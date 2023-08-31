On This Page
Deploying MLNX IB Management
To download the latest packages, go to: InfiniBand Management and Monitoring Tools page.
Download and install NVIDIA’s GPG-KEY for IB Management package:
The key can be downloaded via the following link: https://www.mellanox.com/downloads/tools/RPM-GPG-KEY-MLNX-IB-MGMT.key
$ wget https:
//www.mellanox.com/sites/default/files/downloads/tools/RPM-GPG-KEY-MLNX-IB-MGMT.key
Install the key:
$ sudo rpm --
importRPM-GPG-KEY-MLNX-IB-MGMT.key
Check that the key was successfully imported.
$ sudo rpm -q gpg-pubkey --qf
'%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\t%{SUMMARY}\n'| grep
"Nvidia"gpg-pubkey-a39d9d13-611375c6" gpg(Nvidia <support
@mellanox.com>)
Check the signature.
$ rpm --checksig mlnx_ib_mgmt-<version>.el8.x86_64.rpm mlnx_ib_mgmt-<version>.el8.x86_64.rpm: rsa sha1 (md5) pgp md5 OK
To install MLNX IB Management package:
$ sudo rpm --install <RPM file>
All package files are installed in /opt/mellanox/ib_mgmt/.
To remove MLNX IB Management package:
$ sudo rpm --erase mlnx_ib_mgmt
To upgrade MLNX IB Management package, you must remove all installed package and afterwards install the new package.