- nv show system syslog
- nv show system syslog format
- nv show system syslog server
- nv show system syslog server id
- nv unset system syslog
- nv set/unset system syslog format
- nv set/unset system syslog server filter exclude
- nv set/unset system syslog server filter include
- nv set/unset system syslog format welf firewall-name
- nv unset system syslog server
- nv set/unset system syslog server
- nv set/unset system syslog server trap
- nv set/unset system syslog server port
- nv set/unset system syslog server protocol
- nv set/unset system syslog server vrf
Remote Logging Commands
nv show system syslog
Show syslog configuration.
It shows the next information: log format, servers list, trap level.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog
Related Commands
nv show system log rotation
Notes
nv show system syslog format
Show syslog format.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format
Related Commands
nv show system log rotation
Notes
nv show system syslog server
Show remote syslog servers.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server
Related Commands
Notes
nv show system syslog server <server-id>
Show remote syslog server configuration.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv unset system syslog
Clear syslog global parameters. It completely removes syslog configuration.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog
Related Commands
nv show system log rotation
Notes
nv set system syslog format [standard | welf]
nv unset system syslog format
Set the log format.
The unset form of the command resets format to default value.
Syntax Description
N/A
Default
Standard
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format
Related Commands
nv set system syslog format welf firewall-name
Notes
nv set system server <server-id> filter exclude <regex>
nv unset system server <server-id> filter exclude
Define the filter to exclude logs from sending to remote server.
The unset form of the command clears the filter.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
regex
Pattern to exclude logs from sending
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}/filter
Related Commands
nv set system syslog server filter include
Notes
Setting exclude filter clears include filter.
nv set system server <server-id> filter include <regex>
nv unset system server <server-id> filter include
Define the filter to include logs to send to remote server.
The unset form of the command clears the filter.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
regex
Pattern to include logs to send
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}/filter/include
Related Commands
nv set system syslog server filter exclude
Notes
Setting include filter clears exclude filter.
nv set system format welf firewall-name <name>
nv unset system format welf firewall-name
Set WELF format firewall name.
The unset form of that command clears the firewall name.
Syntax Description
Name
Log firewall name to include into WELF log format.
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format/welf
Related Commands
Notes
nv unset system syslog server
Clear remote syslog servers.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server
Related Commands
Notes
nv set system syslog server {server-id}
nv unset system syslog server {server-id}
Set new remote syslog server.
The unset form of the command clears a specific server.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv set system server <server-id> trap <severity>
nv unset system server <server-id> trap
Set the minimum log level to send the NVOS daemon logs to remote server.
The unset form of the command clears trap.
Setting and unsetting has no impact on local logs level.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
severity
Options: debug | info | notice | warn | error | critical | none
Default
N/A
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
Overrides global syslog trap.
nv set system server <server-id> port <port-number>
nv unset system server <server-id> port
Set the port over which to communicate with remote syslog server.
The unset form of the command returns port to default.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
port-number
Port number of the remote syslog server: 1–65535
Default
512
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv set system server <server-id> protocol [tcp | udp]
nv unset system server <server-id> protocol
Set the protocol over which to communicate with remote syslog server.
The unset form of the command returns the protocol to default.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
udp
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes
nv set system server <server-id> vrf [default | mgmt]
nv unset system server <server-id> vrf [default | mgmt]
Specify the VRF over which to communicate with the remote server.
The unset form of the command returns VRF to default.
Syntax Description
server-id
Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname
Default
default
History
25.02.1884
Example
REST API
PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}
Related Commands
Notes