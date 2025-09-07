Syslog Server Commands

admin @nvos :~$ nv show system syslog server 10.20 . 30.40 operational applied description ---------- ----------- -------- --------------------------------------------- filter exclude ^bla ^bla Filter log messages sent to a remote server port 514 514 Set remote syslog server destination port protocol udp udp Networking protocol to send the messages trap notice notice Minimum severity of log messages to send vrf mgmt mgmt VRF over which to send logs to remote server