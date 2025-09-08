NVIDIA NVOS User Manual for InfiniBand Switches v25.02.5019
User Interface Commands

System Message

nv show system message

Display banner messages for different terminal session events: pre-login, post-login and post-logout messages.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.2002

25.02.3000 Updated command output

Example
admin@nvos:~ nv show system message
             operational          applied            
-----------  -------------------  -------------------
pre-login    pre_login_message    pre_login_message  
post-login   post_login_message   post_login_message 
post-logout  post_logout_message  post_logout_message

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/message

Related Commands

nv set system message pre-login

nv set system message post-login

Notes

Printed as raw, unformatted output


nv set/unset system message pre-login message

nv unset system message pre-login

Set/unset the pre-login message.

Syntax Description

message

The new pre-login message to set

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv set system message pre-login new-pre
admin@nvos:~$ nv unset system message pre-login

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/message

Related Commands

nv show system message

Notes


nv set/unset system message post-login message

nv set system message post-login {message}

nv unset system message post-login

Set the post-login message.

The unset form of the command unsets the post-login message.

Syntax Description

message

The new post-login message to set

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv set system message post-login new-post
admin@nvos:~$ nv unset system message post-login

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/message

Related Commands

nv show system message

Notes


nv set/unset system message post-logout

nv set system message post-logout <message>

nv unset system message post-logout

Set/unset the post-logout message.

Syntax Description

message

The new post-logout message to set

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
Copy
admin@nvos:~$ nv set system message post-logout Goodbye

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/message

Related Commands

nv show system message

Notes


Serial-Console

nv show system serial-console

Show system serial console.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.2002

25.02.3000 Updated command output

25.02.5002 Updated command output

Example

admin@nvos:~$ nv show system serial-console
                    operational  applied
------------------  -----------  --------
sysrq-capabilities  disabled     disabled  

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/serial-console

Related Commands

nv set system serial-console sysrq-capabilities

Notes

Applied after reconnection only.


nv set/unset system serial-console sysrq-capabilities

Enables or disables SysRq key capabilities.

Default

Disabled

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv set system serial-console sysrq-capabilities enabled

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/ssh-server

Related Commands

nv show system serial-console

Notes


System CLI

nv show system cli

Show System CLI.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.5002

Example
admin@nvos:~$ nv show system cli
                  operational  applied
----------------  -----------  -------
inactive-timeout  20           20

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/cli

Related Commands

nv set system cli inactive-timeout

Notes


nv set/unset system cli inactive-timeout

nv set system cli inactive-timeout [minutes]

nv unset system cli inactive-timeout

Configure inactive timeout for CLI.

Syntax Description

minutes

The number of minutes before CLI becomes inactive.

Maximum timeout: 86400 (minutes)

Default

20

History

25.02.5002

Example
admin@nvos:~$ nv set system cli inactive-timeout 300

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/cli

Related Commands

Notes
