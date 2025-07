Install Components to Enable Accelerated CNI Nodes

The OVN Kubernetes resource injection webhook is injected into each pod scheduled to a worker node with a request for a VF and a Network Attachment Definition. This webhook is part of the same helm chart as the other components of the OVN Kubernetes CNI. Here it is installed by adjusting the existing helm installation to add the webhook component to the installation.

The following ovn-kubernetes.yaml values file will be applied: manifests/04-enable-accelerated-cni/helm-values/ovn-kubernetes.yml Collapse Source Copy Copied! ovn-kubernetes-resource-injector: ## Enable the ovn-kubernetes-resource-injector enabled: true Run the following command: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! $ envsubst < manifests/04-enable-accelerated-cni/helm-values/ovn-kubernetes.yml | helm upgrade --install -n ovn-kubernetes ovn-kubernetes-resource-injector ${OVN_KUBERNETES_REPO_URL}/ovn-kubernetes-chart --version $TAG --values - Release "ovn-kubernetes-resource-injector" does not exist. Installing it now. Pulled: ghcr.io/nvidia/ovn-kubernetes-chart:v25.4.0 Digest: sha256:bce61b35ab485f06924681c5c906bfc0ab0065ac94830c6c036418e1edf995b3 NAME: ovn-kubernetes-resource-injector LAST DEPLOYED: Tue May 20 13:41:38 2025 NAMESPACE: ovn-kubernetes STATUS: deployed REVISION: 1 TEST SUITE: None Verify that the resource injector deployment has been successfully rolled out. Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! $ kubectl rollout status deployment --namespace ovn-kubernetes ovn-kubernetes-resource-injector deployment "ovn-kubernetes-resource-injector" successfully rolled out