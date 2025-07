K8s Deployment Verification

To simplify managing the K8s cluster from the Jump Host, set up kubectl with bash auto-completion.

Copy kubectl and the kubeconfig file from master1 to the Jump Host: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! ## Connect to master1 depuser@jump:~$ ssh master1 depuser@master1:~$ cp /usr/local/bin/kubectl /tmp/ depuser@master1:~$ sudo cp /root/.kube/config /tmp/kube-config depuser@master1:~$ sudo chmod 644 /tmp/kube-config

In another terminal tab, copy the files to the Jump Host: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! depuser@jump:~$ scp master1:/tmp/kubectl /tmp/ depuser@jump:~$ sudo chown root:root /tmp/kubectl depuser@jump:~$ sudo mv /tmp/kubectl /usr/local/bin/ depuser@jump:~$ mkdir -p ~/.kube depuser@jump:~$ scp master1:/tmp/kube-config ~/.kube/config depuser@jump:~$ chmod 600 ~/.kube/config

Enable bash auto-completion for kubectl : Verify if bash-completion is installed: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! depuser@jump:~$ type _init_completion If installed, the output will include: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! _init_completion is a function If not installed, install it: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! depuser@jump:~$ sudo apt install -y bash-completion Set up the kubectl completion script: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! depuser@jump:~$ kubectl completion bash | sudo tee /etc/bash_completion.d/kubectl > /dev/null depuser@jump:~$ bash

Check the status of the nodes in the cluster: Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! depuser@jump:~$ kubectl get nodes Expected output: Note Nodes will be in the NotReady state because the deployment did not include CNI components. Jump Node Console Collapse Source Copy Copied! NAME STATUS ROLES AGE VERSION master1 NotReady control-plane 16m v1.30.4 master2 NotReady control-plane 15m v1.30.4 master3 NotReady control-plane 14m v1.30.4