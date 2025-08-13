Technical Support
NVOS supports generating technical support files to assist with troubleshooting and issue resolution. These files contain critical system logs and diagnostic information that help support teams analyze and address reported issues efficiently.
It is recommended that users generate a technical support file whenever they encounter an issue and include it when filing a support request.
For troubleshooting your transceiver, generating and uploading a tech-support file is essential. This file includes detailed diagnostics to aid technical support in resolving your issues.
Generate the file.
admin
@nvos:~$ nv action generate system tech-support Generating system tech-support file, it might take a few minutes... Generated tech-support /var/dump/nvos_dump_nvos_20220601_114011.tar.gz Action succeeded
Upload generated file to a designated location.
admin
@nvos:~$ nv action upload system tech-support files nvos_dump_nvos-switch_20230120_151401.tar.gz scp:
//username@host-name/home/logs/Password: Action executing ... Upload file nvos_dump_nvos-switch_20230120_151401.tar.gz Action executing ... File upload successfully Action succeeded