MLNX IB Management Installation Guide v5.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  MLNX IB Management Installation Guide v5.10.0  Deploying MLNX IB Management

On This Page

Deploying MLNX IB Management

Downloading the MLNX IB Package

To download the latest packages, go to: https://www.mellanox.com/products/adapter-software/infiniband-management-and-monitoring-tools

Verifying the RPM Signature

  1. Download and install NVIDIA’s GPG-KEY for IB Management package:
    The key can be downloaded via the following link: https://www.mellanox.com/downloads/tools/RPM-GPG-KEY-MLNX-IB-MGMT.key

    Copy
    Copied!
                
    
            
    $ wget https://www.mellanox.com/sites/default/files/downloads/tools/RPM-GPG-KEY-MLNX-IB-MGMT.key

  2. Install the key:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    $ sudo rpm --import RPM-GPG-KEY-MLNX-IB-MGMT.key

  3. Check that the key was successfully imported.

    Copy
    Copied!
                
    
            
    $ sudo rpm -q gpg-pubkey --qf '%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\t%{SUMMARY}\n' | grep "Nvidia"  
gpg-pubkey-a39d9d13-611375c6"    gpg(Nvidia <support@mellanox.com>)

  4. Check the signature.

    Copy
    Copied!
                
    
            
    $ rpm --checksig mlnx_ib_mgmt-<version>.el8.x86_64.rpm
mlnx_ib_mgmt-<version>.el8.x86_64.rpm: rsa sha1 (md5) pgp md5 OK

Installing MLNX IB Management

  • To install MLNX IB Management package:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    $ sudo rpm --install <RPM file>

    All package files are installed in /opt/mellanox/ib_mgmt/.

Removing MLNX IB Management

  • To remove MLNX IB Management package:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    $ sudo rpm --erase mlnx_ib_mgmt

Upgrading MLNX IB Management

To upgrade MLNX IB Management package, you must remove all installed package and afterwards install the new package.
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Aug 31, 2023
content here