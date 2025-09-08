NVIDIA NVOS User Manual for InfiniBand Switches v25.02.5002
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Switch Software  NVIDIA NVOS User Manual for InfiniBand Switches v25.02.5002  Technical Support

On This Page

Technical Support

NVOS supports generating technical support files to assist with troubleshooting and issue resolution. These files contain critical system logs and diagnostic information that help support teams analyze and address reported issues efficiently.

It is recommended that users generate a technical support file whenever they encounter an issue and include it when filing a support request.

How to Generate and Upload a Tech-Support File

For troubleshooting your transceiver, generating and uploading a tech-support file is essential. This file includes detailed diagnostics to aid technical support in resolving your issues.

  1. Generate the file.

    Copy
    Copied!
                
    
            
    admin@nvos:~$ nv action generate system tech-support
Generating system tech-support file, it might take a few minutes...
Generated tech-support /var/dump/nvos_dump_nvos_20220601_114011.tar.gz
Action succeeded

  2. Upload generated file to a designated location.

    Copy
    Copied!
                
    
            
    admin@nvos:~$ nv action upload system tech-support files nvos_dump_nvos-switch_20230120_151401.tar.gz scp://username@host-name/home/logs/
Password:
Action executing ...
Upload file nvos_dump_nvos-switch_20230120_151401.tar.gz
Action executing ...
File upload successfully
Action succeeded

Technical Support Commands
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Sep 8, 2025.
content here