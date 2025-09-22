NVIDIA NVOS User Manual for NVLink Switches v25.02.2444
Remote Logging Commands

nv show system syslog

Show syslog configuration.

It shows the next information: log format, servers list, trap level.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

admin@nvos:~$ nv show system syslog
          operational  applied      
--------  -----------  -----------   
trap      notice       notice
format    standard     standard
[server]  10.20.30.40  10.20.30.40
[server]  mysyslogsrv  mysyslogsrv

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog

Related Commands

nv show system log rotation

Notes

nv show system syslog format

Show syslog format.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

admin@nvos:~$ nv show system syslog format
                   operational  applied       
-----------------  -----------  -----------   
format             welf         welf
  welf
    firewall-name  NVOS switch  NVOS switch

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format

Related Commands

nv show system log rotation

Notes

nv show system syslog server

Show remote syslog servers.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

admin@nvos:~$ nv show system syslog server
Remote syslog servers
---------------------------------------
10.20.30.40
20.30.40.50
mysyslogsrv

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server

Related Commands

Notes

nv show system syslog server id

Show remote syslog server configuration.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

admin@nvos:~$ nv show system syslog server 10.20.30.40
            operational  applied   description
----------  -----------  --------  ---------------------------------------------
filter
  exclude   ^bla         ^bla      Filter log messages sent to a remote server
port        514          514       Set remote syslog server destination port
protocol    udp          udp       Networking protocol to send the messages
trap        notice       notice    Minimum severity of log messages to send
vrf         mgmt         mgmt      VRF over which to send logs to remote server

REST API

GET https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}

Related Commands

Notes

nv unset system syslog

Clear syslog global parameters. It completely removes syslog configuration.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

admin@nvos:~$ nv unset system syslog

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog

Related Commands

nv show system log rotation

Notes

nv set/unset system syslog format

nv set system syslog format [standard | welf]

Set the log format.

The unset form of the command resets format to default value.

Syntax Description

N/A

Default

Standard

History

25.02.1884

Example

admin@nvos:~$ nv set system syslog format welf
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog format

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format

Related Commands

nv set system syslog format welf firewall-name

Notes

nv set/unset system syslog server filter exclude

nv set system server <server-id> filter exclude <regex>

Define the filter to exclude logs from sending to remote server.

The unset form of the command clears the filter.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

regex

Pattern to exclude logs from sending

Default

N/A

History

25.02.1884

Example

admin@nvos:~$ nv set system syslog server 10.20.30.40 filter exclude "New password"
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server 10.20.30.40 filter exclude

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}/filter

Related Commands

nv set system syslog server filter include

Notes

Setting exclude filter clears include filter.

nv set/unset system syslog server filter include

nv set system server <server-id> filter include <regex>

Define the filter to include logs to send to remote server.

The unset form of the command clears the filter.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

regex

Pattern to include logs to send

Default

N/A

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv set system syslog server 10.20.30.40 filter include ERROR
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server 10.20.30.40 filter include

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}/filter/include

Related Commands

nv set system syslog server filter exclude

Notes

Setting include filter clears exclude filter.

nv set/unset system syslog format welf firewall-name

nv set system format welf firewall-name <name>

Set WELF format firewall name.

The unset form of that command clears the firewall name.

Syntax Description

Name

Log firewall name to include into WELF log format.

Default

N/A

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv set system syslog format welf firewall-name "NVOS switch 2"
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog format welf firewall-name

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/format/welf

Related Commands

Notes

nv unset system syslog server

Clear remote syslog servers.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server

Related Commands

Notes

nv set/unset system syslog server

nv set system syslog server {server-id}

Set new remote syslog server.

The unset form of the command clears a specific server.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

Default

N/A

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv set system syslog server 10.20.30.40
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server 10.20.30.40

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}

Related Commands

Notes

nv set/unset system syslog server trap

nv set system server <server-id> trap <severity>

Set the minimum log level to send the NVOS daemon logs to remote server.

The unset form of the command clears trap.

Setting and unsetting has no impact on local logs level.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

severity

Options: debug | info | notice | warn | error | critical | none

Default

N/A

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv set system syslog server 10.20.30.40 trap warn
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server 10.20.30.40 trap

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}

Related Commands

Notes

Overrides global syslog trap.

nv set/unset system syslog server port

nv set system server <server-id> port <port-number>

Set the port over which to communicate with remote syslog server.

The unset form of the command returns port to default.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

port-number

Port number of the remote syslog server: 1–65535

Default

512

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv set system syslog server 10.20.30.40 port 1234
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server 10.20.30.40 port

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}

Related Commands

Notes

nv set/unset system syslog server protocol

nv set system server <server-id> protocol [tcp | udp]

Set the protocol over which to communicate with remote syslog server.

The unset form of the command returns the protocol to default.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

Default

udp

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv set system syslog server 10.20.30.40 protocol tcp
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server 10.20.30.40 protocol

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}

Related Commands

Notes

nv set/unset system syslog server vrf

nv set system server <server-id> vrf [default | mgmt]

Specify the VRF over which to communicate with the remote server.

The unset form of the command returns VRF to default.

Syntax Description

server-id

Remote syslog server ipv4, or ipv6, or hostname

Default

default

History

25.02.1884

Example
admin@nvos:~$ nv set system syslog server 10.20.30.40 vrf mgmt
 
admin@nvos:~$ nv unset system syslog server 10.20.30.40 vrf

REST API

PATCH https://<ip>/nvue_v1/system/syslog/server/{server-id}

Related Commands

Notes
