

AArch64

4.18.0-305.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-305.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-305.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/CentOS/ Rocky8.5

AArch64

4.18.0-348.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-348.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-348.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/Rocky8.6

AArch64

4.18.0-372.9.1.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-372.9.1.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-372.9.1.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

12.1

RHEL/Rocky8.7

AArch64

4.18.0-425.3.1.el8.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-425.3.1.el8.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-425.3.1.el8.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

RHEL/Rocky8.8

AArch64

4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

ppc64le

4.18.0-477.10.1.el8_8.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

RHEL/Rocky9.0

AArch64

5.14.0-70.13.1.el9_0.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

ppc64le

5.14.0-70.13.1.el9_0.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

RHEL/Rocky9.1

AArch64

5.14.0-162.6.1.el9_1.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

ppc64le

5.14.0-162.6.1.el9_1.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

RHEL/Rocky9.2

AArch64

5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

ppc64le

5.14.0-284.11.1.el9_2.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

12.1

SLES12.1SP2

x86_64

4.4.21-69-default

Community

error.svg

error.svg

error.svg

SLES12SP3

ppc64le

4.4.73-5-default

Community

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.4.73-5-default

Community

error.svg

error.svg

error.svg

SLES12SP4

AArch64

4.12.14-94.41-default

Community

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

4.12.14-94.41-default

Community

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.12.14-94.41-default

Community

check.svg

error.svg

error.svg

SLES12SP5

AArch64

4.12.14-120-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

4.12.14-120-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.12.14-120-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

SLES15SP2

AArch64

5.3.18-22-default

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

ppc64le

5.3.18-22-default

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

5.3.18-22-default

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

SLES15SP3

AArch64

5.3.18-57-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

5.3.18-57-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.3.18-57-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

SLES15SP4

AArch64

5.14.21-150400.22-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

5.14.21-150400.22-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.21-150400.22-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

SLES15SP5

AArch64

5.14.21-150500.53-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

5.14.21-150500.53-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.21-150500.53-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

Ubuntu16.04

ppc64le

4.4.0-21-generic

Community

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.4.0-21-generic

Community

error.svg

error.svg

error.svg

Ubuntu18.04

AArch64

4.15.0-20-generic

Primary

check.svg

check.svg

11.6

ppc64le

4.15.0-20-generic

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

4.15.0-20-generic

Primary

check.svg

check.svg

11.6

Ubuntu20.04

AArch64

5.4.0-26-generic

Primary

check.svg

check.svg

12.1

ppc64le

5.4.0-26-generic

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

x86_64

5.4.0-26-generic

Primary

check.svg

check.svg

12.1

Ubuntu22.04

AArch64

5.15.0-25-generic

Primary

check.svg

error.svg

12.1

ppc64le

5.15.0-25-generic

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.15.0-25-generic

Primary

check.svg

error.svg

12.1

Ubuntu23.04

x86_64

6.2.0-20-generic

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

UOS20.1020

AArch64

4.19.90-2109.1.0.0108.up2.uel20.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2109.1.0.0108.up2.uel20.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

UOS20.1040

AArch64

4.19.0-arm64-server

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.0-server-amd64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Citrix XenServer Host7.1

x86_64

4.4.0+2

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Citrix XenServer Host8.2

x86_64

4.19.0+1

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

Kernel 6.4

AArch64

6.4

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

6.4

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

6.4

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

Warning

32 bit platforms are no longer supported in MLNX_EN.

Upgrade/Downgrade Matrix

This section reflects which versions were tested and verified for upgrade and downgrade.

Target Version

Versions Verified for Upgrade/Downgrade

Release Type

Release Date

23.07-0.5.0.0 GA

23.04-1.1.3.0

GA (Update #1)

May 2023

5.8-3.0.7.0

GA-LTS (Update #3)

June 2023

MLNX_OFED Version Interoperability

This section reflects which versions were tested and verified for multi-version environments.

Target Version

Verified OFED Version Interoperability

Release Type

Release Date

23.07-0.5.0.0 GA

23.04-1.1.3.0

GA (Update #1)

April 2023

5.8-3.0.7.0

GA-LTS (Update #3)

June 2023

Supported NIC Firmware Versions

Warning

As of version 5.1, ConnectX-3, ConnectX-3 Pro or Connect-IB adapter cards are no longer supported. To work with a version that supports these adapter cards, please refer to version 4.9 long-term support (LTS).

This current version is tested with the following NVIDIA adapter card firmware versions:

Adapter Card

Bundled Firmware Version

Additional Supported Firmware Version

BlueField®-2

24.38.1002

24.37.1300

ConnectX-7

28.38.1002

28.37.1014

ConnectX-6 Lx

26.38.1002

26.37.1014

ConnectX-6 Dx

22.38.1002

22.37.1014

ConnectX-6

20.38.1002

20.37.1014

ConnectX-5/ConnectX-5 Ex

16.35.3006

16.35.2000

BlueField

18.33.1048

N/A

ConnectX-4

12.28.2006

N/A

ConnectX-4 Lx

14.32.1010

N/A

For the official firmware versions, please see https://www.nvidia.com/en-us/networking/ → Support → Support → Firmware Download.

Supported Non-Linux Virtual Machines

The following are the supported non-Linux Virtual Machines in this current version:

NIC

Windows Virtual Machine Type

Minimal WinOF Version

Protocol

ConnectX-4

Windows 2012 R2 DC

MLNX_WinOF2 2.50

IB, IPoIB, ETH

ConnectX-4 Lx

Windows 2016 DC

MLNX_WinOF2 2.50

IB, IPoIB, ETH

ConnectX-5 family

All Windows server editions

MLNX_WinOF2 2.50

IPoIB, ETH

ConnectX-6 family

MLNX_WinOF2 2.50

IPoIB, ETH

Support in ASAP2—Accelerated Switch and Packet Processing®

ASAP2 Requirements

  • iproute >= 4.12 (for tc support)

  • Upstream Open vSwitch >= 2.8 for CentOS 7.2 NVIDIA openvswitch

ASAP2-Supported Adapter Cards

  • ConnectX-5

  • ConnectX-6 Dx

  • ConnectX-6 Lx

  • ConnectX-7

Unsupported Functionalities/Features/NICs

The following are the unsupported functionalities/features/NICs in the current version:

  • ConnectX-2 adapter card

  • ConnectX-3 adapter card

  • ConnectX-3 Pro adapter card

  • Connect-IB adapter card

  • Soft-RoCE

  • RDMA experimental verbs library (mlnx_lib)

  • CIFS (Common Internet File System) module installation - If CIFS is required, after MLNX_OFED installation, install the CIFS module from the Inbox Driver.
