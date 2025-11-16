On This Page
Firewall Rules
The NVOS default firewall rules protect the switch control plane and CPU from DOS and other potentially malicious network attacks.
The default set of firewall rules consists of IP and transport level rules. See Access Control List Configuration for custom ACL rules configurations.
Please note that users cannot bind ACL rules to the Loopback interface (lo).
DoS rules protect the switch control plane and CPU from DOS attacks. NVOS provides firewall DoS rules to do the following:
Allow only internal traffic to the loopback interfaces.
Accept already established connections and outbound traffic.
Drop packets if the first TCP segment is not SYN.
Drop fragmented IP packets.
Drop Christmas tree packets; packets with all TCP flags set.
Drop NULL packets.
Drop invalid packets.
Drop strange MSS values.
Provide brute-force protection.
Drop packets with routing Header Type 0.
Drop packets with a hop limit greater than 1.
Limit excessive TCP reset packets.
Protect against SYN flood.
Rate limit new TCP connections for each IP address.
Log all remaining packets, then drop them.
Whitelist rules specify the services or application ports enabled on the switch. NVOS provides firewall whitelist rules to enable TCP ports and UDP ports.
The following table lists the ports that NVOS enables by default.
Protocol
Port
Application
TCP
22
SSH
UDP
68
DHCP Client
UDP
67
DHCP Server
UDP
123
NTP
UDP
161
SNMP
TCP
389
LDAP
TCP
636
LDAP TLS
UDP
546
DHCPv6 Client
UDP
547
DHCPv6 Server
UDP
4500
IPSec-NAT
UDP
500
IKE
UDP
1812,1813,1645,1656
RADIUS
TCP
49
TACACS
UDP/TCP
53
DNS
UDP
5353
mDNS
UDP
514
remote syslog
TCP
443
HTTPS
TCP
9339
gNMI
ICMP
NA
Ping
To unset the default firewall rules to accept packets from all addresses and protocols:
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv unset
interface lo acl ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface lo acl ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv config apply
To set the firewall rules back to the default setting:
nvos
@switch:~$ nv unset
interface
nvos
@switch:~$ nv config apply
To set the firewall rules back to the default setting on specific interface:
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl
nvos
@switch:~$ nv config apply
You cannot modify the
ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT and
ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6 rules. However, you can append or insert additional rules.
If you use non-default ports for an application, NVIDIA recommends that you add a whitelist rule for the non-default port. For example, if you use ports 3020 and 3022 for radius server accounting and authentication instead of 1812 and 1813, you can add the following whitelist rules:
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 match ip udp source-port
3020
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 match ip connection-state
new
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 match ip connection-state established
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 action permit
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 match ip udp source-port
3022
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 match ip connection-state
new
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 match ip connection-state established
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 action permit
nvos
@switch:~$ nv config apply
To show the default rules, run the
nv show acl <default-acl-id> command, where
<default-acl-id> is one of
ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT and
ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT
operational applied
---- ----------- -------
type ipv4 ipv4
rule
=======
Number Summary
------ ----------------------------------------
10 action: deny
match.ip.dest-ip:
127.0.
