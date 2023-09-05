Features Overview and Configuration

The chapter contains the following sections:
Ethernet Network
Virtualization
Resiliency
Docker Containers
OVS Offload Using ASAP2 Direct
Fast Driver Unload
InfiniBand Interface
OpenSM
QoS - Quality of Service
Secure Host
IP over InfiniBand (IPoIB)
Advanced Transport
Optimized Memory Access
Mellanox PeerDirect®
Resource Domain Experimental Verbs
Query Interface Experimental Verbs
Out-of-Order (OOO) Data Placement Experimental Verbs
IB Router
SRP - SCSI RDMA Protocol
iSCSI Extensions for RDMA (iSER)
