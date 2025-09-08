On This Page
User Interface Commands
nv show system message
nv show system message
Display banner messages for different terminal session events: pre-login, post-login and post-logout messages.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
25.02.3000 Updated command output
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/message
Related Commands
nv set system message pre-login
nv set system message post-login
Notes
Printed as raw, unformatted output
nv set/unset system message pre-login message
nv set system message pre-login {message}
nv unset system message pre-login
Set/unset the pre-login message.
Syntax Description
message
The new pre-login message to set
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/message
Related Commands
nv show system message
Notes
nv set/unset system message post-login message
nv set system message post-login {message}
nv unset system message post-login
Set the post-login message.
The unset form of the command unsets the post-login message.
Syntax Description
message
The new post-login message to set
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/message
Related Commands
nv show system message
Notes
nv set/unset system message post-logout
nv set system message post-logout <message>
nv unset system message post-logout
Set/unset the post-logout message.
Syntax Description
message
The new post-logout message to set
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/message
Related Commands
nv show system message
Notes
nv show system serial-console
nv show system serial-console
Show system serial console.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
25.02.3000 Updated command output
25.02.5002 Updated command output
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/serial-console
Related Commands
nv set system serial-console sysrq-capabilities
Notes
Applied after reconnection only.
nv set/unset system serial-console sysrq-capabilities
nv set/unset system serial-console sysrq-capabilities
Enables or disables SysRq key capabilities.
Default
Disabled
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/ssh-server
Related Commands
nv show system serial-console
Notes
nv show system cli
nv show system cli
Show System CLI.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.5002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/cli
Related Commands
nv set system cli inactive-timeout
Notes
nv set/unset system cli inactive-timeout
nv set system cli inactive-timeout [minutes]
nv unset system cli inactive-timeout
Configure inactive timeout for CLI.
Syntax Description
minutes
The number of minutes before CLI becomes inactive.
Maximum timeout: 86400 (minutes)
Default
20
History
25.02.5002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/cli
Related Commands
Notes