0.0/
8
20 action: permit
30 action: deny
match.ip.protocol: tcp
40 action: deny
match.ip.protocol: tcp
50 action: deny
match.ip.protocol: tcp
60 action: deny
match.ip.protocol: tcp
70 action: deny
80 action: deny
match.ip.protocol: tcp
90 action: deny
match.ip.protocol: tcp
100 action: deny
110 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
22
120 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
22
130 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
161
140 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
161
150 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
443
160 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
150
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
443
170 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
9339
180 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
9339
190 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
636
200 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
636
210 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
389
220 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
389
230 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
49
240 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
49
250 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
123
260 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
123
270 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
53
280 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
53
290 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
53
300 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
53
310 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
514
320 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
514
330 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
5353
340 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
5353
350 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
68
360 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
68
370 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
67
380 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
67
390 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
4500
400 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
4500
410 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
500
420 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
500
430 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1812
440 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1812
450 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1813
460 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1813
470 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1645
480 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1645
490 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1646
500 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1646
510 action: deny
match.ip.hashlimit.burst:
2
match.ip.hashlimit.expire:
30000
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: TCPRST
match.ip.hashlimit.rate-above:
5/min
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
match.ip.protocol: tcp
520 action: deny
match.ip.hashlimit.burst:
30
match.ip.hashlimit.expire:
30000
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: TCPGENRAL
match.ip.hashlimit.rate-above:
50/second
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
match.ip.protocol: tcp
530 action: deny
match.ip.hashlimit.burst:
30
match.ip.hashlimit.expire:
3000
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: TCPGENRAL
match.ip.hashlimit.rate-above:
50/second
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
match.ip.protocol: tcp
560 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
161
remark: Whitelist-snmp
570 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
443
remark: Whitelist-https
580 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
22
remark: Whitelist-ssh
590 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
9339
remark: Whitelist-gnmi
600 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
636
remark: Whitelist-ldap-tls
610 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
514
remark: Whitelist-rsyslog
620 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
389
remark: Whitelist-ldap
630 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
49
remark: Whitelist-tacacs
640 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
123
remark: Whitelist-ntp
650 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
53
remark: Whitelist-dns
660 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
53
remark: Whitelist-dns
670 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
5353
remark: Whitelist-mDNS
680 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
68
remark: Whitelist-dhcp
690 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
67
remark: Whitelist-dhcp
700 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
4500
remark: Whitelist-IPSec-NAT
710 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
500
remark: Whitelist-IKE
720 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1812
remark: Whitelist-radius
730 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1813
remark: Whitelist-radius
740 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1645
remark: Whitelist-radius
750 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1646
remark: Whitelist-radius
760 action: permit
match.ip.protocol: icmp
remark: Whitelist-icmp
770 action: log
match.ip.hashlimit.burst:
5
match.ip.hashlimit.expire:
4294967295
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: LOGGING
match.ip.hashlimit.rate-above:
1/min
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
780 action: deny
Run the
nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT --rev=applied -o json command to show additional information, such as the connection state, hit count and update interval:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT --rev=applied -o json
...
"630": {
"action": {
"permit": {}
},
"match": {
"ip": {
"connection-state": {
"established": {},
"new": {}
},
"protocol":
"tcp",
"tcp": {
"dest-port": {
"49": {}
}
}
}
},
"remark":
"Whitelist-tacacs"
},
...
"500": {
"action": {
"deny": {}
},
"match": {
"ip": {
"connection-state": {
"new": {}
},
"protocol":
"udp",
"recent-list": {
"action":
"update",
"hit-count":
100,
"name":
"UDP",
"update-interval":
60
},
"udp": {
"dest-port": {
"1646": {}
}
}
}
}
...
To show information about a specific rule, run the
nv show acl <default-acl-id> rule <rule> command:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
500
operational applied
--------------------- ----------- -------
match
ip
protocol udp udp
udp
[dest-port]
1646
1646
recent-list
name UDP UDP
update-interval
60
60
hit-count
100
100
action update update
action deny deny
Run the nv show acl <
default-acl-id> rule <rule> --rev=applied -o json command to see additional information, such as the connection state:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
500 --rev=applied -o json {
"action": {
"deny": {}
},
"match": {
"ip": {
"connection-state": {
"new": {}
},
"protocol":
"udp",
"recent-list": {
"action":
"update",
"hit-count":
100,
"name":
"UDP",
"update-interval":
60
},
"udp": {
"dest-port": {
"1646": {}
}
}
}
}
}
Default firewall rules include a log rule for packets that arrive in the control plane and do not match user defined or default firewall rules. The switch generates a log message in
/var/log/firewall_packet_capture.log for packets that match the log rule.
The NVOS Linux default firewall rules protect the switch control plane and CPU from DOS and other potentially malicious network attacks.
The default set of firewall rules consists of IP and transport level rules. See Access Control List Configuration for custom ACL rules configurations.
DoS rules protect the switch control plane and CPU from DOS attacks. NVOS provides firewall DoS rules to do the following:
Allow only internal traffic to the loopback interfaces.
Accept already established connections and outbound traffic.
Drop packets if the first TCP segment is not SYN.
Drop fragmented IP packets.
Drop Christmas tree packets; packets with all TCP flags set.
Drop NULL packets.
Drop invalid packets.
Drop strange MSS values.
Provide brute-force protection.
Drop packets with routing Header Type 0.
Drop packets with a hop limit greater than 1.
Limit excessive TCP reset packets.
Protect against SYN flood.
Rate limit new TCP connections for each IP address.
Log all remaining packets, then drop them.
Whitelist rules specify the services or application ports enabled on the switch. NVOS provides firewall whitelist rules to enable TCP ports and UDP ports.
The following table lists the ports that NVOS enables by default.
Protocol
Port
Application
TCP
22
SSH
UDP
68
DHCP Client
UDP
67
DHCP Server
UDP
123
NTP
UDP
161
SNMP
TCP
389
LDAP
TCP
636
LDAP TLS
UDP
546
DHCPv6 Client
UDP
547
DHCPv6 Server
UDP
4500
IPSec-NAT
UDP
500
IKE
UDP
1812,1813,1645,1656
RADIUS
TCP
49
TACACS
UDP/TCP
53
DNS
UDP
5353
mDNS
UDP
514
remote syslog
TCP
443
HTTPS
TCP
9339
gNMI
ICMP
NA
Ping
To unset the default firewall rules to accept packets from all addresses and protocols:
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv unset
interface lo acl ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT
nvos
@switch:~$ nv unset
interface lo acl ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6
nvos
@switch:~$ nv config apply
To set the firewall rules back to the default setting:
nvos
@switch:~$ nv unset
interface
nvos
@switch:~$ nv config apply
To set the firewall rules back to the default setting on speific interface:
nvos
@switch:~$ nv unset
interface eth0 acl
nvos
@switch:~$ nv config apply
You cannot modify the
ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT and
ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6 rules. However, you can append or insert additional rules.
If you use non-default ports for an application, NVIDIA recommends that you add a whitelist rule for the non-default port. For example, if you use ports 3020 and 3022 for radius server accounting and authentication instead of 1812 and 1813, you can add the following whitelist rules:
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 match ip udp source-port
3020
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 match ip connection-state
new
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 match ip connection-state established
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
765 action permit
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 match ip udp source-port
3022
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 match ip connection-state
new
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 match ip connection-state established
nvos
@switch:~$ nv set acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
766 action permit
nvos
@switch:~$ nv config apply
To show the default rules, run the
nv show acl <default-acl-id> command, where
<default-acl-id> is one of
ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT, ACL_MGMT_INBOUND_DEFAULT_IPV6, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT, ACL_MGMT_OUTBOUND_CP_DEFAULT_IPV6, ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT and
ACL_LOOPBACK_INBOUND_CP_DEFAULT_IPV6:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT
operational applied
---- ----------- -------
type ipv4 ipv4
rule
=======
Number Summary
------ ----------------------------------------
10 action: deny
match.ip.dest-ip:
127.0.
0.0/
8
20 action: permit
30 action: deny
match.ip.protocol: tcp
40 action: deny
match.ip.protocol: tcp
50 action: deny
match.ip.protocol: tcp
60 action: deny
match.ip.protocol: tcp
70 action: deny
80 action: deny
match.ip.protocol: tcp
90 action: deny
match.ip.protocol: tcp
100 action: deny
110 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
22
120 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
22
130 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
161
140 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
161
150 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
443
160 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
150
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
443
170 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
9339
180 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
9339
190 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
636
200 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
636
210 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
389
220 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
389
230 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
49
240 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
49
250 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
123
260 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
123
270 match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.tcp.dest-port:
53
280 action: deny
match.ip.protocol: tcp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: TCP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.tcp.dest-port:
53
290 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
53
300 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
53
310 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
514
320 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
514
330 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
5353
340 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
5353
350 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
68
360 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
68
370 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
67
380 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
67
390 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
4500
400 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
4500
410 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
500
420 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
500
430 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1812
440 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1812
450 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1813
460 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1813
470 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1645
480 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1645
490 match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: set
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.udp.dest-port:
1646
500 action: deny
match.ip.protocol: udp
match.ip.recent-list.action: update
match.ip.recent-list.hit-count:
100
match.ip.recent-list.name: UDP
match.ip.recent-list.update-interval:
60
match.ip.udp.dest-port:
1646
510 action: deny
match.ip.hashlimit.burst:
2
match.ip.hashlimit.expire:
30000
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: TCPRST
match.ip.hashlimit.rate-above:
5/min
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
match.ip.protocol: tcp
520 action: deny
match.ip.hashlimit.burst:
30
match.ip.hashlimit.expire:
30000
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: TCPGENRAL
match.ip.hashlimit.rate-above:
50/second
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
match.ip.protocol: tcp
530 action: deny
match.ip.hashlimit.burst:
30
match.ip.hashlimit.expire:
3000
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: TCPGENRAL
match.ip.hashlimit.rate-above:
50/second
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
match.ip.protocol: tcp
560 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
161
remark: Whitelist-snmp
570 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
443
remark: Whitelist-https
580 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
22
remark: Whitelist-ssh
590 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
9339
remark: Whitelist-gnmi
600 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
636
remark: Whitelist-ldap-tls
610 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
514
remark: Whitelist-rsyslog
620 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
389
remark: Whitelist-ldap
630 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
49
remark: Whitelist-tacacs
640 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
123
remark: Whitelist-ntp
650 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
53
remark: Whitelist-dns
660 action: permit
match.ip.protocol: tcp
match.ip.tcp.dest-port:
53
remark: Whitelist-dns
670 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
5353
remark: Whitelist-mDNS
680 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
68
remark: Whitelist-dhcp
690 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
67
remark: Whitelist-dhcp
700 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
4500
remark: Whitelist-IPSec-NAT
710 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
500
remark: Whitelist-IKE
720 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1812
remark: Whitelist-radius
730 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1813
remark: Whitelist-radius
740 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1645
remark: Whitelist-radius
750 action: permit
match.ip.protocol: udp
match.ip.udp.dest-port:
1646
remark: Whitelist-radius
760 action: permit
match.ip.protocol: icmp
remark: Whitelist-icmp
770 action: log
match.ip.hashlimit.burst:
5
match.ip.hashlimit.expire:
4294967295
match.ip.hashlimit.mode: src-ip
match.ip.hashlimit.name: LOGGING
match.ip.hashlimit.rate-above:
1/min
match.ip.hashlimit.source-mask:
32
780 action: deny
Run the
nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT --rev=applied -o json command to show additional information, such as the connection state, hit count and update interval:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT --rev=applied -o json
...
"630": {
"action": {
"permit": {}
},
"match": {
"ip": {
"connection-state": {
"established": {},
"new": {}
},
"protocol":
"tcp",
"tcp": {
"dest-port": {
"49": {}
}
}
}
},
"remark":
"Whitelist-tacacs"
},
...
"500": {
"action": {
"deny": {}
},
"match": {
"ip": {
"connection-state": {
"new": {}
},
"protocol":
"udp",
"recent-list": {
"action":
"update",
"hit-count":
100,
"name":
"UDP",
"update-interval":
60
},
"udp": {
"dest-port": {
"1646": {}
}
}
}
}
...
To show information about a specific rule, run the
nv show acl <default-acl-id> rule <rule> command:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
500
operational applied
--------------------- ----------- -------
match
ip
protocol udp udp
udp
[dest-port]
1646
1646
recent-list
name UDP UDP
update-interval
60
60
hit-count
100
100
action update update
action deny deny
Run the nv show acl <
default-acl-id> rule <rule> --rev=applied -o json command to see additional information, such as the connection state:
nvos
@switch:~$ nv show acl ACL_MGMT_INBOUND_CP_DEFAULT rule
500 --rev=applied -o json {
"action": {
"deny": {}
},
"match": {
"ip": {
"connection-state": {
"new": {}
},
"protocol":
"udp",
"recent-list": {
"action":
"update",
"hit-count":
100,
"name":
"UDP",
"update-interval":
60
},
"udp": {
"dest-port": {
"1646": {}
}
}
}
}
}
Default firewall rules include a log rule for packets that arrive in the control plane and do not match user defined or default firewall rules. The switch generates a log message in
/var/log/firewall_packet_capture.log for packets that match the log rule.