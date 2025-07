DNS Server Commands

IPv4 or IPv6 unicast address of a DNS server

admin @nvos :~$ nv set system dns server 249.1 . 1.1 Error: '249.0.0.0' is not a 'dns-server-ip-address' . IP address must be unicast IPv4/IPv6 address. admin @nvos :~$ nv set system dns server 8.8 . 8.8 admin @nvos :~$ nv set system dns server 1.1 . 1.1 admin @nvos :~$ nv set system dns server 10.7 . 77.192 admin @nvos :~$ nv set system dns server 10.7 . 77.135 admin @nvos :~$ nv config apply The maximum number 3 of DNS servers exceeded. admin @nvos :~$ nv unset system dns server 10.7 . 77.135 admin @nvos :~$ nv unset system dns server admin @nvos :~$ nv unset system dns

Notes