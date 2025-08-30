NVIDIA NVOS User Manual for NVLink Switches v25.02.1884
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Switch Software  NVIDIA NVOS User Manual for NVLink Switches v25.02.1884  Certificate Management Commands

On This Page

Certificate Management Commands

nv show system security ca-certificate

nv show system security ca-certificate

Display owned CA certificates.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv show sys security ca-certificate 
Certificate ID  Serial Number        Valid From                 Valid To              Type        Summary   
--------------  -------------  -------------------------  -------------------------  --------    ----------
cacert_id          49:***30:01    2024-08-28T07:46:54+00:00  2034-08-26T07:46:54+00:00  external    count: 100

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/

Related Commands

nv action import system security ca-certificate

Notes

nv show system security certificate

nv show system security certificate

Display owned certificates.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv show sys security certificate 
Certificate ID  Serial Number            Valid From                 Valid To                   Summary
--------------  -----------------------  -------------------------  -------------------------  -------
cert_id         BE:F2:03:51:D8:F7:BF:71  2024-06-24T13:31:31+00:00  2034-06-22T13:31:31+00:00

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/

Related Commands

nv action import system security certificate {cacert id}

Notes

nv action delete system security ca-certificate

nv action delete system security caa-certificate <cacert-id>

Delete system security CA certificate.

Syntax Description

cacert-id

CA certificate ID removed during import

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action delete system security ca-certificate {cacert-id}

REST API

DELETE https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/{cacert id}

Related Commands

nv action import system security ca-certificate

Notes

nv action delete system security certificate

nv action delete system security certificate <cert-id>

Delete system security CA certificate.

Syntax Description

cert-id

Certificate ID removed during import

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action delete system security certificate {cert id}

REST API

DELETE https://<ip>/nvue_v1/system/security/certificate/{cert id}

Related Commands

nv action import system security certificate {cert id}

Notes

nv action import system security ca-certificate

nv action import system security ca-certificate <cacert-id>

Import system security CA certificate bundle.

Syntax Description

remote-url

A local/remote URI from where the certificate file (containing the CA certificate bundle) can be retrievied.

data

The raw data bytes (e.g., PEM string) of the CA certificates bundle.

external_ca

Optional parameter to import certificate without appending it to system CA certificates bundle at /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt .

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action import system security ca-certificate tls-cert-1 data "<CA-certificate>"

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action import system security ca-certificate tls-cert-1 uri scp://user@pass:1.2.3.4:/ca-cert.crt

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action import system security ca-certificate tls-cert-1 uri scp://user@pass:1.2.3.4:/ca-cert.crt external

REST API

POST https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/{cacert-id}

Related Commands

nv action delete system security ca-certificate {cacert-id}

nv show sys security ca-certificate

Notes

nv action import system security certificate

nv action import system security certificate {cert id}

Import system security certificate.

Syntax Description

passphrase

Optional passphrase if certificate bundle is passphrase protected

uri-bundle

A local/remote URI from where the certificate file containing the certificate bundle can be retrieved.

data

The raw data bytes (e.g., PEM string) of the certificates bundle

uri-public-key

A local/remote URI from where the public key file can be retrieved.

uri-private-key

A local/remote URI from where the private key file can be retrieved.

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action import system security certificate tls-cert-1 passphrase mypassphrase uri-bundle scp://user@pass:1.2.3.4:/opt/certs/cert.p12 

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action import system security certificate tls-cert-1 uri-public-key scp://user@pass:1.2.3.4 uri-private-key scp://user@pass:1.2.3.4

Copy
Copied!
            

            
admin@nvos:~$ nv action import system security certificate tls-cert-1 data "<CA-certificate>"

REST API

POST https://<ip>/nvue_v1/system/security/certificate/{cert-id}

Related Commands

nv action delete system security certificate {cert-id}

nv show sys security certificate

Notes

© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Aug 30, 2025.
content here