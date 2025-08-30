On This Page
Certificate Management Commands
nv show system security ca-certificate
Display owned CA certificates.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/
Related Commands
nv action import system security ca-certificate
Notes
nv show system security certificate
Display owned certificates.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/
Related Commands
nv action import system security certificate {cacert id}
Notes
nv action delete system security caa-certificate <cacert-id>
Delete system security CA certificate.
Syntax Description
cacert-id
CA certificate ID removed during import
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
DELETE https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/{cacert id}
Related Commands
nv action import system security ca-certificate
Notes
nv action delete system security certificate <cert-id>
Delete system security CA certificate.
Syntax Description
cert-id
Certificate ID removed during import
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
DELETE https://<ip>/nvue_v1/system/security/certificate/{cert id}
Related Commands
nv action import system security certificate {cert id}
Notes
nv action import system security ca-certificate <cacert-id>
Import system security CA certificate bundle.
Syntax Description
remote-url
A local/remote URI from where the certificate file (containing the CA certificate bundle) can be retrievied.
data
The raw data bytes (e.g., PEM string) of the CA certificates bundle.
external_ca
Optional parameter to import certificate without appending it to system CA certificates bundle at
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
POST https://<ip>/nvue_v1/system/security/ca-certificate/{cacert-id}
Related Commands
nv action delete system security ca-certificate {cacert-id}
nv show sys security ca-certificate
Notes
nv action import system security certificate {cert id}
Import system security certificate.
Syntax Description
passphrase
Optional passphrase if certificate bundle is passphrase protected
uri-bundle
A local/remote URI from where the certificate file containing the certificate bundle can be retrieved.
data
The raw data bytes (e.g., PEM string) of the certificates bundle
uri-public-key
A local/remote URI from where the public key file can be retrieved.
uri-private-key
A local/remote URI from where the private key file can be retrieved.
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
POST https://<ip>/nvue_v1/system/security/certificate/{cert-id}
Related Commands
nv action delete system security certificate {cert-id}
nv show sys security certificate
Notes