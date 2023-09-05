MLNX IB Management Installation Guide v5.15.0

On This Page
Overview
NVIDIA® IB Management package contains the following management, diagnostic and simulation utilities for InfiniBand fabrics.
MLNXSM 5.15.0 – NVIDIA® InfiniBand Subnet Manager
IBUtils2 2.13.0 – NVIDIA® InfiniBand diagnostic utilities (ibdiagnet, ibdiagpath, smparquery, etc)
infiniband-diags 5.8.2 - InfiniBand diagnostic utilities (ibnetdiscover, smpquery, ibqueryerrors, etc)
libibumad_mlnx 43.1.1 - Userspace library for sending Infiniband Management Datagrams (libibumad)
libibmad_mlnx 6.0.0 - library to encode, decode, and dump IB MAD packets (libibmad)
ibsim 0.7 - Infiniband fabric simulator
Software Download
Please visit InfiniBand Management Tools page.
Supported OSs
These are the supported Operating Systems:
|
OS
|
Architecture
|
RedHat 7.6
|
x86
|
RedHat 8.1
|
x86