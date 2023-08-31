MLNX IB Management Installation Guide v5.11.0
MLNXSM and ibdiagnet

MLNXSM

MLNXSM is an InfiniBand Subnet Manager and Subnet Administrator based on OpenSM.

  • Binary file location : MLNXSM binary file: /opt/mellanox/ib_mgmt/sbin/mlnxsm.

  • Default configuration file: Default configuration file: /opt/mellanox/ib_mgmt/etc/opensm/opensm.conf.

  • Logs and dump directories: By default, MLNXSM creates logs and dump files in /var/log directory, with opensm prefix.
    For example, default log file: /var/log/opensm.log

Running MLNXSM

  1. Start MLNXSM service:

    systemctl start mlnxsm.service

  2. Stopping MLNXSM service:

    systemctl stop mlnxsm.service

ibdiagnet

ibdiagnet is a diagnostic utility for InfiniBand fabrics. ibdiagnet is provided with IBUtils2 package.

Binary files location: ibdiagnet binary file: /opt/mellanox/ib_mgmt/bin/ibdiagnet.

Default configuration file: Default configuration file location: /etc/ibutils2/ibdiag.conf.

Logs and dump directories: By default, ibdiagnet creates all logs and dump files in /var/tmp/ibdiagnet2/.
For example, default log file: /var/tmp/ibdiagnet2/ibdiagnet2.log
