On This Page
System API Commands
nv show system api
Show NVUE external REST API configuration.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
25.02.3000 Updated command output
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/api
Related Commands
nv set/unset system api state
nv set/unset system api port
Notes
nv set/unset system api state < enabled | disabled>
Set the REST API external access state.
Syntax Description
state
enabled, disabled
Default
enabled
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/api
Related Commands
nv show system api
Notes
nv set/unset system api port <port-number>
Set the REST API listen port.
Syntax Description
port-number
Port number of the remote syslog server: 1–65535
Default
443
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/api
Related Commands
nv show system api
Notes
nv set system api compression [gzip]
nv unset system api compression
Enable compression for NVUE REST API resonse.
The unset form of the command disables compression for NVUE REST API resonse.
Syntax Description
gzip
Enables gzip configuration in nginx for NVUED.
Default
N/A
History
25.02.7002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/api/?rev=<rev_id> Content-Type: application/json {"compression": "gzip"}
Related Commands
Notes
nv show system api mtls
Show configured CA certificate for API mTLS connections.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.2002
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/api/mtls
Related Commands
Notes
nv show system api
nv set system api mtls ca-certificate <cacert-id>
Set CA certificate for API mTLS connection.
Syntax Description
cacert-id
CA certificate ID string
Default
none
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/api/mtls?rev= Content-Type: application/json {"ca-certificate": "cacert_id"}
Related Commands
Notes
nv set system api certificate <cert-id>
Set certificate for API connection.
Syntax Description
cert-id
Certificate ID string
Default
none
History
25.02.2002
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/api/mtls?rev= Content-Type: application/json {"certificate": "cert_id"}
Related Commands
Notes