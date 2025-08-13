DNS Server Commands
nv show system dns
Display DNS configuration.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/dns
Related Commands
nv show system dns server
nv set/unset system dns server
Notes
nv show system dns server
Display list of configured DNS servers.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/dns/server
Related Commands
nv set/unset system dns server
Notes
nv set system dns server {dns-server-ip}
nv unset system dns server {dns-server-ip}
Update the DNS server configuration.
Syntax Description
dns-server-ip
IPv4 or IPv6 unicast address of a DNS server
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/dns/server/{dns-server-ip}
Related Commands
nv show system dns server
Notes
The maximum number of DNS servers is limited to three by Linux.