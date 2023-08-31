On This Page
MLNXSM and ibdiagnet
MLNXSM is an InfiniBand Subnet Manager and Subnet Administrator based on OpenSM.
Binary file location : MLNXSM binary file: /opt/mellanox/ib_mgmt/sbin/mlnxsm.
Default configuration file: Default configuration file: /opt/mellanox/ib_mgmt/etc/opensm/opensm.conf.
Logs and dump directories: By default, MLNXSM creates logs and dump files in /var/log directory, with opensm prefix.
For example, default log file: /var/log/opensm.log
Running MLNXSM
Start MLNXSM service:
systemctl start mlnxsm.service
Stopping MLNXSM service:
systemctl stop mlnxsm.service
ibdiagnet is a diagnostic utility for InfiniBand fabrics. ibdiagnet is provided with IBUtils2 package.
Binary files location: ibdiagnet binary file: /opt/mellanox/ib_mgmt/bin/ibdiagnet.
Default configuration file: Default configuration file location: /etc/ibutils2/ibdiag.conf.
Logs and dump directories: By default, ibdiagnet creates all logs and dump files in /var/tmp/ibdiagnet2/.
For example, default log file: /var/tmp/ibdiagnet2/ibdiagnet2.log