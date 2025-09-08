Remote Logging

To configure remote syslog to send syslog messages to a remote syslog server, follow the steps below.

Set remote syslog server. Copy Copied! admin @nvos :~$ nv set system syslog server <IP address/hostname>

(Optional) Set the destination port of the remote host. Copy Copied! admin @nvos :~$ nv set system syslog server <IP address/hostname> port <port-id>

(Optional) Define rules for filtering logs: Create a selector Copy Copied! admin @nvos :~$ nv set system syslog selector <selector-id> Add filtering rules Copy Copied! admin @nvos :~$ nv set system syslog selector <selector-id> severity info Attach the selector to the server with priority: Copy Copied! admin @nvos :~$ nv set system syslog server <IP address/hostname> selector <priority> selector-id <selector-id>

(Optional) Set the protocol over which to communicate with remote syslog server Copy Copied! admin @nvos :~$ nv set system syslog server <IP address/hostname> protocol tcp