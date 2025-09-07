On This Page
- nv show system syslog
- nv show system syslog format
- nv show system syslog server
- nv show system syslog server id
- nv unset system syslog
- nv set/unset system syslog format
- nv set/unset system syslog server filter exclude
- nv set/unset system syslog server filter include
- nv set/unset system syslog format welf firewall-name
- nv unset system syslog server
- nv set/unset system syslog server
- nv set/unset system syslog server trap
- nv set/unset system syslog server port
- nv set/unset system syslog server protocol
- nv set/unset system syslog server vrf
Syslog Server Commands
nv show system syslog
Show syslog configuration.
It shows the next information: log format, servers list, trap level.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog
Related Commands
nv show system log rotation
Notes
nv show system syslog format
Show syslog format.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format
Related Commands
nv show system log rotation
Notes
nv show system syslog server
Show remote syslog servers.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server
Related Commands
Notes
nv show system syslog server <server-id>
Show remote syslog server configuration.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv unset system syslog
Clear syslog global parameters. It completely removes syslog configuration.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog
Related Commands
nv show system log rotation
Notes
nv set system syslog format [standard | welf]
nv unset system syslog format
Set the log format.
The unset form of the command resets format to default value.
Syntax Description
N/A
Default
Standard
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format
Related Commands
nv set system syslog format welf firewall-name
Notes
nv set system server <server-id> filter exclude <regex>
nv unset system server <server-id> filter exclude
Define the filter to exclude logs from sending to remote server.
The unset form of the command clears the filter.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
regex
Pattern to exclude logs from sending
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}/filter
Related Commands
nv set system syslog server filter include
Notes
Setting exclude filter clears include filter.
nv set system server <server-id> filter include <regex>
nv unset system server <server-id> filter include
Define the filter to include logs to send to remote server.
The unset form of the command clears the filter.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
regex
Pattern to include logs to send
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}/filter/include
Related Commands
nv set system syslog server filter exclude
Notes
Setting include filter clears exclude filter.
nv set system format welf firewall-name <name>
nv unset system format welf firewall-name
Set WELF format firewall name.
The unset form of that command clears the firewall name.
Syntax Description
Name
Log firewall name to include into WELF log format.
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format/welf
Related Commands
Notes
nv unset system syslog server
Clear remote syslog servers.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server
Related Commands
Notes
nv set system syslog server {server-id}
nv unset system syslog server {server-id}
Set new remote syslog server.
The unset form of the command clears a specific server.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv set system server <server-id> trap <severity>
nv unset system server <server-id> trap
Set the minimum log level to send the logs to remote server.
The unset form of the command clears trap.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
severity
Options: debug | info | notice | warn | error | critical | none
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
Overrides global syslog trap.
nv set system server <server-id> port <port-number>
nv unset system server <server-id> port
Set the port over which to communicate with remote syslog server.
The unset form of the command returns port to default.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
port-number
Port number of the remote syslog server: 1–65535
Default
512
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv set system server <server-id> protocol [tcp | udp]
nv unset system server <server-id> protocol
Set the protocol over which to communicate with remote syslog server.
The unset form of the command returns the protocol to default.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
udp
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv set system server <server-id> vrf [default | mgmt]
nv unset system server <server-id> vrf [default | mgmt]
Specify the VRF over which to communicate with the remote server.
The unset form of the command returns VRF to default.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
default
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes