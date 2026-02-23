NVIDIA NVOS User Manual for InfiniBand Switches v25.02.7002
DNS Server Commands

nv show system dns

Display DNS configuration.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv show system dns
 
          operational  applied
--------  -----------  -----------
[server]  8.8.8.8      8.8.8.8
[server]  10.7.77.135  10.7.77.135
[server]  10.7.77.192  10.7.77.192

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/dns

Related Commands

nv show system dns server

nv set/unset system dns server

Notes

nv show system dns server

Display list of configured DNS servers.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv show system dns server
 
DNS Server
-----------
8.8.8.8
10.7.77.135
10.7.77.192

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/dns/server

Related Commands

nv set/unset system dns server

Notes

nv set/unset system dns server

nv set system dns server {dns-server-ip}

nv unset system dns server {dns-server-ip}

Update the DNS server configuration.

Syntax Description

dns-server-ip

IPv4 or IPv6 unicast address of a DNS server

Default

N/A

History

25.02.2002

Example
admin@nvos:~$ nv set system dns server 249.1.1.1
Error: '249.0.0.0' is not a 'dns-server-ip-address'. IP address must be unicast IPv4/IPv6 address.
 
admin@nvos:~$ nv set system dns server 8.8.8.8
admin@nvos:~$ nv set system dns server 1.1.1.1
admin@nvos:~$ nv set system dns server 10.7.77.192
admin@nvos:~$ nv set system dns server 10.7.77.135
admin@nvos:~$ nv config apply
The maximum number 3 of DNS servers exceeded.
 
admin@nvos:~$ nv unset system dns server 10.7.77.135
admin@nvos:~$ nv unset system dns server
admin@nvos:~$ nv unset system dns

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/dns/server/{dns-server-ip}

Related Commands

nv show system dns server

Notes

The maximum number of DNS servers is limited to three by Linux.
