NVIDIA NVOS User Manual for InfiniBand Switches v25.02.2002
gNMI Commands

nv show system gnmi-server

Displays the gNMI server configured state, actual state and version

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv show system gnmi-server
            operational  applied
----------  -----------  -------
state       enabled      enabled
is-running  yes
version     1.0.0

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/ststem/gnmi-server

nv set system gnmi-server state

nv set system gnmi-server state <enabled | disabled>

Sets gNMI server state.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv set system gnmi-server state disabled

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/ststem/gnmi-server

nv unset system gnmi-server state

Unsets gNMI server state back to default.

Syntax Description

N/A

Default

Enabled

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv unset system gnmi-server state

REST API

DELETE https://<ip>/nvue_v1/ststem/gnmi-server

